7 לשרף, 10 לוולף כולל דאנק ענק: ברוקלין ניצחה

אחרי תקופה של זגזוזים בין ה-NBA לליגת הפיתוח, כרגע בן שרף ודני וולף בשלב בו הם עם ברוקלין נטס והלילה (בין שני לשלישי) הם רשמו משחק נוסף עם הקבוצה מהליגה הטובה בעולם, כאשר צמד הישראלים רשם דקות לא מעטות ב-103:116 של ברוקלין על שארלוט.

בן שרף שותף ל-18 וחצי דקות, בהן הוא רשם שבע נקודות, שלושה ריבאונדים, שני אסיסטים, חטיפה אחת ושני איבודים, כשהוא עשה את כל זה עם 2 מ-9 מהשדה, 1 מ-7 לשלוש ו-2 מ-2 מהקו. וולף שיחק קצת יותר מ-19 דקות, בהן רשם 10 נק’, שבעה ריבאונדים ואסיסט אחד ב-4 מ-9 מהשדה, 1 מ-4 לשלוש ו-1 מ-1 מהעונשין.

אגב, דני וולף אולי סגר את הניצחון כאשר היה 100:112 לברוקלין שתי דקות לסיום, והוא דפק דאנק מטורף על הראש של מיילס ברידג’ס שהקפיץ את כל הספסל והאולם. אפשר לומר מזל טוב לצמד הישראלים, כאשר זה היה הניצחון הראשון שלהם ב-NBA במשחקו בו הם שיחקו.

דני וולף בדאנק אדיר (רויטרס)

בסך הכל, זה היה הניצחון הרביעי העונה של הנטס לצד 16 הפסדים, כאשר מי שבלטו מייקל פורטר ג’וניור ונואה קלאוני עם 35 נקודות ו-18 נקודות בהתאמה. בצד השני, לאמלו בול נעצר על 12 נק’, כאשר שישה שחקנים בספרות כפולות לא הספיקו להורנטס כדי לצאת עם ניצחון והם במאזן 15:6 שלילי.