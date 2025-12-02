יום שלישי, 02.12.2025 שעה 15:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"מכבי ת"א הגיבה ביד קשה, זה תפקיד המועדון"

הח"כ לשעבר, רם שפע, ל"שיחת היום": "צריך תוכנית אמיתית שבאמת תוקיע את האלימות ולהחריף ענישה. עדיין מוטרד מהדרבי, מתסכל שלא יהיה קהל של הפועל"

|
שלט בקריית שלום נגד לאזטיץ' (פרטי)
שלט בקריית שלום נגד לאזטיץ' (פרטי)

מכבי ת”א שלחה מכתבי הרחקה לאוהדים שהגיעו לקריית שלום ותקפו את אוטובוס הקבוצה, ברקע עדיין אירועי הדרבי והערב (שלישי, 20:30) הפועל ת”א תתארח אצל מכבי חיפה – על כל זאת ועוד דיבר הח”כ לשעבר ואוהד האדומים, רם שפע, בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה דעתך על מה שקורה במכבי ת”א?
”בתגובה שלהם או ההתפרעות של האוהדים? ראיתי בדקות האחרונות שהגיבו ביד קשה לאירועים האלה וזה נכון לכל קבוצה. זה התפקיד של המועדון, בטח מול אנשים שפורעים ככה באירועים חמורים, אבל אני חייב להודות שאני עדיין מוטרד מענייני הדרבי”.

איך אתה רואה את המשחק הערב בלי אוהדי הפועל ת”א?
”זה תמיד מתסכל שזה העונש, עוד השלכות מהדרבי”.

האבוקות בדרבי (שחר גרוס)האבוקות בדרבי (שחר גרוס)

אתה היית בצד השני עד היום.
”אני מסכים. גם מי שמנהל את המשטרה והספורט צריך להביא תוכנית אמיתית שבאמת תוקיע את האלימות, ובמקביל להחריף ענישה ולעצור פורעים. בינתיים שני הדברים לא קורים, המשטרה עושה מה שהיא רוצה ומייצרת תחושות קשות אצל האוהדים. מייצרת תחושה שאף אחד לא סופר את האוהדים. בסוף כקהל אנחנו רוצים להיות שם, רוצים ספורט. האלימות בינתיים גואה והסיפור דועך”.

מה יהיה על כר הדשא מבחינה מקצועית?
”אני אופטימי כי באמת שיחקנו טוב מול סכנין. מצד שני אי אפשר לזלזל במכבי חיפה, למרות התקופה הקשה שלה. אני מאחל להפועל בהצלחה באופן כללי”.

תוצאה?
”מסובך, אני מאמין שננצח”.

