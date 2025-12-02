שועה בספק להרכב, סולד אאוט בדרבי הירושלמי

אוהדי בית"ר ירושלים מחכים לדרבי. היציע הדרומי המערבי והמזרחי סולד אאוט וכרגע באתר ‘לאן’ אין כרטיסים לדרבי. ל-ONE נודע כי הנהלת המועדון פנתה למשטרה בבקשה לפתוח יציע נוסף עבור אוהדי בית"ר בדרבי, כאשר האופציה הטובה ביותר היא לפתוח יציע הוסף בצד הצפון מערבי עבור אוהדי בית״ר. פגישה עם המשטרה נקבעה להיום (שלישי) בצהריים.

אוהדי הפועל ירושלים ימוקמו ביציע הצפוני המרכזי שם גם יקצו מושבים לטובת חציצה, אבל עוד לפני הדרבי, לבית"ר יש משחק מחר (רביעי, 19:45) מול טבריה במה שמוגדר "מוקש" דווקא כשמדובר ביריבה שעל הנייר נחותה מבית"ר.

גדראני אמור להחליף את קראבלי המורחק (צהובים) במרכז ההגנה לצד גיל כהן, ירין לוי יחסר בשל פציעה. בנוגע לירדן שועה, הקפטן הוחלף במחצית השנייה במשחק מול מכבי נתניה בכלל כאבים ברגל ואחרי האימון המסכם היום ייקבע האם הוא יכול לפתוח מול טבריה.