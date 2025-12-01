יום שלישי, 02.12.2025 שעה 04:35
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

"שמעון, המנכ"ל, קולדבלה ועודד קטש נפגשו"

מכבי ת"א הודיעה על פגישה שהתקיימה עם בעלי המניות, הבעלים, אבי בן טל, המנהל המקצועי והמאמן: "הנושאים המרכזיים - סקירה מקצועית וחזרת היורוליג"

|
עודד קטש וקלאודיו קולדבלה (שחר גרוס)
עודד קטש וקלאודיו קולדבלה (שחר גרוס)

במכבי תל אביב החליטו לשים את כל הצרות מאחור וכל רעשי הרקע, במטרה לצאת לדרך חדשה, כשהודיעו על כך שעודד קטש ימשיך במועדון ובכך הסאגה על עתידו נגמרה. הצהובים ממשיכים קדימה ואף הוציאו הודעת מועדון שמראה שהכל מתנהל כרגיל וקטש ממשיך להיות מעורב בנושאים הבוערים.

בהודעה הרשמית נרשם: “היום אחר הצהריים (שני) התקיימה ישיבת עבודה במשרדי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. הישיבה התקיימה בנוכחות יו"ר המועדון שמעון מזרחי, כל בעלי המניות, המנכ"ל אבי בן טל, המנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה והמאמן עודד קטש. שני הנושאים המרכזיים על סדר היום היו סקירה מקצועית וחזרת משחקי היורוליג לישראל”.

נזכיר שאחרי פגרה לא קצרה הצהובים יחזרו לשחק ביום חמישי הקרוב (4.12) במשחק נגד ז’לגיריס בחוץ במטרה לשוב לנצח סוף סוף, כאשר לאחר מכן יש משחק נגד מכבי ראשון לציון בליגת ווינר סל ואז החזרה המרגשת לארץ תתחיל עבור מכבי ת”א, כשווילרבאן תתארח בהיכל מנורה מבטחים ביורוליג (11.12, 21:05).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */