"הראינו אופי, יכולים גם לסיים למטה וגם למעלה"

המשחק בין בני סכנין לעירוני ק”ש, שהסתיים ב-1:1, לא התעלה לרמה גבוהה במיוחד, כששתי הקבוצות הרבו לאבד ולא הצליחו לייצר מצבים. הקבוצה של שרון מימר נמצאת לאחר ההתמודדות במקום ה-8 שלזכותה 14 נקודות, כשזו של שי ברדה נותרה בתחתית והיא במרחק 5 נק’ מהקו האדום.

מאמן בני סכנין, שרון מימר, דיבר לאחר המשחק: “במחצית הראשונה היו לנו הרבה פעמים שהגענו לאזורים טובים אבל לא תרגמנו את זה למצבים, היו הרבה התקפות שקבלת ההחלטות שלנו הייתה לא טובה. במחצית השנייה שיחקנו כדורגל והראינו אופי, חשוב לדעת לחזור מפיגור, וסך הכל ניסינו לנצח בדוחא, אבל ההתחלה קצת פגעה בנו, הכניסה בנו קצת לחץ, אבל אני שמח שתיקנו”.

שחקני בני סכנין חוגגים (חג'אג' רחאל)

“תמיד חשוב לנצח לא משנה באיזה שלב בעונה”, המשיך מימר. “רצינו לנצח, אבל בסדר, יש עוד משחקים, ואנחנו במקום סביר ביחס לאיך שפתחנו פה את העונה, עדיין מחברים את הקבוצה ומאמין שניראה יותר טוב בהמשך. אני חושב שהסגל של סכנין שווה לרוב קבוצות הליגה ואין לנו יתרון על אף קבוצה, אנחנו בתוך השמונה קבוצות האלה שיכולות גם להסתבך למטה וגם לסיים גבוה יותר בטבלה, אז צריך לבוא לכל משחק להשיג נקודות ולהיזהר שלא נישאב למטה”.

גם מאמן האורחת, שי ברדה, התראיין בסיום: “במחצית הראשונה שיחקנו מצוין והשגנו את מה שרצינו להשיג, נרדמנו ולצערי זה קורה שבוע אחרי שבוע אצלנו. הייתה לנו מחצית שניה פחות טובה וקיבלנו גול של נאיביות, יש פה קבוצה צעירה שכיף לראות משחקת, אבל לפעמים זה גם יוצא כחוסר ניסיון, וזה עבודה שלי לדעת לתקן את מה שצריך, כמו המצבים הנייחים”.

שי ברדה (חג'אג' רחאל)

“רצינו מאוד לנצח, הגיע לנו גם מהמחצית הראשונה, ונראה מה עושים בינואר כדי לשלב בין שחקנים צעירים שיש לנו לבין חיזוקים שנביא”, אמר בנושא הרכש שצפוי להגיע. “אנחנו עושים את המקסימום עם הקבוצה הזו ואני נהנה לעבוד עם כל הצעירים פה, מקווה שיהיה המשך טוב ומקווה שהוא יהיה כבר נגד מכבי חיפה”.

יאיר מרדכי, שהעלה את ק”ש ליתרון, אמר: “מבאס שהשער שלי לא הספיק לניצחון, עשינו אחד אפס מהיר ולא הצלחנו לשמור על כך לאורך כל המשחק, אבל נמשיך הלאה ונקווה שזה גם יתורגם לניצחונות. תמיד כיף להבקיע, אני מכוון שיהיה לנו כמה שיותר גולים לקבוצה, ושנצליח להביא ניצחונות. יש פה קבוצה מוכשרת מאוד ואני בטוח שגם יראו את זה בתוצאות”.

יאיר מרדכי מבקיע שער (חג'אג' רחאל)

מי שהבקיע את שער השוויון, אחמד סלמן, אמר: “הגול שהבקעתי חשוב לקבוצה, מנענו הפסד ואני מרוצה לפחות מזה. יש משחקים כאלה שלא מסתדר לנו, אבל אנחנו מאמינים בעצמנו ושאנחנו יכולים להמשיך קדימה, בנינו את הקבוצה טוב ואני מאמין שהמצב שלנו ישתנה בקרוב והניצחון יגיע”.