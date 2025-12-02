הוא חוזר: גיא מלמד יפתח בליגה אחרי 193 ימים

הפעם האחרונה שבה גיא מלמד שותף במשחק ליגה במדי מכבי חיפה הייתה לפני 193 ימים. זה קרה במחזור ה-36 של העונה שעברה, אז נכנס בדקה ה-45 מול מכבי נתניה, כבש בדקה ה-64 וסייע לירוקים לנצח 2:3.

מאז, מלמד לא שותף ולו לדקה אחת במסגרת הליגה. העונה הוא הופיע פעם אחת בלבד בגביע הטוטו בחודש אוגוסט, ומצא את עצמו מחוץ לתוכניות גם תחת דייגו פלורס וגם אצל ברק בכר אחרי שזה חזר למועדון.

אבל פה מגיע הטוויסט בעלילה: הרחקתו של טריבנטה סטיוארט מאלצת את בכר לבצע שינוי - אחרי חצי שנה מחוץ להרכב, מלמד צפוי לעלות הערב (שלישי, 20:30) ב-11 מול הפועל תל אביב בהזדמנות נדירה להוכיח שמגיע לו להיות על הדשא.

ברק בכר (צילום: מכבי חיפה)

בכר החמיא לחלוץ ואמר כי הוא מתאמן היטב ומפגין חוסן מנטלי גבוה. זה מגיע אחרי שבמשחק האחרון מול הפועל פתח תקווה, מלמד התחמם מחצית שלמה, אך לא נכנס. בחיפה טוענים שהתפתחות המשחק לא איפשרה זאת, למרות שהחלוץ הגיע בעונה שעברה כאחד השמות המבוקשים בליגה ומצא עצמו עד מהרה על הספסל.

ברור לכל כי מלמד היה חייב להיכנס לפחות לרבע שעה במשחק מול פ"ת כדי לפחות להריץ אותו לקראת המשחק הערב. במועדון מציינים כי בתקופה האחרונה הוא מציג יכולת טובה באימונים, וכי מאז הגעת בכר ההזדמנות חיכתה מעבר לפינה.

מהיציע להרכב. גיא מלמד (עמרי שטיין)

למרות הלחץ מצד מקורביו, מלמד שומר על איפוק ולא מותח ביקורת פומבית על המועדון. ״אין לי מה לדבר יותר מדי, כשתגיע ההזדמנות שלי אצטרך לקחת אותה בשתי ידיים ולשנות את גורל העונה”, אמר מלמד לחבריו, “אני מאמין שאני יכול לשחק ולעזור למכבי חיפה. מה שהיה בקיץ – היסטוריה".

בכר: לא צריך להיות יפי נפש בסיטואציה כזו

אז האם מלמד הוא האיש שישבור את הבצורת? מכבי חיפה לא ניצחה שמונה משחקים רצופים והערב נדע האם שובו של החלוץ לדשא של סמי עופר מול אצטדיון מלא באוהדים ירוקים יהפוך לנקודת המפנה – של חיפה, של בכר וגם של מלמד עצמו.