אוטורו אמור לשחק נגד וילרבאן, ים מדר וגינת לא

המשחק האחרון של הפועל תל אביב היה אי שם ביום שלישי האחרון, ובמועדון נהנו מחופש די נדיר העונה עד אתמול (ראשון), כאשר הם חזרו להתאמן לקראת המפגש הקרוב נגד וילרבאן (חמישי, 21:05). האדומים נמצאים במקום הראשון ביורוליג על אף ההפסד לריאל מדריד, ויקוו לשמור על כך, במשחק האחרון בבולגריה לפני חזרת המשחקים לישראל.

מחזיקת היורוקאפ יצאה לפגרה די חבולה מבחינת פציעות, כשים מדר פצוע בברך, תומר גינת בכתף, גיא פלטין בגב, טאי אודיאסי בקרסול ודן אוטורו בכתף גם כן. הפגרה באה בתזמון טוב מהבחינה הזו, אך נראה שהיא לא הייתה מספיק ארוכה כדי להחזיר את כולם, כשחלק הבריאו בזמן לווילרבאן וחלק עדיין לא יוכלו לקחת חלק.

מי שלא צפויים לשחק נגד הצרפתים הם תומר גינת וים מדר, כאשר השניים עדיין לא הבריאו לחלוטין ולא כשירים לקרב הקצוות. מנגד, מי שדווקא צילום ה-MRI שלו בארצות הברית לא גילה משהו חריג הוא דן אוטורו, והסנטר של הפועל תל אביב אמור לקחת חלק בהתמודדות. פלטין ואודיאסי צפויים להיות כשירים, אך אלו שניים שלא כל כך מרבים לשחק וייתכן שבמועדון יעדיפו לא לקחת סיכון.

תומר גינת וים מדר מאושרים (ראובן שוורץ)

האדומים הגבירו קצב בכל הקשור לקיפול בבולגריה, במטרה כעת להעביר את בסיס המועדון מסרביה כאן לישראל. כזכור, יש להפועל תל אביב 30 דירות ו-30 רכבים באופרציה שלמה בבירת בולגריה, כשאפילו יש שחקנים שהילדים שלהם בגן שם. המועדון לא מתנתק לגמרי מסופיה, כאשר יש צפי לארח שם את שתי הטורקיות שלא יגיעו לישראל, פנרבחצ’ה ואנדולו אפס. דובאי לפי שעה דווקא כן אמורה להתארח בארץ ולא אמורות להיות בעיות בנושא.

המשחק הראשון בישראל יהיה נגד הכוכב האדום בלגרד ב-16 בדצמבר, אך כזכור היכל מנורה מבטחים תפוס בעקבות הופועת של ‘נקסט’ והפועל תל אביב צפויה לארח את הסרבים, במה שעשוי להיות מאבק ישיר על הפסגה, בארנה שבירושלים. אגב, גם המשחק ב-30.12 היה אמור שלא להיות ביד אליהו, אך ההופעות של נקסט קוצרו עד ל-29.12 וז’לגיריס תהיה ההתמודדות הראשונה של הפועל ת”א ביורוליג בהיכל מנורה מבטחים.