ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

שועה בספק להרכב, סולד אאוט בדרבי הירושלמי

אחרי האימון המסכם יוחלט האם הקפטן יוכל לפתוח בבית"ר מול טבריה מחר ב-19:45, גדראני יעלה לצד גיל כהן. טירוף לקראת הפועל י-ם, יציע נוסף ייפתח?

|
חגיגה בבית
חגיגה בבית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

אוהדי בית"ר ירושלים מחכים לדרבי. היציע הדרומי המערבי והמזרחי סולד אאוט וכרגע באתר ‘לאן’ אין כרטיסים לדרבי. ל-ONE נודע כי הנהלת המועדון פנתה למשטרה בבקשה לפתוח יציע נוסף עבור אוהדי בית"ר בדרבי, כאשר האופציה הטובה ביותר היא לפתוח יציע הוסף בצד הצפון מערבי עבור אוהדי בית״ר. פגישה עם המשטרה נקבעה להיום (שלישי) בצהריים.

אוהדי הפועל ירושלים ימוקמו ביציע הצפוני המרכזי שם גם יקצו מושבים לטובת חציצה, אבל עוד לפני הדרבי, לבית"ר יש משחק מחר (רביעי, 19:45) מול טבריה במה שמוגדר "מוקש" דווקא כשמדובר ביריבה שעל הנייר נחותה מבית"ר.

גדראני אמור להחליף את קראבלי המורחק (צהובים) במרכז ההגנה לצד גיל כהן, ירין לוי יחסר בשל פציעה. בנוגע לירדן שועה, הקפטן הוחלף במחצית השנייה במשחק מול מכבי נתניה בכלל כאבים ברגל ואחרי האימון המסכם היום ייקבע האם הוא יכול לפתוח מול טבריה.

