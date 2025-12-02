המאבק על הכתר: הצביעו ל-Winner המחזור

המחזור ה-11 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, רגע לפני שהמחזור ה-12 יוצא לדרך הערב (שלישי), זה הזמן שלכם להמשיך להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

דן ביטון

דן ביטון חוגג (עמרי שטיין)

איש המשחק ב-3:4 מול הפועל חיפה היה ללא ספק דן ביטון, כוכב הפועל באר שבע שהרשים עם שלושער, וביכולת הנפלאה הזו אף אחד לא יתפלא אם גם יזכה בתואר שחקן העונה. היציבות שביטון מפגין העונה מרשימה ומעניקה לו מקום של קבע גם בנבחרת ישראל. היהלום של רן קוז’וק הוא הסיבה המרכזית לכך שהאדומים מהנגב בפסגה כרגע.

ג’ונבוסקו קאלו

ג'ונבוסקו קאלו (אורן בן חקון)

כשירדן שועה ועומר אצילי התקשו מול ההגנה של מכבי נתניה, ההתקפה של בית”ר ירושלים הסתמכה בעיקר על ג’ונבוסקו קאלו, שהחזיר בצמד גדול לרשת של היהלומים. מעבר לשני השערים, החלוץ היה מסוכן והצליח לעשות חיים קשים גם ללא הכדור לשלושת הבלמים של היריבה.

לויזוס לויזו

לויזוס לויזו חוגג שער בכורה. ההמתנה השתלמה (רדאד ג'בארה)

כבר כמה משחקים שהקפריסאי בישראל וכל מי שרואה משחקים של הפועל ת”א מבין באיזה כישרון מדובר, ובמשחק האחרון זה סוף סוף גם בא לידי ביטוי בתרומה. לא רק שהקיצוני תרם, הוא עשה זאת עם שער מרהיב ב-0:2 של האדומים על סכנין, וללא קשור כהרגלו הוא רקד על הדשא עם כמה מהלכים מבריקים.

איברהים דיאקיטה

איברהים דיאקיטה (שחר גרוס)

בלם אשדוד אמנם ספג שני שערים ב-2:2 נגד מכבי ת”א, אבל הרבה בזכותו הצהובים לא הצליחו לרשום ניצחון במשחק כאשר הם תקפו המון, אבל נעצרו פעם אחר פעם בהגנה הדרומית בראשות השחקן מחוף השנהב. בנוסף, הוא הוסיף גם בונוס בדמות סחיטת השער העצמי של אופק מליקה, כשאיום שלו לעמוד פגע בשוער האלופה ונכנס לרשת בדקה ה-90.

איתמר שבירו

איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)

בצל פרשת החוזים הכפולים, עירוני טבריה חזרה לנצח והשיגה 3 נקודות חשובות הרבה בזכות החלוץ שלה שהגיע סוף סוף לעונה הזו ובגדול. שבירו כבש צמד ב-1:3 של הקבוצה על בני ריינה, שער אחד במחצית הראשונה ושער שני במחצית השנייה.

גיא בדש

גיא בדש (שחר גרוס)

המחזור ה-11 האיר פנים להפועל ירושלים, שהשיגה ניצחון בכורה בליגה ב-2025/26. קשר הירושלמים היה דומיננטי וחשוב עבור חבריו, עם משחק טוב שכלל את השער הראשון ב-1:2 של הקבוצה האדומה מהבירה על עירוני קריית שמונה. כיבוש שלישי שלו העונה.