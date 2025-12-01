יום שני, 01.12.2025 שעה 19:54
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

חיפה תערוך טקס לעופרי ארד ולעדה הדרוזית

הירוקים הודיעו שלפני המשחק נגד הפועל ת"א מחר ב-20:30 ייערכו שני טקסים, האחד לאקס שמככב בקייראט והשני לבני העדה הדרוזית: "רצינו לומר תודה"

|
עופרי ארד (עמרי שטיין)
עופרי ארד (עמרי שטיין)

מכבי חיפה נמצאת במה שללא ספק אפשר לקרוא לו משבר, והיא תנסה לצאת ממנו מחר (שלישי, 20:30) במשחק ענק נגד הפועל תל אביב בסמי עופר. רק שלפני המשחק, הירוקים יודעים שיש דברים שהם מעבר לשלוש נקודות כאלו או אחרות ויערכו שני טקסים, שיקדימו את בעיטת הפתיחה בכרמל.

טקס אחד שיתקיים הוא לשחקן העבר של המועדון ותוצר מחלקת הנוער, עופרי ארד, שבימים אלו עושה חיל בליגת האלופות עם קייראט: “לפני המשחק מול הפועל תל אביב בסמי עופר, נערוך על הדשא טקס תודה לעפרי ארד, שגדל במחלקת הנוער של המועדון, זכה עם הקבוצה הבוגרת בשתי אליפויות ועזב לקייראט”.

השני יהיה לבני העדה הדרוזית: “פשוט רצינו לומר תודה. לפני המשחק מול הפועל תל אביב בסמי עופר, נערוך טקס הוקרה לעדה הדרוזית, על הלחימה כתף אל כתף לאורך מלחמת ‘חרבות ברזל’. נעלה את זכרם של 14 החללים בני העדה שנפלו במלחמה ואת זכרם של 12 הילדים אשר נרצחו בנפילת הטיל במג'דל שמס”.

עוד לגבי הטקס לעדה הדרוזית: “מיד לאחר ירידת השחקנים מהחימום תעלה אל כר הדשא תזמורת של ארגון הצופים הדרוזים בני מעארוף, יחד עם צוות הדגלנים והמדריכים. לפני המשחק יעלו בכירים מהעדה ויקבלו תשורה משחקני הקבוצה, קני סיף ושריך כיוף וכן משגריר המועדון בעדה הדרוזית, וויאם עמאש”.

נגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
