יום שלישי, 02.12.2025 שעה 04:33
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
69%1058-112913הכוכב האדום1
69%1110-116313פנאתינייקוס2
69%1093-117913הפועל ת"א3
62%1063-112313אולימפיאקוס4
62%1060-114613מונאקו5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
62%1043-113213ז'לגיריס9
54%1085-109913אולימפיה מילאנו10
54%1080-109813ריאל מדריד11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
38%1119-104613אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
23%1115-98513ליון וילרבאן19
23%1232-115713מכבי ת"א20

אוטורו אמור לשחק נגד וילרבאן, ים מדר וגינת לא

בהפועל ת"א חזרו להתאמן אחרי חופש ארוך לקראת הצרפתים בחמישי: הבדיקה של הסנטר לא גילתה משהו חריג והוא בכוננות לשחק, להבדיל מצמד הכוכבים מישראל

|
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

המשחק האחרון של הפועל תל אביב היה אי שם ביום שלישי האחרון, ובמועדון נהנו מחופש די נדיר העונה עד אתמול (ראשון), כאשר הם חזרו להתאמן לקראת המפגש הקרוב נגד וילרבאן (חמישי, 21:05). האדומים נמצאים במקום הראשון ביורוליג על אף ההפסד לריאל מדריד, ויקוו לשמור על כך, במשחק האחרון בבולגריה לפני חזרת המשחקים לישראל.

מחזיקת היורוקאפ יצאה לפגרה די חבולה מבחינת פציעות, כשים מדר פצוע בברך, תומר גינת בכתף, גיא פלטין בגב, טאי אודיאסי בקרסול ודן אוטורו בכתף גם כן. הפגרה באה בתזמון טוב מהבחינה הזו, אך נראה שהיא לא הייתה מספיק ארוכה כדי להחזיר את כולם, כשחלק הבריאו בזמן לווילרבאן וחלק עדיין לא יוכלו לקחת חלק.

מי שלא צפויים לשחק נגד הצרפתים הם תומר גינת וים מדר, כאשר השניים עדיין לא הבריאו לחלוטין ולא כשירים לקרב הקצוות. מנגד, מי שדווקא צילום ה-MRI שלו בארצות הברית לא גילה משהו חריג הוא דן אוטורו, והסנטר של הפועל תל אביב אמור לקחת חלק בהתמודדות. פלטין ואודיאסי צפויים להיות כשירים, אך אלו שניים שלא כל כך מרבים לשחק וייתכן שבמועדון יעדיפו לא לקחת סיכון.

תומר גינת וים מדר מאושרים (ראובן שוורץ)תומר גינת וים מדר מאושרים (ראובן שוורץ)

האדומים הגבירו קצב בכל הקשור לקיפול בבולגריה, במטרה כעת להעביר את בסיס המועדון מסרביה כאן לישראל. כזכור, יש להפועל תל אביב 30 דירות ו-30 רכבים באופרציה שלמה בבירת בולגריה, כשאפילו יש שחקנים שהילדים שלהם בגן שם. המועדון לא מתנתק לגמרי מסופיה, כאשר יש צפי לארח שם את שתי הטורקיות שלא יגיעו לישראל, פנרבחצ’ה ואנדולו אפס. דובאי לפי שעה דווקא כן אמורה להתארח בארץ ולא אמורות להיות בעיות בנושא.

המשחק הראשון בישראל יהיה נגד הכוכב האדום בלגרד ב-16 בדצמבר, אך כזכור היכל מנורה מבטחים תפוס בעקבות הופועת של ‘נקסט’ והפועל תל אביב צפויה לארח את הסרבים, במה שעשוי להיות מאבק ישיר על הפסגה, בארנה שבירושלים. אגב, גם המשחק ב-30.12 היה אמור שלא להיות ביד אליהו, אך ההופעות של נקסט קוצרו עד ל-29.12 וז’לגיריס תהיה ההתמודדות הראשונה של הפועל ת”א ביורוליג בהיכל מנורה מבטחים.

