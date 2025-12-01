"אמרתי לשחקנים שנצטרך לנצח כי אם לא נשקע"

בני יהודה הצליחה לנצח הערב (שני) לראשונה מאז חודש ספטמבר, כשגברה בביתה 1:2 על הפועל נוף הגליל ולנשום מעט אוויר בחלק התחתון של הטבלה. מנגד, הקבוצה של אלון זיו, כבר הובילה וראתה את עצמה רושמת ניצחון שני ברציפות, אך שערים של אליאן רוחאנא ומוסטפא סלמי, מחקו שער יתרון של שחר הירש.

"הניצחונות הראשונים בד"כ הולכים קשה. אומרים שקשה קשה זה הכי מתוק. הגענו לפגרה ועבדנו טוב כדי ליצור התחלה חדשה. התחלנו את זה היום אבל אנחנו צריכים להמשיך את זה", סיכם המאמן המנצח אלי לוי, שרשם ניצחון בכורה על הקווים.

"התחלנו את המשחק טוב, על הכדור היינו יותר טובים וברוב הזמן הכדור היה אצלנו ברגל. ידענו שהם יעשו מעברים ולצערי קיבלנו גול במעבר והתחיל הלחץ. אמרתי לשחקנים במחצית שאם לא נתנתק מהלחץ לא נצליח לשנות. עשינו שינוי במעבר ועברנו ל-5:3:2 שדי עזר לנו להפעיל לחץ עליהם ובסוף זה הכריע את המשחק", הוסיף.

תגובות בני יהודה נוף הגליל

המצב בתחתית: "עם עובדות אי אפשר להתווכח. מהיום שבאתי מדברים איתי כל הזמן, אבל אני ריאלי למצב שלנו וכרגע אנחנו צריכים להסתכל יותר אחורה מקדימה, בטח במשחק של היום. אמרתי גם לשחקנים שנצטרך לנצח ולהרים טיפה את הראש מעל המים כי אם לא נשקע. הצלחנו להרים אותו טיפה ונצטרך לעשות יותר בהמשך".

ההמשך: "ראיתם שאחרי ה-1:1 פתאום שיחקנו עם יותר ביטחון, היינו יותר טובים והגענו ליותר מצבים. השחקן ה-12 שזה הקהל גם עזר לנו, אחרי הגול כל הלחץ שהיה לפני השתנה לדחיפה והם דחפו אותנו עד שכבשנו את הגול השני. כדורגל הוא משחק של לחץ, צריך להתמודד איתו וגם השחקנים שלנו יצטרכו לדעת להתמודד. עשינו ניצחון היום ואני מקווה שתהיה לזה המשכיות".

מנגד, אלון זיו, מאמן הפועל נוף הגליל, כבר ראה את קבוצתו צוברת ניצחון שני ברציפות: "תוכנית המשחק הייתה טובה במחצית הראשונה: היינו קומפקטים וצפופים ולא נתנו להם את השטחים שהם רצו. עלינו ליתרון והרגשנו טוב במחצית. בחצי השני היינו יותר רכים, פספסנו באחד על אחד וככה גם נשרקה העבירה של הפנדל. זה גרם לבני יהודה לחזור למשחק ולהרגיש יותר טוב, עם יותר התלהבות. באופן טבעי הלכנו אחורה, אבל היינו צריכים לשמור לפחות על הנקודה שהייתה חשובה עבורנו".

שחקני בני יהודה חוגגים (ראובן שוורץ)

"ההפנמה של המצב מתבטאת בזה שאנחנו משחקים כמו קבוצת תחתית לכל דבר. אנחנו באים לקחת נקודות ופחות מתמקדים בכדורגל יפה כזה או אחר. במחזור הקודם זה הצליח לנו עם שלוש נקודות, גם היום זה היה סופר חשוב כדי לייצר המשכיות ובטח ובטח שלא להפסיד. הפנים שלנו כבר ליום שישי למשחק מול עפולה".

האם הוא אופטימי: "לחץ תמיד קיים, צריך תמיד להיות אופטימיים אבל זה לא רק לבוא ולהגיד שאני אופטימי. צריך להפנים את המצב והמצב הוא לא טוב. הוא כזה שאנחנו צריכים להילחם על כל נקודה שלנו וזה אומר להתנהל ולהתנהג כמו קבוצת תחתית לכל דבר. בשביל שזה יקרה אנחנו צריכים לבוא מוכנים ושהמסר יעבור".