"לא רק קטש האשם, אין נתק בינו לבין קולדבלה"

ברקע הסערה סביב עתידו של עודד קטש במכבי תל אביב, כשהקבוצה לאחרונה הוציאה הודעה רשמית שהמאמן ממשיך בתפקידו, מנכ”ל הצהובים אבי בן טל התראיין לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ והסביר את הגורמים להשארת המאמן ואת מה שקורה מאחורי הקלעים.

אבי, אתמול באה ההודעה שהוצאתם שעודד קטש מאמן הקבוצה ולרגע לא היה ספק. מדוע לקח כל כך הרבה זמן להוציא את ההודעה?

”ביום ראשון לפני שבוע, היה משחק נגד חולון שנגמר מתי שנגמר. מאז, צץ לו איזשהו חגיגה תקשורתית או מחול תקשורתי בנושא עודד. אנחנו כקבוצה, למחרת טסנו לחו”ל למשחק נגד מילאנו. חזרנו ביום חמישי וביום ראשון יצאה ההודעה כי ראיתי שיש כל כך הרבה שמועות שאינן מחוברות למציאות ולכן יצאה ההבהרה מצד המועדון”.

אבל אבי, ההודעה של אתמול, אני מפרש אותה כהודעת “התפוטרות”. זאת אומרת, אתם אמרתם לו שאתם כרגע לא מפטרים אותו, אבל נותנים לו כמה ימי חסד. אני חושב שלא קלטתם את מחאת האוהדים מספיק טוב, ולא ראיתם שרוב הקהל הולך עם עודד קטש, ואז הבנתם שאם היורוליג יחזור לארץ בלי קטש, אני לא יודע איך המגרש הראשון הסתיים, כי אם תפסידו את משחק היורוליג, אנחנו נראה את קטש כבר לא מאמן את הקבוצה.

”זאת הפרשנות שלך, מותר לך לפרש את הסיטואציה איך שאתה מבין וזה בסדר, אבל אני אומר לך. היינו במקום אחר, בישיבה שנקבעה מבעוד מועד כדי לדון בנושא אחר”.

גם קטש אמר שהוא שומע את הרחשים. למה הישיבה צריכה להיערך ברדיוס גלוי לעין? זו התנהלות לא הכי נכונה מבחינתכם. במכבי תל אביב ידעו בעבר לעשות דברים בשקט. או שזה היה בכוונה.

”שני דברים: קודם כל אתה צודק. תחזיר אותי אחורה, יכול להיות שלא היה נכון לקיים פה את הישיבה. יחד עם זאת, כשאתה עושה ישיבה במטרה לדון במצב הקבוצה, היורוליג חוזר לארץ, מה המשמעות של זה, אז הבעלים וגם אני מגיעים בהליכה נונשלנט מההיכל למשרדים וכמו שאתם מציגים אותה כישיבה דרמטית וחשאית, סמוך עלינו שאף אחד לא היה מגיע בהליכה חופשית, אלא זה היה נעשה בצורה אחרת. בגלל ההליכה, נוצר רעש”.

אבי בן טל (רדאד ג'בארה)

בכל עשרת הימים האחרונים אנחנו לא שומעים אף אחד מהבעלים מדבר. רק קטש מדבר לפני ואחרי משחקים.

”יכול להיות שתשמעו אותם. לכן יצאה הודעה הבהרה אתמול ובנוסף אני עולה לדבר איתכם ולתת לכם את המידע באופן ישיר”.

כל הנושא הזה, שפרסמו שרוצים להחליף את עודד, וההחלטה כבר התקבלה, והמתיחות עם קולדבלה. כל זה לא קרה? הכל המצאות?

”כשקבוצה עושה 10:3, אז המצב לא טוב ולא צריך לייפות את המציאות. אני מקווה שנשתפר בהמשך. מטבע הדברים, יש מתחים, יכולות להיות גם סיטואציות פחות נעימות, אבל לא אתייחס עכשיו לכל שורה שנכתבה בתקשורת כי פעם היו שניים או שלושה כלי תקשורת והיום יש רשתות, פודקאסטים וכו’ אבל כן, מצב הקבוצה זה לא משהו שאפשר להיות מרוצה ממנו”.

שחקני מכבי תל אביב יורדים מאוכזבים מהפרקט (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב לא דיברה עם אף מאמן?

”לא היה שום שם על השולחן. קחו את זה כנתון מוחלט”.

אם הייתם מפסידים להפועל חולון, אני חושב שקטש עוד באותו לילה היה מפוטר.

”אני לא יכול להיכנס לכל מיני פרשנויות”.

הוא יכול להתנהל רגיל? קטש יודע שיש עננה מעליו.

”הוא מאמן מקצועי, היכולת שלו להתנהל בסיטואציות מורכבות, הוא יודע לעשות את זה בצורה מעולה, זה מה שראיתי בזמן הקצר שאני פה ואני בטוח שהוא ידע להמשיך ולהוביל את הקבוצה. אני מקווה שהמאזן ישתפר”.

מה עם שחקנים כדי להשתפר? מה עם גבוה? הסגל לא מספיק איכותי.

”אנחנו בוחנים את הכל. אני רוצה להשאיר את הדברים המקצועיים לצד המקצועי. יש דברים שאני משאיר לקלאודיו להתמודד”.

קלאודיו קולדבלה (ראובן שוורץ)

איך היחסים בין עודד לקלאודיו?

”כשקבוצה מפסידה האווירה רעה, אבל אתמול ישבתי יותר מפעם אחת עם שניהם והיו פגישות בסדר גמור, הייתי אומר אפילו סבבה, לא נתק ולא שמתק”.

שחקנים פנו להנהלה להשאיר את עודד?

”אני לא מכיר, אבל שוב לא כל מה שקורה במכבי תל אביב מעדכנים אותי”.

האם תמיכת הקהל בקטש הפתיעה אתכם?

”עודד הוא מאמן אהוד וטוב שכך. אתה רוצה שיהיה לך מאמן שהאוהדים אוהבים אותו. אני לא חושב שזה הפתיע, לאורך כל העונה הוא זוכה לעידוד מהקהל”.

היחסים בין קטש לשמעון מזרחי הם כתמול שלשום? הטענות שאתמול בטקס בגן נר הם לא החליפו מילה.

”לא עדכנו אותי כמה קפה הם שותים או כמה הודעות הם מחליפים ביום, אבל ההודעה לדעתי יצאה באופן די מהיר”.

עודד קטש ושמעון מזרחי (רועי כפיר)

האם ההודעה היא גם הודאה שהאחריות היא קודם כל של המועדון ולא של עודד?

”קודם כל הראש הוא תמיד אשם. אני לא חושב שהאשם היחיד פה הוא עודד. כולנו אחראיים, אף אחד לא מנסה להסיט את האש, ואני מקווה שמהר מאוד נהיה במקומות טובים יותר”.

האם ההודעה תעמוד במבחן המציאות בשונה מרוקאס שהוצאתם הודעה דומה ומספר שבועות אחר כך הוא הלך?

”אני יכול להתחייב על מה שאני עושה בדקות הקרובות. כמו שכתבתי אתמול, עודד היה המאמן ונשאר המאמן”.

אתה הוצאת הודעה על הגייט, הודעה חריפה על כל מה שקרה במשרדי המועדון.

”יושבים אנשים, עושים ישיבה, ואז מגיעים עשרים איש לדלת ומגיעה חברת האבטחה. אחרי חצי שעה בערך מגיעים 15 שוטרים. דבר כזה קורה כי צמד מעונב מגיע לדבר עם הבעלים או מגיע בגלל התפרעויות? ישבתי עם יונתן מהגייט, ואמרתי לו שאני הייתי שמח שכל אירופה תסתכל על הגייט של מכבי תל אביב ותגיד ‘וואו, איזה גרעין אוהדים יש למכבי תל אביב’, אבל הופתעתי ממה שקרה פה. היו דחיפות, צעקות, דלת שנשברת. זה משהו רע. מגרש זה מקום לאוהדים, לבוא לפרוץ למשרדים זה לא עובר. בעיניים שלי זה כמו לפרוץ אליי הביתה. באופן כללי יש הידרדרות בהרבה תחומים בעם שלנו, ומשרדים זה מחוץ לתחום, כנ”ל בית של מאמן”.

מחאת אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

איך אתה רואה את המחאה נגד משפחת פדרמן?

”אני חושב שיש שם המון בולשיט. דברים שאינם נכונים ומנותקים מהמציאות, אבל אי אפשר להתמודד עם כל אמירה שאוהד כזה או אחר אומר. אני לא יודע כמה נזק זה עושה, אבל בטוח זה לא עוזר”.