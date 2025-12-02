יום שלישי, 02.12.2025 שעה 23:55
3416-3914ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

פדרי בהרכב בארסה, אלברס בחוד של אתלטיקו

האלופה תפגוש את הקולצ'ונרוס ב-22:00 (חי בערוץ ONE): ראפיניה, לאמין ימאל ולבנדובסקי יפתחו בהתקפה של פליק, גריזמן יתחיל על הספסל אצל סימאונה

פדרי בפעולה (IMAGO)
פדרי בפעולה (IMAGO)

האם חוליאן אלברס ישחק עם לאמין ימאל וראפיניה בעונה הבאה? ימים יגידו, אבל בינתיים כוכב אתלטיקו מדריד מקבל הזדמנות להרשים את הקבוצה שרוצה אותו כמחליף של רוברט לבנדובסקי. הקולצ’ונרוס יתארחו ב-22:00 בקאמפ נואו לקרב צמרת מסקרן מול מוליכת הליגה הספרדית, ברצלונה, חי בערוץ ONE.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, אלחנדרו באלדה, פדרי, אריק גארסיה, דני אולמו, ראפיניה, לאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי.

הרכב אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, נאוול מולינה, חוסה מריה חימנס, קלמון לנגלה, דויד הנקו, ג’וני קרדוסו, פבלו בריוס, ג’וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס, אלכס באאנה וחוליאן אלברס.

בארסה מגיעה למשחק עם פדרי וראפיניה, שחזרו לכשירות לאחרונה, אבל ללא רונאלד אראוחו, שביקש וקיבל פסק זמן ללא הגבלה בעקבות משבר מנטלי שהוא עובר אחרי הביקורות הרבות שספג מאז המשחק מול צ’לסי, וגם בלי פרנקי דה יונג החולה, שנעדר משחק שני ברציפות. גם פרמין לופס הפצוע לא ישחק, כמו גם גאבי ומארק אנדרה טר שטגן שחסרים כבר תקופה ארוכה.

למשחק מול החבורה של דייגו סימאונה באים הקטלונים עם 34 נקודות כשאחריהם ריאל מדריד (33), ויאריאל (32) ואתלטיקו מדריד (32). הבלאוגרנה אמנם התאוששו מהתבוסה 3:0 לצ’לסי עם 1:3 על אלאבס, אבל ההגנה נראתה רע מאוד. בסיום אפילו האנזי פליק נראה מהורהר ומאוכזב על הספסל בזמן שיחה עם ראפיניה, בתמונה שעוררה הדים רבים בספרד, כך שבבארסה צריכים ניצחון, בטח מול יריבים כמו הקולצ’ונרוס במה שיכול לשלוח מסר.

מנגד, חבורתו של דייגו סימאונה היא אולי הקבוצה הלוהטת בספרד, בכושר פשוט אדיר עם שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כשהאחרון שבהם היה 0:2 על ריאל אוביידו. אחד נוסף יאפשר לאתלטיקו להשתוות לבארסה במאזן הנקודות.

