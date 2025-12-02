גיא מלמד ב-11 של חיפה, דאפה אצל הפועל ת"א

אף אחד במכבי חיפה לא חשב שאת חודש דצמבר תפתח הקבוצה במקום השביעי, אבל זו המציאות. הירוקים יארחו הערב (שלישי, 20:30) את הפועל תל אביב באצטדיון סמי עופר ויקוו לפתוח דף חדש עם ניצחון בכורה בקדנציה הזו של ברק בכר.

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, איתן אזולאי, עלי מוחמד, מיכאל אוחנה, דולב חזיזה, קנג'י גורה וגיא מלמד.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, שיקו, פרננד מאיימבו, דורון ליידנר, אנדריאן קרייב, רן בנימין, רועי אלקוקין, לויזוס לויזו, סתיו טוריאל ודניאל דאפה.

חודש וחצי אחרי שדייגו פלורס סיים את דרכו, בחיפה עדיין לא זוכרים איך זה מרגיש לנצח. הפעם האחרונה שזה קרה הייתה באמצע חודש ספטמבר עם 1:5 על מ.ס אשדוד, אלא שאז הגיעו שתי תוצאות תיקו בדרבי מול הפועל חיפה ומול מכבי ת"א, והפסדים להפועל ב"ש ולמכבי נתניה – משחק שאחריו פלורס פוטר.

לאחר מכן חיפה סיימה ארבעה מחזורים רצופים בתיקו: 1:1 מול עירוני טבריה, 2:2 מול הפועל ירושלים, 3:3 מול בני סכנין ו-0:0 מול הפועל פ"ת אחרי החזרה מהפגרה. בעצם הירוקים מקווים לניצחון ראשון אחרי 78 ימים כדי לצאת לדרך חדשה.

הפועל ת"א הגיעה לסמי עופר מהמקום הרביעי עם 18 נקודות – חמש יותר מאשר לחיפה. האדומים ניצחו במחזור האחרון 0:2 את בני סכנין משערים של סתיו טוריאל ולויזוס לויזו, והם מחפשים ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים.