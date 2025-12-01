העמק לא תביא ישראלי נוסף, בגליל מחפשים זר

הפועל העמק והפועל גליל עליון התמודדו אתמול במשחק ראווה, לחנוכת שמו החדש של האולם בגן נר, שנקרא כעת "היכל פיס טוטו חיים", על שם בעלי הקבוצה לשעבר, חיים אוחיון ז''ל. בעמק נעדרו ניב משגב ורפי מנקו הפצועים.

במועדון לא מתכוונים כרגע להביא ישראלי נוסף לסגל. "הקבוצה במצב טוב ומאוזן", אמרו במועדון. "שחקן חדש עלול להפר את האיזון הזה". משגב אמור לחזור תוך שבועיים-שלושה, ולגבי מנקו אין צפי לחזרה בקרוב. הפורוורד שהגיע ממכבי תל אביב רשם הופעה אחת בלבד העונה, כשהוא עדיין סובל מפציעה.

בגליל שיחקו אמש עם סגל כל ישראלי, ובקבוצה חתומים כרגע שלושה זרים בלבד: די ג'יי קנדי, שנחת אתמול, סיריל לנג'ווין, שנח עקב פציעה קלה בכתף וצפוי לחזור לאחר פגרת הנבחרות וסם אלג'יקי, שנמצא עם נבחרת אירלנד. בקבוצה ממשיכים לחפש גארד זר והחיפושים כעת מתמקדים בתוך ישראל. במועדון מגששים עם שאר קבוצות הליגה ובוחנים האם יש מועמדים לשחרור.