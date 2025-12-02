יום שלישי, 02.12.2025 שעה 23:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"הראינו אופי, יכולים גם לסיים למטה וגם למעלה"

מאמן בני סכנין שרון מימר דיבר בסיום המשחק מול ק"ש: "אנחנו במקום סביר, עדיין מחברים את הקבוצה". גם שי ברדה התראיין: "נראה מה עושים בינואר"

|
שרון מימר (חג'אג' רחאל)
שרון מימר (חג'אג' רחאל)

המשחק בין בני סכנין לעירוני ק”ש, שהסתיים ב-1:1, לא התעלה לרמה גבוהה במיוחד, כששתי הקבוצות הרבו לאבד ולא הצליחו לייצר מצבים. הקבוצה של שרון מימר נמצאת לאחר ההתמודדות במקום ה-8 שלזכותה 14 נקודות, כשזו של שי ברדה נותרה בתחתית והיא במרחק 5 נק’ מהקו האדום.

מאמן בני סכנין, שרון מימר, דיבר לאחר המשחק: “במחצית הראשונה היו לנו הרבה פעמים שהגענו לאזורים טובים אבל לא תרגמנו את זה למצבים, היו הרבה התקפות שקבלת ההחלטות שלנו הייתה לא טובה. במחצית השנייה שיחקנו כדורגל והראינו אופי, חשוב לדעת לחזור מפיגור, וסך הכל ניסינו לנצח בדוחא, אבל ההתחלה קצת פגעה בנו, הכניסה בנו קצת לחץ, אבל אני שמח שתיקנו”.

שחקני בני סכנין חוגגים (חגשחקני בני סכנין חוגגים (חג'אג' רחאל)

“תמיד חשוב לנצח לא משנה באיזה שלב בעונה”, המשיך מימר. “רצינו לנצח, אבל בסדר, יש עוד משחקים, ואנחנו במקום סביר ביחס לאיך שפתחנו פה את העונה, עדיין מחברים את הקבוצה ומאמין שניראה יותר טוב בהמשך.  אני חושב שהסגל של סכנין שווה לרוב קבוצות הליגה ואין לנו יתרון על אף קבוצה, אנחנו בתוך השמונה קבוצות האלה שיכולות גם להסתבך למטה וגם לסיים גבוה יותר בטבלה, אז צריך לבוא לכל משחק להשיג נקודות ולהיזהר שלא נישאב למטה”.

גם מאמן האורחת, שי ברדה, התראיין בסיום: “במחצית הראשונה שיחקנו מצוין והשגנו את מה שרצינו להשיג, נרדמנו ולצערי זה קורה שבוע אחרי שבוע אצלנו. הייתה לנו מחצית שניה פחות טובה וקיבלנו גול של נאיביות, יש פה קבוצה צעירה שכיף לראות משחקת, אבל לפעמים זה גם יוצא כחוסר ניסיון, וזה עבודה שלי לדעת לתקן את מה שצריך, כמו המצבים הנייחים”.

שי ברדה (חגשי ברדה (חג'אג' רחאל)

“רצינו מאוד לנצח, הגיע לנו גם מהמחצית הראשונה, ונראה מה עושים בינואר כדי לשלב בין שחקנים צעירים שיש לנו לבין חיזוקים שנביא”, אמר בנושא הרכש שצפוי להגיע. “אנחנו עושים את המקסימום עם הקבוצה הזו ואני נהנה לעבוד עם כל הצעירים פה, מקווה שיהיה המשך טוב ומקווה שהוא יהיה כבר נגד מכבי חיפה”.

יאיר מרדכי, שהעלה את ק”ש ליתרון, אמר: “מבאס שהשער שלי לא הספיק לניצחון, עשינו אחד אפס מהיר ולא הצלחנו לשמור על כך לאורך כל המשחק, אבל נמשיך הלאה ונקווה שזה גם יתורגם לניצחונות. תמיד כיף להבקיע, אני מכוון שיהיה לנו כמה שיותר גולים לקבוצה, ושנצליח להביא ניצחונות. יש פה קבוצה מוכשרת מאוד ואני בטוח שגם יראו את זה בתוצאות”.

יאיר מרדכי מבקיע שער (חגיאיר מרדכי מבקיע שער (חג'אג' רחאל)

מי שהבקיע את שער השוויון, אחמד סלמן, אמר: “הגול שהבקעתי חשוב לקבוצה, מנענו הפסד ואני מרוצה לפחות מזה. יש משחקים כאלה שלא מסתדר לנו, אבל אנחנו מאמינים בעצמנו ושאנחנו יכולים להמשיך קדימה, בנינו את הקבוצה טוב ואני מאמין שהמצב שלנו ישתנה בקרוב והניצחון יגיע”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */