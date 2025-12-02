היחס ב-Winner לניצחון של מכבי חיפה על הפועל

ליגת העל חזרה בכל הכוח כשכבר הערב (שלישי), יחל מחזור אמצע שבוע עם לא פחות מארבעה משחקים, עם מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב והפועל באר שבע שיוצאת למשחק חוץ נגד הפועל פתח תקווה. גם בספרד מחכה לנו מפגש ענק בליגה הספרדית, עם ברצלונה שתארח בקאמפ נואו את אתלטיקו מדריד, כשבאנגליה ייערך קרב ענק נוסף בו ניוקאסל תפגוש את טוטנהאם.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

נתחיל עם המשחק בין שתי האימפריות המקומיות, שלפחות לפי איך שהעונה מתפתחת, נראה כי הן נמצאות במגמות הפוכות. למרות זאת, יתרון הביתיות משחק תפקיד למכבי חיפה, שקיבלה יחס של פי 2.35, בעוד שניצחון של הפועל תל אביב זכה ליחס של פי 2.80. חלוקת נקודות תכניס לכיסם של המנחשים יחס של פי 3.05.

נמשיך עם מוליכת הטבלה, הפועל באר שבע, שניצחון חוץ שלה יקנה למנחשים יחס של פי 1.35, בעוד שהפתעה של הפועל פתח תקווה זכתה ליחס של פי 6.30 ותיקו ליחס של פי 4.75.

שחקני ברצלונה (IMAGO)

ומה בנוגע ללה ליגה? ברצלונה מגיעה כפייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.70 לניצחון, בעוד שהאורחת ממדריד מקבלת יחס של פי 3.65. אם המשחק ייגמר ללא הכרעה, יזכו המנחשים ביחס של פי 4.00.

נעבור לפרמייר ליג, שם ניוקאסל זוכה לעדיפות על פני טוטנהאם, כשניצחון של המגפייז יגרוף למנחשים יחס של פי 1.75, בעוד שהתרנגולים מקבלים יחס של פי 3.90 אם יצליחו לנצח בחוץ. חלוקת נקודות תקנה למנחשים יחס של פי 3.60.