ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

האוהדים שהיו בקריית שלום קיבלו מכתב הרחקה

פרסום ראשון: לאחר שכ-70 אוהדים הגיעו למתחם של מכבי ת"א, הם קיבלו מכתב הרחקה ואיום תביעה: "הנך מורחק מפעילויות המועדון". וגם: תגובת הארגון

|
אוטובוס מכבי תל אביב (אחר)
אוטובוס מכבי תל אביב (אחר)

מכבי תל אביב חטפה 6:2 לפני היציאה לפגרה מול בית”ר ירושלים ואחרי הפגרה היא חטפה שישייה נוספת מליון. בחזרה שלה בארץ ביום שישי כ-70 אוהדים הגיעו לקריית שלום, והיום (שלישי) ל-ONE נודע לראשונה שבמועדון החליטו לפעול נגד אותם כ-70 אוהדים.

אותם כ-70 אוהדים קיבלו מכתב שחתום על ידי עורכת הדין יעל מרגלית שבו מבשרים להם על הרחקה שלהם מכל פעילות שקשורה לכדורגל במועדון עד תום העונה הנוכחית, כשנוסף לכך הם קיבלו גם איום תביעה עתידית.

במכתב, שהיה כתוב בו שהנדון הוא “הרחקתך מפעילויות מועדון הכדורגל מכבי תל אביב”, נרשם לכל אוהד שקיבל: “ב-28.11 לקחת חלק בתקיפה של אוטובוס הקבוצה אשר חזר משדה התעופה, אירוע מסוכן וחמור אשר פגע בשחקנים, בצוות המקצועי ובביטחון הציבור”.

עוד נרשם: “בשל האמור לעיל, הנך מורחק עד לתוך עונת 2025/26 מכל פעילות של המועדון. בין היתר, תיאסר כניסתך למשחקי המועדון (בית ו/או חוץ), אימוניו, אימוני ומשחקי מחלקת הנוער וכיו”ב. למען הסר ספק, המנוי שברשותך יחסם ובכוונת המועדון לאכוף הנחיה זו ללא פשרות”.

שחקני מכבי תל אביב (רדאד גשחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

בנוסף נכתב: “המועדון שומר לעצמו את הזכות להאריך את תקופת ההרחקה ולנקוט בצעדים משפטיים נוספים ככל שימצא לנכון. בנוסף, בכוונת המועדון לנקוט נגדך בהליכים משפטיים בקשר עם הנזקים שנגרמו ו/או יגרמו לו עקב האמור לעיל וזאת לאחר שיסיים לאמור את נזקיו”.

לסיכום נרשם: “אין באמור במכתבי זה ו/או במה שלא נאמר בו בכדי למצות את טענות המועדון ו/או לגרוע מזכויות לרבות, בין היתר, ככל הנוגע להליכים אשר ינקטו בקשר עמך”.

תגובת ארגון האולטראס, הפנאטיקס, לא איחרה לבוא, כשנכתב ברשתות: “היום ההנהלה של מכבי החליטה לחרב את העונה עם הספין הכי עתיק שיש: הם יודעים שהארגון לא היה בבית של המאמן. הם יודעים שהמחאה באימון הייתה במקום. הם יודעים שהקהל של מכבי עומד מאחורי הקבוצה לא משנה מה, ראה ערך יום ראשון האחרון ו-90 הדקות מול בית”ר. 

“ובכל זאת הם החליטו לשגר הבוקר מכתבי הרחקה לעשרות אנשי ארגון ולפתוח מלחמה ישירה, כדי שנצא עליהם פה וככה תבינו שכל מה שקרה זה באשמת האוהדים העבריינים, והנה הם נלחמים בהם. הם יודעים שהארגון לא יכול להגיע כשעשרות אנשים מורחקים ממשחקים. 

“הם יודעים שהנפגעים הישירים זה הקהל כולו והשחקנים, אבל יותר חשוב להם שבתקשורת יפסיקו לדבר על הכישלון שלהם להשתלט על הבלגן. ההנהלה מוכרת את הארגון ואת הקהל כולו כדי לנקות את עצמם מהכישלון שלהם. מחר במשחק אין ארגון”.

