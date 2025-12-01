"סקנדל חסר תקדים": אח של לאזטיץ' במתקפה

הרוחות עדיין סוערות במכבי תל אביב בעקבות כל מה שקורה בגזרת ז’רקו לאזטיץ’. אחרי שתי שישיות לבית”ר וליון, מספר אוהדים הגיעו לביתו של המאמן, הדליקו פירוטכניקה והאירוע גרם לסרבי להגיש בקשה לעזוב, והוא לא עמד על הקווים נגד אשדוד. אח שלו, ניקולה לאזטיץ’, לא חסך במילים ונתן את דעתו בנושא.

ניקולה לאזטיץ׳: “ברק בכר מגיע מישראל לאמן את הכוכב האדום. הציפיות גדולות, התוצאה נוראית, אבל מועדון גדול וסרביה הגדולה מקבלים אותו כבן בית ומלווים אותו בלי מילה רעה אחת. ז’רקו לאזטיץ’ נוסע לישראל כשאף אחד אחר לא רוצה, בזמן שיש מלחמה ופצצות נופלות. הציפיות רגילות, והתוצאה פנטסטית.

“אליפות, גביע וסופר קאפ. שנתיים ברציפות בליגה האירופית. הוא משחק כל משחק מחוץ לישראל, בזמן שאף מועדון אחר בישראל לא משחק באירופה. הם מודחים בסיבוב המוקדמות הראשון. ובגלל שני הפסדים מישהו תוקף את הדירה שבה הוא גר עם משפחתו עם פצצות תאורה, אבוקות ונפצים, ואף אחד לא מגיב, זה סקנדל חסר תקדים. ז׳ארה, היית ונשארת הטוב ביותר, וסרביה ובלגרד גדולות כי הן מקבלות כל אחד”.