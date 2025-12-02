"הגענו להזדמנויות טובות, היום היה חסר הגול"

אחד המשחקים הגדולים בכדורגל שלנו התרחש בסמי עופר הערב (שלישי) כשמכבי חיפה אירחה את הפועל תל אביב וגברה עליה 1:2 בדרך ליציאה מהמשבר.

מאמן האדומים, אליניב ברדה, אמר בסיום: “עצוב שלא היינו עם הקהל. ידענו שהם יפתחו חזק. אחר כך הגענו להזדמנויות טובות. שני מצבים, וספגנו פעמיים. צימקנו, אבל כבר לא הצלחנו לחזור. החטאנו, הם הבקיעו וזה עשה את ההבדל.

“יש לנו סגל רחב וטוב, נשתמש בכולם. היה מקום לפתוח עם אותו הרכב, אבל הכל בדיעבד. היום היה חסר הגול, לינואר יש עוד זמן. הפועל פתח תקווה זה כל מה שמעניין אותי עכשיו”.

דורון ליידנר הוסיף: “באנו בלי הקהל, הם התחילו בהתלהבות ולקח לנו זמן להיכנס למשחק. ברגע שלא עלינו ליתרון הם קיבלו פנדל וייצרו מומנטום. שיחקתי עם קצת כאבים, אבל אף אחד לא היה מוותר על משחק כזה. אם הקהל שלנו היה כאן? היה משחק שונה, אבל אין לדעת איך זה היה נגמר”.