צפו: אוהדי בית"ר י-ם תמכו בילדה שעברה חרם

עשרות אוהדי בית”ר ירושלים מארגון לה פמיליה הגיעו הערב לביתה של הילדה מאי, שעברה חרם וימים קשים מאוד.

האוהדים הגיעו כדי לחזק ולשמח את הילדה, הרימו אותה על הכתפיים, הדליקו אבוקות והבטיחו לה שהם עכשיו החברים שלה לכל החיים.

אוהדי בית"ר למען הילדה

אוהדי בית”ר מוכיחים שוב שהם רגישים לסיטואציות הרגישות שמתפרסמות בתקופה האחרונה על התעללות וחרמות של ילדים והיום ארגון לה פמיליה בוחר בפעם השנייה בתוך שבוע להגיע עד לביתה של הילדה המקסימה בכדי לתמוך בה, להפגין כלפיה אהבה וביטחון ולתת לה תקווה חדשה.

חבר הכנסת אביגדור ליברמן שיתף את המקרה ופירגן לאוהדי בית”ר: “נערה בת 12 מחולון שעברה חרם. ואז הגיעו האוהדים הנפלאים האלה. איזה לב. ככה עושה המועדון של המדינה. המנורה דולקת לעד, יאללה בית"ר!”.