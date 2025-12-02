"אסור לספוג מטעויות כאלה, מכבי ת"א? לא שלנו"

המחזור ה-12 בליגת העל פחות האיר פנים עבור הפועל באר שבע, שנעצרה הערב (שלישי) עם 1:1 אצל הפועל פתח תקווה באצטדיון המושבה. מכבי תל אביב יכולה לצמצם את הפער מהדרומיים, רגע לפני שהם מארחים את האלופה בטרנר בשבוע הבא.

מאמן הקבוצה מבירת הנגב, רן קוז’וק, דיבר בסיום המשחק: “החילוף של בלטקסה על גנאח? ההסבר פשוט, הרגשתי שאמיר כבר די נגמר לו הכוח, הוא הפסיק לעשות פעולות הגנה והפועל פ”ת גם ניסתה לנצל את המהירות שלה. בסוף קיבלנו שער שאנחנו לא יכולים לקבל ברמה שלנו. טעיתי? בדיעבד אף פעם אי אפשר לדעת. השער שספגנו? השחקנים שלי יודעים על מי לשמור, תנו לנו קרדיט”.

עוד הוסיף האיש על הקווים של מוליכת הטבלה: “הייתי כן גאה במחצית הראשונה, כי השחקנים הבינו שאנחנו צריכים להניע קצת כדור כי המשחק הלך מרחבה לרחבה. אך היינו מאוד שבלוניים, כמעט לא הגענו לתוך הרחבה כמו שאנחנו רגילים. במחצית השנייה פ”ת אפילו הייתה פחות מסוכנת, אך אנחנו לא יכולים לספוג שערים מטעויות כאלה”.

דן ביטון בפעולה (שחר גרוס)

על החילוף של קאנגוה: “נבע מחשש לצהוב חמישי בין השאר, אך המשחק הזה הוא מה שחשוב. הרגשתי שהוא קצת פחות במשחק, אבל זה לא עזר לנו להגיע למצבים”. על אליאל פרץ שלא פתח, הפתיע קוז’וק: “מה שקורה אצלנו נשאר אצלנו”. על משחק העונה במחזור הבא: “זה משחק גדול, מה שקורה במכבי ת”א הוא לא שלנו ואנחנו מתעסקים בעצמנו. נצטרך הופעה טובה יותר כדי לנצח”.

אור בלוריאן, בלם הפועל ב”ש: “התחלנו את המשחק טוב עם שער מוקדם, שלטנו גם במחצית הראשונה וגם השנייה. ידענו שפ”ת מאוד מסוכנת ומהירה מקדימה, היו שניים שלושה מצבים כולל הגול שספגנו של חוסר ריכוז שלנו, ידענו שזה מה שיקרה אם לא נהיה בפוקוס וחבל שנענשנו”.

“משהו כבוי בנו? אני לא חושב, יש לפעמים משחקים או תקופות שעושים את הדברים פחות טוב. אחרי העונה שעברה, היריבות מוכנות בשיא אלינו ומנתחות אותנו. הדברים תלויים בנו, רוב השנה עשינו את זה טוב”, הוסיף בלוריאן. על כך שנמנע מצהוב חמישי לפני מכבי ת”א: “חשבתי על זה, ביקשתי מהשופט שיהיה רחום”.

אור בלוריאן (שחר גרוס)

גם המאמן בצד השני, עומר פרץ, התראיין בתום ההתמודדות: “התחושות מעורבות, היינו שם בכמה מצבים טובים, אך היינו מול הקבוצה הטובה בליגה. אני מרוצה מהתגובה שלנו אחרי השער שספגנו כבר בהתחלה, כי אחרת מהר מאוד אתה יכול לאבד פה את הצפון. לא ויתרנו על סגנון המשחק שלנו, לדעתי יכולנו גם לנצח”.

על מה הוא שינה במחצית השנייה כדי שקבוצתו תהיה מסוכנת יותר: “אם המגרש נפתח, האיכויות של ב”ש יותר גדולות משלנו באחד על אחד. הדבקנו שמירות אישיות, בהפסקה אמרתי לשחקנים שלא יאבדו את הראש. עיקר הדברים היו לא לקבל את השער השני ולנצל את המצבים שיגיעו”.

עומר פרץ (שחר גרוס)

על כך שוויתר על אוראל דגני: “היה לנו שלושה משחקים בשבוע, לא רצינו לקחת סיכון, מה גם שגושה עצמו מאוכזב מהטעות שלו באופן אישי ורצינו לתת לעוד כמה חבר’ה להראות מה הם יודעים ברמות האלה”.

על זה שהקבוצה לקחת 6 נקודות מתוך ה-18 האחרונות: “חשבתי שניקח יותר נקודות, אני שומע את כולם אומרים ‘נאיבים’, אז אולי בכמה משחקים היינו נאיבים, אך בכמה משחקים הגענו למצבים מאוד נוחים והכדור פשוט לא נכנס. נאיביות? אולי זה חוסר יכולת ברגל המסיימת. כמאמן אני מנסה לנתח את זה עניינית בלי רעשי רקע, אנחנו מייצרים דברים יפים במגרש ואני יכול רק לחזק את השחקנים שלי. הניצחונות יבואו, צריך להמשיך ככה”.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים לאחר השוויון (שחר גרוס)

עומר כץ, שוער הפועל פ”ת: “מרגישים פספוס חד משמעית, לא גנבנו תיקו כי ניסינו לצאת עם הניצחון ולא עם המחמאות. היינו קרובים, חבל שלא עשינו את זה. ב”ש עוצמתית, אולי הקבוצה הטובה בליגה, אני שמח שהחברים שלי עשו עבודה מדהימה ואני שמח על הנקודה”.

על הפועל ת”א במשחק הבא: “אנחנו מאוד רוצים את זה, מחכים לשלוש הנקודות. אנחנו משחקים כדורגל מצוין ובסוף זה ייכנס, מקווה מאוד שנעשה את זה ביום שבת”. על טאבי: “הוא מדהים, אבל כולם מדהימים ולכולם מגיע קרדיט”.