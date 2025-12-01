בוועד הפראלימפי הגישו תביעה נגד משרד הספורט

היועץ המשפטי של הוועד הפראלימפי הישראלי, עו"ד אסף גופר, הגיש היום (שני) לבית משפט השלום בירושלים כתב תביעה כנגד משרד התרבות והספורט. כתב התביעה עוסק בדרישה של הוועד הפראלימפי לקבל החזר מלא בסך של כ-300 אלף שקלים עבור תשלום לוועדה המארגנת של המשחקים הפראלימפים בפאריס 2024.

עלות התיקונים של מגורי הספורטאים הישראלים בשל שינויים שביצע צוות האבטחה בכפר האולימפי בפאריס עמדו על כ-900 אלף שקלים ששולמו במלואם על ידי הוועד האולימפי (600 אלף שקלים) והוועד הפראלימפי (300 אלף שקלים).

שני הוועדים קיבלו הבטחות חוזרות ונשנות ממשרד הספורט שהסכום ששולם לוועדה המארגנת יוחזר להם על ידי המדינה. הגשת כתב התביעה מגיעה לאחר מכתב התראה בנושא שנשלח למנכ"ל משרד התרבות והספורט ב-18 בנובמבר. למשרד הספורט 60 יום להגיש את כתב ההגנה.