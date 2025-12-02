לאזטיץ' לא חזר בו מהתפטרותו, רומן יאמן מחר

מכבי תל אביב עדיין לא העבירה שום התייחסות רשמית או לא רשמית לנושא ז’רקו לאזטיץ’ גם הבוקר (שלישי) כאשר המאמן הסרבי, שביקש להתפטר לאחר אותה הפגנה מתחת לביתו שבשיאה נורו שתי פצצות תאורה מחוץ לבניין בו הוא מתגורר, לא חזר בו מהחלטתו. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הסרבי הודיע על רצונו לעזוב בפני המנכ”ל, ג’ק אנגלידיס, אולם זה הבהיר לו מיד – אנחנו רוצים שתישאר ומכאן החלו לחצים כבדים עליו לחזור בו. נכון לעכשיו, נראה כי הלחצים האלה לא נשאו פרי והמאמן צפוי לסיים את דרכו.

בניגוד לכל מיני שמועות שנפוצו, לאזטיץ’ והצוות שלו עדיין בישראל, ולמעשה עוזריו ומאמן השוערים שהגיעו יחד איתו למכבי תל אביב בעונה שעברה, ממתינים גם הם להודעה הרשמית. הסרבי הבהיר כי מעל הכל עומד בטחונו ובטחון משפחתו והוא לא יכול להישאר כשהם לא מרגישים בטוחים. לכן, כפי שפורסם אתמול ב-ONE, הוצע לו להמשיך בקבוצה, בשלב הזה ללא משפחתו, ולהחזירה כאשר העניינים ירגעו. גם זה נראה כי לא הוביל לשינוי בעמדתו.

מיץ’ גולדהאר וג’ק אנגלידיס לא היו מוכנים לשמוע על עזיבתו של לאזטיץ’, והבעלים לא רצה לדון בכך כלל אחרי שתי השישיות שהקבוצה ספגה, גם אם היו גורמים במועדון שחשבו שלא נכון להמשיך עם המאמן מבחינה מקצועית. יחד עם זאת, אחרי האירועים בקריית שלום ואח”כ מחוץ לביתו, המועדון כולו נעמד מאחורי הסרבי ולא רוצה לחשוב על מצב שמאמן יעזוב בגלל אירועים שקשורים לקהל.

רומן: אני פה ככל שיבקשו ממני

כאמור, הצוות של לאזטיץ’ שמונה ארבעה אנשים עדיין נמצא בישראל. במסכת השיקולים שלו האם לעמוד מאחורי החלטתו לעזוב או לשנות את דעתו, נמצאים גם אנשיו ובסופו של דבר ברור שאם הוא מתפטר, הם צריכים לעזוב ביחד איתו ויש פה גם אירוע שמשליך עליהם ועל פרנסתם. יחד עם זאת, המאמן עומד על רצונו לעזוב ובמצב כזה מן הסתם ינסה לדאוג להם לפיצויי עזיבה, שכן הם כביכול אולצו לסיים את תפקידם, מה שיכול להוביל למאבק משפטי.

המסר שהועבר ללאזטיץ’ הוא שגולדהאר רוצה לראות אותו המאמן שמוביל את מכבי תל אביב אל משחק העונה בטרנר ביום ראשון מול הפועל באר שבע, אך עד כה לאזטיץ’ לא השתכנע לחזור בו מהתפטרותו ונראה כי הוא יעזוב. נכון לאתמול בשעות הערב, ההיערכות להיום במכבי ת”א היא כי בשעות אחה”צ יתקיים האימון המסכם לקראת המשחק מול הפועל חיפה מחר (רביעי, 20:00) באצטדיון בלומפילד, בהובלת דן רומן, מאמן קבוצת הנוער, ואנשי הצוות שליוו אותו למשחק מול מ.ס אשדוד – אבי ריקן, ישראל קקון ושורה אובארוב.

כפי שהדברים עומדים, רומן גם אמור להתייצב למסיבת העיתונאים של הצהובים אחה”צ. לשחקני הקבוצה לא מספרים כרגע יותר מדי והם ניזונים בעיקר מדיווחים בתקשורת על מה הולך לקרות איתם. מכבי ת”א כהחלטה מלמעלה בחרה שלא להגיב, לא לדבר ולא לעשות שום דבר למעשה עד אשר תגיע ההוראה הסופית מגולדהאר.