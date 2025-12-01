"אוהדי מכבי ת"א לא חצו קו אדום עם לאזטיץ'"

אין רגע דל במכבי ת”א. אחרי שתי תבוסות לבית”ר ירושלים ולליון, אוהדים הגיעו לבניין שבו מתגורר ז’רקו לאזטיץ’, ירו זיקוק לעברו וקראו למאמן ללכת הביתה. במשפחתו נבהלו מהאירוע, לאזטיץ’ עצמו ביקש להתפטר ומיץ’ גולדהאר עוד מנסה לשכנע אותו לחזור בו. יו”ר מכבי ת”א לשעבר, אביב בושינסקי, דיבר על הסערה בצהוב בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתה רואה את הסיטואציה?

”קל מאוד להתגונן לאוהדים, או לאותו קומץ אוהדים, שאני לא רוצה להגיד אלים, אבל יותר בוטה או מתנהג בצורה פחות מכבדת. אפילו לאזטיץ’ אמר שיש אפס כבוד. ככה זה הכדורגל. למכבי תל אביב יש את האוהדים החמים ביותר. מי שמגיע לבלומפילד רואה את הפירוטכניקה שיש בכל משחק, אני לא חושב שיש מישהו שמתחרה בזה”.

“כשהקהל מאוכזב, אז זכותו להיות מאוכזב. אני חושב שהוא מאוכזב ובצדק. אומרים שבמהלך הפגרה הייתה טעות ואני מסכים. כשמכבי תל אביב מתמודדת על להגיע לליגת האלופות ולא מגיעה, ואחר כך מגיעה לליגה האירופית ולא עושה את הפעולות הנדרשות על מנת להתאים את עצמה לרמה האירופית. מועדון שחוטף שישייה מליון ואומרים ככה זה הבדלי הרמות, או שמבקיע בסך הכל שער אחד ובקושי נקודה אחת בכל המפעל הזה אז אני כישראלי וגם כמכביסט רחוק מלהיות גאה, אפילו קצת מתבייש”.

אביב בושינסקי (חגי מיכאלי)

“זו חוכמה קטנה לבוא ולבקר ומי אני שאבוא ואבקר את הקבוצה מקצועית. כשהייתי יו”ר מכבי תל אביב לא הגענו להישגים האלו, אפילו אליפות לא לקחתי, כולה גביע הטוטו, אבל אני חושב שעל המועדון היה לעשות יותר וכשצובטים את הקהל הוא נצבט. גם בתקופתי באו בתלונות להנהלה למרות ששפכנו כספים. הקהל כעס ובצדק, ככה זה בכדורגל, הוא רוצה הישגים”.

איך אתה רואה את העניין של הקהל שהגיע לבית של המאמן? זו לא חציית קווים?

”מבחינתי לא. איש לא נפגע שם. זה לא הגיע לאלימות. זה לא נעים שבני המשפחה של המאמן חווים את זה, אבל ככה זה, אין מה לעשות. מכבי ת”א בכדורסל אמרה שהם תומכים במאמן עודד קטש וזו האמירה הכי איומה למאמן כי זה אומר שזמנו שאול, וגם לאזטיץ’ שזכה באליפות בעונה שעברה וכל הכבוד לו, אבל גם הם יודעים שאם הם לא יצליחו הם יישבו בבית וירוויחו כסף. זה קרה למוריניו, קרה לבכר”.

ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

“קראתי הבוקר אצלכם שאומרים לדן רומן את ההרכב, אלה השחקנים שהתאמנו, עלה והצלח. אני לא מצפה שכך אלופת המדינה תתנהל. אם נותנים לו את המושכות אז שייתנו לו את המושכות. אני חושב שגולדהאר זה הדבר הכי טוב שקרה למכבי תל אביב, אבל אני חושב שהייתה כאן טעות נקודתית בהתנהלות לאור הביצועים הקצת פחות טובים של מכבי תל אביב”.

המסר שהגיע מגולדהאר אחרי המשחק נגד ליון היא שהוא לא מוכן לשים מאמן נוער במקום מאמן ובסוף הסיטואציה הזו נוצרה. בכל פעם שמתרחשת סיטואציה כזו אצל גולדהאר, שואלים אם הוא ימכור. וכל פעם מיץ’ אומר ‘אתם מחפשים תמיד לשאול מתי אני הולך’. בתור אחד שמכיר וגם הביא את מיץ’, מה דעתך על הפחד הזה שמרחף כל הזמן?

”אני חושב שהוא זוכה להערכת חסר בישראל, כאילו התפקיד שלו זה רק לשים את הכסף ושיעזוב אותנו במנוחה. אכפת לו מאוד. הוא בן אדם ריכוזי מאוד. גם כשאני הייתי במכבי ת”א, היה מאוד קשה לקבל החלטות עד שזה לא היה מגיע לאישורו של מיץ’. באותה מידה, מיץ’ תמיד אמר שעדיף שיהיה מאמן זר. פתאום הגיע דן רומן, שהוא אחד הבחורים האינטליגנטיים. המדיניות היא שאם מאמן זר יעזוב מאמן זר אחר יגיע. התפיסה שמיץ’ לא יודע כדורגל, אני לא אוהב את הדיבורים האלו. אני לא חושב שיש בעולם אנשים שעומדים בתור כדי לקנות את מכבי ת”א. תשאלו את יענקל’ה שחר. אני חושב שכאן הוא גילה רפיון וחוסר ערנות. הגעת לאירופה? אתה מחזיק מועדון שיש לו אספירציות להיות באירופה? כשגולדהאר לקח אליפות בפעם הראשונה הוא אמר ‘אני לא מסתפק רק באליפות כאן’, אתה לא יכול להיות באירופה וגם שם זה בליגה השנייה בטיבה, להוציא שער מחמישה משחקים, ויש עוד שלושה משחקים שאני לא יודע מה יהיה, זה לא לעניין”.

מיץ' גולדהאר וז'רקו לאזטיץ' מאושרים (שחר גרוס)

כאחד שהיה שם בעבר ומכיר את הנפשות הפועלות, לקחו למנספורד את הסמכויות ושמו אותו כמנהל מקצועי, כשאנגלידיס הפך למנכ”ל. מה זה מעיד לך?

”אני לא מספיק בקיא בניואנסים ותמיד לג’ק היו כל מיני אילוצים. אני מסתכל על זה במשקפיים של אוהד ואני חושב שההנהלה וגם הבעלים היו יכולים לעשות יותר, בטח בזירה האירופית. אני לא חושב שמה שקורה כרגע זו התנהלות אידאלית”.

מה אתה מציע להנהלה לעשות גם מבחינה תוך ארגונית וגם תקשורתית?

”מה שעשינו אז, הבאתי את רן בן שמעון, חשבתי שהוא המאמן הכי מתאים למכבי תל אביב, לקח אז אליפות בקריית שמונה. היה, לא הצליח, זה לא אומר שהוא לא טוב. אני חושב שהדבר המתחייב זה לפטר את המאמן, במיוחד כשיש הרבה מאוד ביקורת בכל מה שקשור לעמדת החלוץ ולהביא דם חדש, מישהו עם אנרגיות ואין לך פטנט אחר. אתה לא יכול בין לילה להחליף את כל השחקנים. אני חושב שכל הסיפור סביב לאזטיץ’, ככה לא פותרים את המשבר עם שיחות בארבע בבוקר. אני מקווה שבעניין הזה מיץ’ יהיה יותר אסרטיבי”.

יכול להיות שהקו שמנחה אותו הוא שעשרים אנשים לא יגרמו לי לפטר מאמן?

”יכול להיות שזה קו מנחה, אמרו עליו פעם שהוא לא מבין בכדורגל אז הם יקבעו לו מה כן ומה לא. מבחינתי מכבי תל אביב עם הסגל הקיים, ואני לא מדבר על ההופעה מול בית”ר ירושלים, ההופעה הכל כך חיוורת באירופה צריכה להוביל להחליף את המאמן ולא לחפש טלאים טלאים כי זה לא אופייני לו”.

אביב, אין עוד קבוצה שביקשה ממך למצוא מיליארדר?

”יש לי בכיס כמה. אני מקווה שהכדורגל יהיה יותר אטרקטיבי ושיבואו לבד מבלי שאקרא להם. אתמול זפזפתי בין הערוצים ורואים את ההבדלים, לא כיף”.