למרות שקלע 38 נק', דונצ'יץ': אני אשם בהפסד

אחרי רצף ארוך של שבעה ניצחונות, הלייקרס מעדו ודווקא נגד פיניקס בבית עם 125:108 די מפתיע. הסאנס כיכבו מהרגע הראשון על הפרקט בקריפטו סנטר ושמו סוף לרצף משלהם, שעמד על שני הפסדים, בדרך להפסד החמישי בלבד של החבורה מ-LA העונה.

מי שעמד במוקד הוא לוקה דונצ’יץ’. הסלובני אמנם קלע 38 נקודות והבריק, כשהוא אף קלע 20 נק’ ברבע אחד והוא הפך לשחקן השני שקלע הכי הרבה פעמים 20 נקודות ומעלה ברבע אחד, אחרי קובי בראיינט, אבל דווקא המשחק הזה ייזכר לרעה מצד הפנומן.

דונצ’יץ’ רשם תשעה איבודים, כמות גדולה מאוד, מסך הכל של 21 איבודים מצד הלייקרס. יתרה מכך, בשתי דקות בלבד הוא רשם ארבעה איבודים, בנוסף לשני איירבולים, במה שכבר הגדירו בארה”ב כ”שתי דקות מסויטות של לוקה”. גם רכז לא אהב את המשחק שלו.

דילון ברוקס מול לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

דונצ’יץ’ לקח אחריות בסיום: “אני לוקח אחריות על ההפסד הזה, האחריות היא עליי. אני לא יכול לרשום תשעה איבודים, זה לא צריך לקרות”. אגב, רגעים די מלחיצים בפן הספורטיבי קרו באולם, כאשר בכניסה לרבע הרביעי לברון ג’יימס עדיין לא חצה את רף 10 הנקודות.

כזכור, המלך לא רשם משחק עם פחות מדו ספרתי מאז 2007, אז שיחק במדי קילבנד. רק שלבסוף האוהדים באולם למרות ההפסד, לפחות בקטע הזה, נשמו לרווחה, כאשר לברון ג’יימס הגיע בסופו של דבר לדו ספרתי וסיים את המשחק עם עשר נקודות בדיוק.