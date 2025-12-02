יום שלישי, 02.12.2025 שעה 23:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"הגענו להזדמנויות טובות, היום היה חסר הגול"

מאמן הפועל ת"א, אליניב ברדה, סיכם את ההפסד למכבי חיפה: "עצוב שלא היינו עם הקהל שלנו". ליידנר: "אין לדעת איך המשחק היה נגמר אם הקהל שלנו היה"

|
אליניב ברדה (ראובן שוורץ)
אליניב ברדה (ראובן שוורץ)

אחד המשחקים הגדולים בכדורגל שלנו התרחש בסמי עופר הערב (שלישי) כשמכבי חיפה אירחה את הפועל תל אביב וגברה עליה 1:2 בדרך ליציאה מהמשבר.

מאמן האדומים, אליניב ברדה, אמר בסיום: “עצוב שלא היינו עם הקהל. ידענו שהם יפתחו חזק. אחר כך הגענו להזדמנויות טובות. שני מצבים, וספגנו פעמיים. צימקנו, אבל כבר לא הצלחנו לחזור. החטאנו, הם הבקיעו וזה עשה את ההבדל.

“יש לנו סגל רחב וטוב, נשתמש בכולם. היה מקום לפתוח עם אותו הרכב, אבל הכל בדיעבד. היום היה חסר הגול, לינואר יש עוד זמן. הפועל פתח תקווה זה כל מה שמעניין אותי עכשיו”.

דורון ליידנר הוסיף: “באנו בלי הקהל, הם התחילו בהתלהבות ולקח לנו זמן להיכנס למשחק. ברגע שלא עלינו ליתרון הם קיבלו פנדל וייצרו מומנטום. שיחקתי עם קצת כאבים, אבל אף אחד לא היה מוותר על משחק כזה. אם הקהל שלנו היה כאן? היה משחק שונה, אבל אין לדעת איך זה היה נגמר”.

