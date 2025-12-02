יום שלישי, 02.12.2025 שעה 07:57
נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
88%1936-203217דטרויט פיסטונס
67%1669-177615ניו יורק ניקס
65%2029-210417מיאמי היט
61%2071-212518אטלנטה הוקס
61%2081-213818קליבלנד קאבלירס
60%1788-181415פילדלפיה 76'
59%1968-201117טורונטו ראפטורס
56%1760-185716בוסטון סלטיקס
53%1981-202617אורלנדו מג'יק
50%1946-193116שיקגו בולס
39%2132-206618מילווקי באקס
29%2001-195417שארלוט הורנטס
19%1917-175016ברוקלין נטס
18%2076-188317אינדיאנה פייסרס
13%1904-171115וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1804-205417אוקלהומה ת'אנדר
79%1552-172914יוסטון רוקטס
75%1856-200816דנבר נאגטס
69%1864-188216לוס אנג'לס לייקרס
67%1701-177515סן אנטוניו ספרס
62%1848-190416מינסוטה טימברוולבס
59%1917-196917גולדן סטייט ווריורס
56%2069-211218פיניקס סאנס
38%1989-193616יוטה ג'אז
38%1938-191116פורטלנד בלייזרס
35%1991-190617ממפיס גריזליס
33%2059-197718דאלאס מאבריקס
29%2085-191717סקרמנטו קינגס
18%1996-187517לוס אנג'לס קליפרס
18%2069-186417ניו אורלינס פליקנס

7 לשרף, 10 לוולף כולל דאנק ענק: ברוקלין ניצחה

ניצחון ראשון במשחק בו הם משחקים: הרכז הוסיף 3 ריבאונדים, 2 אסיסטים וחטיפה, הפורוורד 7 ריב' ופוסטר מדהים כדי לסגור סיפור ב-103:116 על שארלוט

|
בן שרף מול קולין סקסטון (רויטרס)
בן שרף מול קולין סקסטון (רויטרס)

אחרי תקופה של זגזוזים בין ה-NBA לליגת הפיתוח, כרגע בן שרף ודני וולף בשלב בו הם עם ברוקלין נטס והלילה (בין שני לשלישי) הם רשמו משחק נוסף עם הקבוצה מהליגה הטובה בעולם, כאשר צמד הישראלים רשם דקות לא מעטות ב-103:116 של ברוקלין על שארלוט.

בן שרף שותף ל-18 וחצי דקות, בהן הוא רשם שבע נקודות, שלושה ריבאונדים, שני אסיסטים, חטיפה אחת ושני איבודים, כשהוא עשה את כל זה עם 2 מ-9 מהשדה, 1 מ-7 לשלוש ו-2 מ-2 מהקו. וולף שיחק קצת יותר מ-19 דקות, בהן רשם 10 נק’, שבעה ריבאונדים ואסיסט אחד ב-4 מ-9 מהשדה, 1 מ-4 לשלוש ו-1 מ-1 מהעונשין.

אגב, דני וולף אולי סגר את הניצחון כאשר היה 100:112 לברוקלין שתי דקות לסיום, והוא דפק דאנק מטורף על הראש של מיילס ברידג’ס שהקפיץ את כל הספסל והאולם. אפשר לומר מזל טוב לצמד הישראלים, כאשר זה היה הניצחון הראשון שלהם ב-NBA במשחקו בו הם שיחקו.

דני וולף בדאנק אדיר (רויטרס)דני וולף בדאנק אדיר (רויטרס)

בסך הכל, זה היה הניצחון הרביעי העונה של הנטס לצד 16 הפסדים, כאשר מי שבלטו מייקל פורטר ג’וניור ונואה קלאוני עם 35 נקודות ו-18 נקודות בהתאמה. בצד השני, לאמלו בול נעצר על 12 נק’, כאשר שישה שחקנים בספרות כפולות לא הספיקו להורנטס כדי לצאת עם ניצחון והם במאזן 15:6 שלילי.

