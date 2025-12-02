יום שלישי, 02.12.2025 שעה 12:54
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

היערכות המשטרה לקראת מכבי חיפה מול הפועל

שעת פתיחת השערים, מערך התחבורה הציבורית שיתוגבר, הקנסות לעוברים על החוק והדברים שאסור להכניס לאצטדיון. כל מה שהאוהדים צריכים לדעת לפני המשחק

|
שוטרים בסמי עופר (עמרי שטיין)
שוטרים בסמי עופר (עמרי שטיין)

משטרת ישראל השלימה היערכותה לקראת המשחק הגדול בין מכבי חיפה להפועל תל אביב, שייערך הערב (שלישי) בשעה 20:30 בסמי עופר. 

שערי האצטדיון צפויים להיפתח בשעה 18:30, שעתיים לפני שריקת הפתיחה, מהסיבה שייערך בידוק קפדני בשערי הכניסה. יוקם גם מערך תחבורה ציבורית מעובה, שיוביל את האוהדים הבאים לאצטדיון ממרכזית הקריות, לב המפרץ וחוף הכרמל, כשבסיום יוצב מערך מטרוניות בסמוך למגרש, ליד צומת הפסל, זאת בשל עומסים רבים העתידים להתרחש בסביבה.

בנוסף, המשטרה פרסמה הנחיות ודגשים לאוהדים: הפעלה או השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו, כשבכניסה כאמור הבידוק הקפדני יכלול בדיקה באוהלים, מערכות שיקוף ותגבור של מצלמות אבטחה. 

בנוסף, לא תותר הכנסת אלכוהול למתחם ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעה כזו, כשגם לא יותר הכנסת נשק והפעלת רחפנים במהלך המשחק. כמו כן, ייאסר מעבר בין שערים, כשהעושים זאת יטופלו בהתאם לחוק.

לסיום, הודיעה משטרת ישראל כי הכנסת ציוד עידוד מותנית רק באישורה, כשחל איסור מוחלט על הכנסת אמצעי פירוטכניקה ואבוקות, נוסף לאיסור הכנסת פריטי לבוש לכיסוי הפנים. כשמי שיגיע עם פריט המקשה על הזיהוי ייקנס ב-500 ש”ח ויורחק ל-30 ימים מאצטדיונים.

מהמשטרה נמסר: “אנו קוראים לקהל האוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק, ולייצר אווירה ספורטיבית וחוויית ספורט מהנה לכולם”.

