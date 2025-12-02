יום רביעי, 03.12.2025 שעה 00:05
ליגה הולנדית 25-26
3717-4414פ.ס.וו. איינדהובן1
3117-3514פיינורד2
2423-3614ניימיכן3
2422-2614אלקמאר4
2319-2514אייאקס5
2119-2514אוטרכט6
2019-2214טוונטה אנסחדה7
2021-1914כרונינגן8
1822-2014פורטונה סיטארד9
1724-2314גו אהד איגלס10
1724-2314הירנביין11
1728-1614ספרטה רוטרדם12
1624-1414אקסלסיור רוטרדם13
1630-1814זוולה14
1424-1714וולנדם15
1336-2214הראקלס אלמלו16
1223-1514נאק ברדה17
1024-1614טלסטאר18

המשבר נעצר: גלוך בישל, 0:2 לאייאקס על כרוניגן

הישראלי פתח בהרכב, השלים 79 דקות, התחיל את המהלך בשער הראשון של חודוס וסידר את השני לבאומן. הקשר וחבריו חזרו לנצח אחרי 5 משחקים בכל המסגרות

|
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

בעוד שלפני יומיים, המשחק בין הקבוצות התפוצץ תוך חמש דקות בשל שימוש מוגזם של הקהל הביתי באמצעי פירוטכניקה, הוחלט לדחות את ההתמודדות והיום (שלישי) המשחק התקיים, כאשר אייאקס אמסטרדם ואוסקר גלוך, שפתח בהרכב ושיחק 79 דקות, ניצחו 0:2 את כרונינגן, זאת במסגרת המחזור ה-14 של הליגה ההולנדית וללא קהל ביציעים.

המשחק נפתח בקצב גבוה מהדקה הראשונה, כאשר כבר בדקה ה-11 אוסקר גלוך ניסה את מזלו, אך שלח את הכדור גבוה מעל השער. הישראלי המשיך להיות פעיל ובדקה ה-28 גם התחיל מהלך נהדר, שהסתיים ברשת, כאשר הקשר הוציא את ההתקפת המעבר, קנת’ טיילור שלח רוחב למיקה חודטס שעשה 0:1.

מפה, גם בסיום המחצית הראשונה וגם בפתיחת החצי השני, דווקא כרונינגן הגיעה ליותר הזדמנויות והייתה מסוכנת, אך לא הרעידה את הרשת ובדקה ה-60 גלוך הוסיף גם בישול, כאשר הרים כדור קרן שהסתיימה רק אצל ראשו של ארון באומן שנגח והכפיל את היתרון.

עד הסיום, גלוך כאמור יצא בדקה ה-79 ואייאקס שמרה על התוצאה, כשהיא והכוכב הישראלי התאוששו לאחר חמישה משחקים בהם לא ניצחו וכעת הם עלו למקום החמישי בטבלה עם 23 נקודות. בהמשך, הקשר וחבריו יפגשו בעוד ארבעה ימים את סיטארד בליגה, כשלאחר מכן הם יקוו להשיג ניצחון בכורה בליגת האלופות מול קראבח.

מחצית ראשונה:

דקה 11: התקפה נפלאה של אייאקס התחילה אצל אוסקר גלוך והסתיימה גם ברגליים של הקשר הישראלי, שהצטרף מקו שני אבל לא היה מדויק ושלח את הבעיטה מעל שער היריבה.

ואוט ווחהורסט מול סטייה רסינק (IMAGO)ואוט ווחהורסט מול סטייה רסינק (IMAGO)

דקה 22: הצלה גדולה של ולדיסלב יארוש! טום ואן ברגן קיבל כדור עומק גדול לרחבה ונותר מול השוער הצ’כי, שהשתמש בכל גופו כדי למנוע מהכדור לחדור לרשת, אחרי שהדף את הכדור בראשו.

דקה 28, שער! אייאקס עלתה ליתרון: גלוך הוציא את קבוצתו להתקפת מעבר, ומצא את חברו לקישור קנת’ טיילור. האחרון שלח רוחב אל מיקה חודטס שכבש בבעיטה שטוחה למרכז השער.

מיקה חודטס חוגג (IMAGO)מיקה חודטס חוגג (IMAGO)
שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)
שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)

דקה 43: הזדמנות נוספת ונהדרתל אייאקס. גלוך מסר לחודטס, שחדר לרחבה, עבר שני שומרים ובעט נפלא, שוער כרונינגן היה במקום והדף לקרן.

מחצית שנייה:

דקה 50: הזדמנות לכרונינגן. יונס טאהא קיבל את הכדור כ-25 מטרים מהשער וניסה את מזלו בבעיטה חזקה, אך יארוש היה במקום והדף לקרן.

דקה 53: שוב טאהא, כשפעם נוספת הוא לקח את הכדור, התקדם ושחרר בעיטה חזקה, אך שוב יארוש היה במקום.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

דקה 59: אייאקס הייתה קרובה להכפיל. חילופי מסירות הסתיימו בבעיטה בנגיעה של חודוס, הכדור פגע רק בקורה.

דקה 60, שער! אייאקס עלתה ל-0:2: זה הגיע. אייאקס קיבלה כדור קרן, אייאקס הגביה, באומן עלה מעל כולם ונגח לרשת.

שחקני אייאקס (IMAGO)שחקני אייאקס (IMAGO)
שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)

דקה 79, אוסקר גלוך הוחלף: אחרי 79 דקות טובות של הישראלי, הוא סיים את המשחק וירד אל הספסל.

ההרכב של אייאקס: ויטסלאב יארוש, אוון ווינדאל, יורי באס, ארון באומן, יורי רגיר, דייבי קלאסן, קו איטאקורה, קנת’ טיילור, מיקה חודטס, אוסקר גלוך ו-ואוט וחהורסט.

ההרכב של כרונינגן: אטיין ואסן, תיימן בלוקזייל, דאייס יאנסה, מרקו רנטה, מרווין פירסמן, סטייה רסינק, טיקה דה יונג, יונס טאהא, ג’ורג’ שרודרס, טום ואן ברגן ו-דארי ווילומסון. 

