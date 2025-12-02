היערכות המשטרה לקראת מכבי חיפה מול הפועל

משטרת ישראל השלימה היערכותה לקראת המשחק הגדול בין מכבי חיפה להפועל תל אביב, שייערך הערב (שלישי) בשעה 20:30 בסמי עופר.

שערי האצטדיון צפויים להיפתח בשעה 18:30, שעתיים לפני שריקת הפתיחה, מהסיבה שייערך בידוק קפדני בשערי הכניסה. יוקם גם מערך תחבורה ציבורית מעובה, שיוביל את האוהדים הבאים לאצטדיון ממרכזית הקריות, לב המפרץ וחוף הכרמל, כשבסיום יוצב מערך מטרוניות בסמוך למגרש, ליד צומת הפסל, זאת בשל עומסים רבים העתידים להתרחש בסביבה.

בנוסף, המשטרה פרסמה הנחיות ודגשים לאוהדים: הפעלה או השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו, כשבכניסה כאמור הבידוק הקפדני יכלול בדיקה באוהלים, מערכות שיקוף ותגבור של מצלמות אבטחה.

בנוסף, לא תותר הכנסת אלכוהול למתחם ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעה כזו, כשגם לא יותר הכנסת נשק והפעלת רחפנים במהלך המשחק. כמו כן, ייאסר מעבר בין שערים, כשהעושים זאת יטופלו בהתאם לחוק.

לסיום, הודיעה משטרת ישראל כי הכנסת ציוד עידוד מותנית רק באישורה, כשחל איסור מוחלט על הכנסת אמצעי פירוטכניקה ואבוקות, נוסף לאיסור הכנסת פריטי לבוש לכיסוי הפנים. כשמי שיגיע עם פריט המקשה על הזיהוי ייקנס ב-500 ש”ח ויורחק ל-30 ימים מאצטדיונים.

מהמשטרה נמסר: “אנו קוראים לקהל האוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק, ולייצר אווירה ספורטיבית וחוויית ספורט מהנה לכולם”.