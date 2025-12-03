חזרת לאזטיץ': המהלך החריג והדרמטי של מכבי

מסיבת העיתונאים של ג'ק אנגלידיס, שהיה מי שדיבר במרבית 45 הדקות מול התקשורת אתמול (שלישי) הייתה אירוע דרמטי וחריג במכבי תל אביב. אירוע שלא היה בקריית שלום כבר הרבה מאוד שנים. במשך דקות ארוכות מאוד ישב המנכ"ל, עד לא מזמן מי שהוגדר כנציג הבעלים, והסביר את השתלשלות האירועים שהובילו להחלטת המועדון להרחיק כמה עשרות אוהדים שהגיעו לקריית שלום ביום שישי האחרון, כאשר חלקם, אגב, קיבלו במכתב ההרחקה שלהם גם אזכורים לכך שהגיעו לאימון הקבוצה במהלך הפגרה הבינלאומית, מיד אחרי ה-6:2.

אנגלידיס דיבר רבות על אירועי יום שישי והאוטובוס, וכמובן ההגעה לביתו של ז'רקו לאזטיץ' וירי אותן שתי פצצות תאורה לאוויר, לכאורה לעבר הדירה בה הוא גר, אך במכתבים שנשלחו לאוהדי הקבוצה היו אזכורים לאירועים אחרים בקריית שלום וכאמור, לא רק לזה שהתקיים ביום שישי האחרון. בשורה התחתונה - אנגלידיס הסביר באופן מפורט כי מכבי תל אביב של מיץ' גולדהאר לא תיתן למאמן לעזוב בעקבות לחץ של הקהל. המאבק של המועדון באלימות הוא כמובן דבר שצריך לקרות ולקבל גיבוי ותמיכה מלאים. זה היה אקט שאומר באופן הכי ברור שאפשר - לא ניתן שייקחו מאיתנו את השליטה בעתיד המועדון ובדרך שקבענו.

כאן צריך לציין, מבין עשרות האוהדים שהורחקו, לא כולם איימו ברצח על לאזטיץ', לא כולם היו מעורבים בשבירת דלת האוטובוס או בזריקת רימוני עשן, וגם חלק גדול מהם לא קשורים לאירוע של ההגעה אל מחוץ לביתו של המאמן. על כך למעשה זועמים בארגון "מכבי פנאטיקס", זעם שקיבל גיבוי גם של עמותת "אחים לסמל", אולי העמותה הכי מקורבת למועדון שהולכת איתו יד ביד בהכל. המהלך של מכבי ת"א כמועדון בעצם אומר בדרך הכי מפורשת שיש וגם נוקט בדרך הזו - אנחנו מנהלים את המועדון ולא יכתיבו לנו דבר, למקרה שמישהו חשב אחרת.

ג'ק אנגלידיס (שחר גרוס)

ברור שלמהלך הזה יש השלכות רחבות. הרי אם מכאן מכבי ת"א תלך להצלחה מקצועית ועמידה ביעדי המועדון כפי שאמרו אנגלידיס ובן מנספורד, אזי שהם יצאו הכי גדולים שיש והם יוכלו, בצדק מבחינתם, לחגוג את אחד הרגעים המשמעותיים בכל הנוגע לניהול מועדון כדורגל בישראל. אך מה יקרה אם הסיטואציה הלא טובה על הדשא, שהגיעה לכדי התעצמות דרמטית והיסטורית אפילו מול בית"ר ירושלים וליון, תפגוש את הצהובים בעוד כמה משחקים מחדש? איך יתנהלו אז? אלו דברים שרק הזמן. זה מהלך שמסיר כל עננה כזו או אחרת הנוגעת לצורה בה גולדהאר תופס ומכיל אירועים שמשלבים בתוכם אקטים אלימים ומאיימים כלפי אנשי המועדון והשחקנים. אבל זה גם מהלך שטומן בחובו ערפל מקצועי גדול.

שוב צריך לציין, כי בסופו של דבר אף אחד מאיתנו בתקשורת לא נכח באירועים שהיו בקריית שלום או ליד ביתו של לאזטיץ', גרסת אנגלידיס לאירועים כפי שתוארו לא נשמעה עד אתמול בשום שלב. לא על ידי הנוכחים בה מצד הקהל ולא מהצד השני, אחרת היא כבר הייתה מתפרסמת. אף עיתונאי לא היה שומר פרטים כאלה אצלו ונותן יד לאלימות. הרמיזה הזאת בזמן מסיבת העיתונאים הייתה מקוממת ומסוכנת ומוטב היה שלא הייתה נזרקת לאוויר כבדרך אגב. אתמול בשעות הערב אחרי מסיבת עיתונאים, אחד מאנשי המועדון שאני סומך עליו בעיניים עצומות אמר לי: "רז, היה גם היה". אז כדי שמכבי ת"א באמת תקבל תמיכה גורפת של כל הקהל בסיפור הזה, רצוי שהיא תספק הוכחות מצולמות שיש בידיה כדי שכולם יוכלו לראות את הדברים במו עיניהם, כי בסופו של דבר מדובר בהאשמה קשה וחסרת תקדים.

לאזטיץ' (שחר גרוס)

אני לא מאמין שיש אוהד אחד של מכבי ת"א שיראה סרטון שבו אוהד או אוהדים מאיימים על לאזטיץ' שהם ירצחו אותו, שלא יעמוד באופן אוטומטי ומוחלט מאחורי החלטת המועדון אתמול. ושוב, יש כאן פער שרק הוכחות מצולמות יכולות לגשר עליו. מספר מהאוהדים אשר קיבלו אתמול מכתב הרחקה סיפרו ל-ONE כי הם לא היו חלק מהאירוע ליד ביתו של לאזטיץ', וכי ביום שישי האחרון לא לקחו חלק בזריקת רימוני העשן ולא איימו על אף אחד. גם כאן, יעשו טוב האוהדים המורחקים אם יספקו הוכחות מצולמות לכך שכן סביר להניח שהאירועים תועדו בצורה כזו או אחרת גם מהצד שלהם.

בכל אופן, התחושה בקרב הקהל כפי שהיא משתקפת ברשתות החברתיות, היא תחושה רעה מאוד. אין עוררין כי רוב מוחלט בכדורגל הישראלי סבור שהמועדון לא היה יכול לתת ללאזטיץ' ללכת בסיטואציה הזו וכי הייתה צריכה לבוא האמירה שנאמרה. גם בקרב אוהדי מכבי ת"א יש רבים שחושבים כך. אבל גם יש לא מעט אשר מרגישים שיצאו למלחמה נגדם, גם אם אין להם כל חלק באירוע, או חלק אלים בכל אופן, וכי זה כבר לא רק מאבק נגד החוליגנים. אנגלידיס מצידו הדגיש: "זה רק נגד החוליגנים", אך במרכז הטענה של הקהל עומדת הודעת המועדון על כך שהנוכחים במשחק מול הפועל חיפה יצטרכו לספק ת"ז בכניסה לשערים 10-11.

בתגובה לשאלת ONE מדוע מתבקש כל היציע לעשות זאת, אמר אנגלידיס: "יש הרבה דברים שאתם לא יודעים ואני לא יכול להגיד כרגע. זו לא מלחמה נגד האוהדים, זה מחובר למשהו גדול יותר, וגם לעניין הגזענות. אני לא אנתח כאן את כל הפרטים, אך פיפ”א פרסמה הבהרות לגבי מה מועדון צריך לעשות כדי להראות שהוא אקטיבי נגד גזענות. אנחנו נחקור אם יש דרך טובה יותר, אך אוהדים יצטרכו לקבל את זה שזה חלק מהעתיד. זה חלק מהדרך לפתרון”.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

תשובה זו אינה הניחה את דעת האוהדים ומכאן הפתח לחזית רחבה יותר מול הקהל הוא גדול. במכבי ת"א צריכים להבין את זה. אני מניח שהם עדים לתגובות הרבות ברשתות ומבינים כי ההסבר הזה לא באמת ריצה מישהו מבין המנויים ליציע. שאלה מעניינת היא כמה אוהדים יגיעו למשחק מול הפועל חיפה, ולא רק מהיציע המדובר. אגב, אם זה קשור בענייני גזענות, מדוע לא מבקשים ת"ז בכל היציעים? האם לא היינו עדים בעבר למקרים שבהם אוהדים של מכבי ת"א משערים 2 ו-13 הורחקו על אמירות גזעניות כלפי שחקנים יריבים? ברור שכן.

מכאן עוברים לתפנית הכי גדולה שהתרחשה אתמול. לאזטיץ' נשאר במכבי ת"א. אנגלידיס אמר על כך: "מהר מאוד ידענו שהוא יישאר". אולם, כאשר התעקשו איתו האם כבר באותו הלילה ידעו שהוא יישאר, הוא השיב שלא, וכי היו צריכים לנקוט כמה צעדים ולסגור כמה דברים מולו כדי שזה יקרה. לפחות על פי אחד מאנשי הצוות שלו, גרסתם שונה בצורה די גדולה. "להבנתי אנחנו עומדים לעזוב. המאמן מרגיש לא בטוח וכמו שאני מבין, אני כבר רואה את עצמי טס הביתה", אמר אותו איש צוות רק אתמול בבוקר, כמה שעות לפני שהחלה הדרמה. "היו לנו כמה שיחות בלילה, הם רוצים שנהיה בטרנר, יש עדיין בעיות מול ההנהלה והמשפחה שלו עדיין לא מוכנה להישאר אז שום דבר לא בידיים שלנו יותר, ושום דבר לא השתנה מההחלטה המקורית שכבר שמעתם עליה בתקשורת". לכך אפשר להוסיף שרק כמה שעות קודם, אחיו, ניקולה לאזטיץ', יצא באופן גלוי נגד המועדון על כך שלא עשה כלום עד לאותו הרגע.

אלא שאז מכבי ת"א שלחה את מכתבי ההרחקה לאוהדים, כפי שנחשף ב-ONE. זה כבר היה צעד דרמטי, חסר תקדים, שעוד לא ננקט בכזה היקף. זה הוכיח שהמועדון מאחורי המאמן ב-100% ויוצא כאן למאבק חסר פשרות. סוכנו של המאמן כבר היה בדרכו ארצה וכולם היו בטוחים שבכלל הולכים לדון באיך יוצאים מהחוזים של כולם, אך אותו צעד של מכבי ת"א הוביל לתפנית הדרמטית. דן רומן שנערך להעביר את אימון הערב, קיבל הודעה שהוא במקום זאת חוזר לנוער ולקראת השעה 14:00 נכנסו לאזטיץ' ואנשיו למתחם בקריית שלום להפתעת כולם. קצת לאחר מכן, התפנית הגדולה נחשפה לראשונה ב-ONE.

מיץ' גולדהאר וג'ק אנגלידיס (שחר גרוס)

בכך גולדהאר שוב העביר את המסר שלו לכדורגל הישראלי כי אין דבר כזה שדעת הקהל תנהל את המועדון שלו, ובטח שאירועים בעלי אופי אלים לא יעשו זאת. זה מהלך מובן וצודק, ובהינתן וכל הפרטים שתיארו אתמול אנגלידיס ומנספורד מדויקים בנוגע לאותו אימון של יום שישי, אז גם הייתה מעורבת פה אלימות קשה. כמובן שאין עוררין שהגעה לביתו של מאמן היא חציית קו ואין אף אדם שבאמת ובתמים רצה שהעזיבה של לאזטיץ' תהיה חתומה על אירוע כזה. אבל, האם המהלך הזה בסופו של יום הוא כזה שממנו אפשר לצאת כמנצחים גם על הדשא? לא בטוח שזה בכלל מעניין את מכבי ת"א בנקודת הזמן הזאת. מבחינתם, קרה פה משהו גדול יותר והוא שווה כל מחיר שהם יצטרכו לשלם. בכל מקרה, את התשובה לשאלה על האם אפשר לצאת מכאן גם כמנצחים בטבלה, נגלה בקרוב מאוד והיא ללא ספק תהיה המעניינת והמרתקת ביותר של עונת המשחקים הקרובה.

לחזרה של לאזטיץ' יש גם השפעות נוספות ודיונים נוספים שאפשר לקיים. כמו למשל, איך משקמים את מצבו ומצב הצוות המקצועי מול חדר ההלבשה? אף אחד לא יופתע אם נספר לכם שיש שחקנים, ולא מעט, שלא הזילו דמעה מהמחשבה שלאזטיץ' לא יהיה המאמן. ישנם גם שחקנים שכעסו מאוד שכל הצוות שלו לא הופיע למשחק מול אשדוד. כאשר מנספורד נשאל על כך, הוא השיב כי "אנחנו מועדון שיש בו סביבת עבודה המאפשרת לקיים שיחות קשות ואנחנו נצטרך לעשות את השיחות הקשות האלה ולעשות הכל כדי שנוכל לחזור אל המסלול ואל הדרך הנכונה. נעשה דברים נכונים ופשוטים כדי להגיע לשם. גם השחקנים יודעים שז'רקו הוא מאמן מצוין. אף אחד לא מושלם וכולם עושים טעויות ואנחנו כאן כדי לעזור אחד לשני לתקן את הטעויות ולהשתפר ביחד".

קשה להגיד שהפועל חיפה היא המבחן הראשון, כי כאמור יש פה אירוע גדול יותר ממשחק אחד או שניים, ועדיין, המפגש הערב ב-20:00 באצטדיון בלומפילד יהיה המשך לאותה החלטה ולאותם ימים סוערים. האלופה יוצאת למסע קשה, לא צפוי, שיכול להתפתח לעוד הרבה מאוד כיוונים. האם טובים, האם רעים? עוד אין לדעת. המשך יבוא.