אורן סמדג'ה ואיגוד הג'ודו קרובים לפשרה

נציגיהם של איגוד הג׳ודו ושל מאמן נבחרת הגברים לשעבר, אורן סמדג׳ה, נמצאים בשיחות מתקדמות בנוגע להסכם על הפיצויים שיקבל לאחר סיום העסקתו בנבחרת ישראל. כפי שנחשף ב-ONE, עורכי הדין משני הצדדים שוחחו - וכעת מסתמן כי הם בדרך לפשרה לגבי תנאי עזיבתו של המאמן לאחר כ-15 שנה בתפקיד.

כזכור, לאורן סמדג׳ה היו מחלוקות וטענות כלפי התנהלות האיגוד והעומד בראשו, היו״ר משה פונטי, והיה נדמה כי בקרוב תוגש תביעה לבית הדין לעבודה בדרישה לקבלת פיצויים מהאיגוד. כל זאת, לאחר שהמאמן נותר פגוע מהיחס כלפיו והחליט להתפטר במפתיע מעבודתו.

אלא שלאחרונה חלה תפנית ביחסים בין הצדדים, כפי שפורסם בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, כאשר נוצר פתח לשיחות בין הצדדים, בטרם יחל הליך משפטי בבית הדין לעבודה על ידי המאמן - וכעת מסתמן כי ישנה התקדמות וסמדג׳ה צפוי לקבל פיצויים כספיים מהאיגוד בנוגע לסיום עבודתו.

ל-ONE נודע כי בשבוע שעבר התקיימה שיחה בין עו”ד יאיר דוד, שמייצג את אורן סמדג׳ה, לעו”ד רון דרור, שמייצג את איגוד הג׳ודו. הצדדים דנו ביניהם על האפשרות להגיע לסיכום על תנאי הפרישה של המאמן באופן מוסכם ולשים סוף למחלוקות.