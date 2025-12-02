ברצלונה גילתה מחדש את אולמו, אכזבות בריאל

צמרת הליגה הספרדית נפתחה לחלוטין בסיומו של המחזור ה-14, כשריאל מדריד סיימה בתיקו שלישי ברציפות בחוץ ואיבדה את הפסגה לברצלונה, שמוליכה כעת בנקודה. אם לא די בכך, ויאריאל ואתלטיקו מדריד צמצמו את הפער מהבלאנקוס לנקודה ושתי נקודות בלבד בהתאמה. אז מה היה לנו במחזור החולף בפנטזי?

בתיקו המאכזב של ריאל מול ג'ירונה קיליאן אמבפה שוב היה נקודת האור עם שער, 4 מסירות מפתח, 3 דריבלים ו-11 נקודות בסך הכל. ג'וד בלינגהאם עם הופעה סולידית בקישור סיים עם 8 נקודות, ובצד של ג'ירונה כובש השער עזדין אונאהי שהבקיע סיים גם כן עם 8 נקודות. מי שאכזבו אצל אלונסו הם רודריגו, אלברו קאררס וארדה גולר, השניים האחרונים לרוב נותנים תקופה גבוהה מאוד, אך הפעם השלושה סיימו עם נקודה אחת בלבד כל אחד.

בברצלונה קיבלנו תצוגת פנטזי מפלצתית של דני אולמו, שבנוסף לצמד שערים תרם 5 מסירות מפתח וחמישה תיקולים בדרך ל-20 נקודות, הכי הרבה שלו העונה, בהופעה שכנראה גם תיתן לו המשכיות בהרכב הפותח, בטח לאור פציעת פרמין לופס. לאמין ימאל, עם שער, בישול, מסירת מפתח, תשעה דריבלים ושלושה תיקולים סיים עם 15 נקודות וראפיניה ורוברט לבנדובסקי שבישלו תרמו 8 ו-7 נקודות כל אחד.

שלישי ב-22:00: בארסה מול אתלטיקו בקרב חם

אתלטיקו מדריד התקרבה לפסגה עם 0:2 על אוביידו, כשדויד האנצ'קו סיפק בישול וסיים עם 12 נקודות, כמו גם אלכסנדר סורלות' שהבקיע צמד. ויאריאל התקרבה גם היא לפסגה במשחק המשוגע של המחזור, 2:3 על ריאל סוסיאדד בתוספת הזמן, כאשר אלברטו מוליירו הנפלא עם צמד סיים עם 15 נקודות ואיוסה פרס עם גול ובישול הוסיף 13 נקודות משלו.

עוד שווים אזכור קיקו פמנייה (12 נקודות) ומאורו ארמבארי (11 נקודות) מחטאפה שבלטו ב-0:1 על אלצ'ה, יאן וירג'יל ו-ודאט מוריצ'י ממיורקה סיימו עם 10 ו-11 נקודות בהתאמה ב-2:2 מול אוססונה, ובאתלטיק בילבאו ארבעה שערים עם כמות דו ספרתית של נקודות אחרי לבאנטה: יורי ברצ'יצ'ה (10), אייטור פארדס (11), אלכס ברנגר (14, כולל 2 בישולים) וניקו וויליאמס (11).

ניקו וויליאמס חוגג (La Liga)

בדרבי האנדלוסי שכמעט פוצץ ונגמר ב-0:2 לבטיס, איסאק רומרו הורחק וסיים עם 2- נקודות בסביליה, נתן ו-ולנטין גומס בלטו בהגנת בטיס עם 11 נקודות כל אחד, ופבלו פורנאלס שכבש סיים גם הוא עם 11 נקודות. במשחק שנעל את המחזור ג'רארד גומבאו מראיו וייקאנו בישל והוסיף 3 מסירות מפתח, 2 חטיפות ו-4 תיקולים בדרך ל-11 נקודות, וגם נובל מנדי (שער, 9 נקודות) ואנדריי ראטיו (9 נקודות) בלטו ב-1:1 עם ולנסיה.

המנצח של המחזור ה-14 הוא Noamik, והיה לו הרבה מזל כי הוא גבר בנקודה אחת על שני מנג'רים שונים שסיימו עם 125 נקודות. ההרכב המנצח: לוקאס ברגסטרום, אנדריי ראטיו, דני ויויאן, קרלוס רומרו, אלכס ברנגר, פבלו פורנאלס, דני אולמו, ג'וד בלינגהאם, פרה מייה, לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (קפטן). את הדירוג הכללי מוביל טנצר הגבר עם 1,322 נקודות, 12 יותר מ-F.C LUGAMESSI שבמקום השני.