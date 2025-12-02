יום רביעי, 03.12.2025 שעה 00:05
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
4131-1852קרואטיה1
4131-1782טורקיה2
4133-1722גרמניה3
4125-1642ספרד 4
4132-1672יוון5
4150-1802אוקראינה6
4172-1942צ'כיה7
4161-1752פולין8
4167-1762הונגריה9
4158-1642סרביה10
3138-1512פורטוגל11
3177-1872סלובניה12
3154-1642לטביה13
3146-1552צרפת14
3163-1692הולנד15
3173-1782בריטניה16
3170-1702ליטא17
3165-1652פינלנד18
3166-1652איסלנד19
3190-1862אסטוניה20
3162-1582איטליה 21
3158-1422מונטנגרו22
2166-1482בלגיה23
2167-1432בוסניה24
2162-1352דנמרק25
2191-1632שבדיה26
2175-1462שוויץ27
2176-1462אוסטריה28
2171-1392רומניה29
2174-1402ישראל30
2182-1402גאורגיה31
2183-1242קפריסין32

פיב"א עדיין מסרבת להחזיר את משחקי הנבחרת

חשיפת "שיחת היום": בארגון ממשיכים לעכב את חזרת משחקי הבית של נבחרת ישראל בכדורסל, ומבהירים כי הם יבחנו את המצב מחדש את המצב רק בסוף דצמבר

|
רומן סורקין (IMAGO)
רומן סורקין (IMAGO)

פיב"א ממשיכה לעכב את חזרתם של משחקי נבחרת ישראל בכדורסל למגרשים בארץ. למרות פתיחת קמפיין מוקדמות אליפות העולם 2027 שתתקיים בקטאר , ממשיכה הנבחרת לארח את משחקיה הרשמיים מחוץ לישראל.

במהלך שיחה שנערכה בין נציגי פיב"א לבין אנשי איגוד הכדורסל, הבהירו ראשי הארגון כי נכון לעכשיו אין כוונה לאשר את חזרת המשחקים לישראל. לדבריהם: "נחכה לראות שאכן מתקיים שקט לאורך זמן. נדון בנושא מחדש בסוף דצמבר”.

לוח המשחקים הקרוב של הנבחרת כולל את משחק הבית הבא, המתוכנן ל-27 בפברואר מול נבחרת קפריסין. באיגוד הכדורסל מקווים שעד אז תתקבל ההחלטה שתאפשר לנבחרת לחזור ולארח בישראל.

עמוס פרישמן (רדאד געמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)

בנוסף, בתחילת יולי מצפה לנבחרת משחק בית נוסף ויוקרתי מול נבחרת גרמניה, אלופת אירופה המכהנת, שזכתה אף באליפות העולם האחרונה ב-2023 שגם לגביו קיימת תקווה שיוכל להיערך בארץ.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */