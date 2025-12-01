יום שני, 01.12.2025 שעה 15:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"בכר חשש, גיא מלמד החלוץ הישראלי הכי טוב"

פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, ל"שיחת היום": "לא היה צריך להביא את יובאנוביץ', מלמד יכבוש יותר מסטיוארט אם ישחק. אם שחר ירצה, אבו פאני יהיה פה"

|
גיא מלמד עם עומר דהן (עמרי שטיין)
גיא מלמד עם עומר דהן (עמרי שטיין)

מה יהיה עם מכבי חיפה? גם אחרי הפגרה, הירוקים לא נראים טוב יותר תחת ברק בכר שעדיין מחכה לניצחון ראשון בקדנציה השנייה שלו במועדון. מחר (שלישי, 20:30) יצפה לירוקים משחק מסקרן מול הפועל ת”א שבו הם ינסו לעשות סוף לרצף השלילי. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, דיבר על המשבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה אתה חושב על שילובו של מיכאל אוחנה בהרכב יחד עם ההוצאה מההקפאה של גיא מלמד?
”קודם כל אני ראיתי את מיכאל אוחנה לפני ההרחקה שלו. בשלושה משחקים שהוא נכנס כמחליף היכולת שלו הייתה יותר טובה מכל השאר. אם אני צריך להשוות בינו לבין דרזי, אני חושב שיהיה לדרזי יותר קל להשתלב מהספסל מאשר לקחת את כל האחריות עליו. לשחק עם קישור שיותר מתאים למכבי חיפה, עם שחקן יצירתי ולא אגבה, עלי (מוחמד) ואזולאי שזה קשה לצפייה.

“לגבי גיא מלמד אני חושב שהגיע הזמן. הוא החלוץ הטוב בישראל, אין לי ספק בכלל. המנהל המקצועי של מכבי חיפה, ליאור רפאלוב, קיבל כמה החלטות שהתוכנית קצרה מכדי שאספר על כל הטעויות. מכיוון שהמועדון משלם ממיטב כספו למלמד, בכלל מלכתחילה לא היה צריך להביא את יובאנוביץ’. כשיש לך את סטיוארט ומלמד, ביחד עם עומר דהן שהוא תוצר מחלקת הנוער, סתם חיבלת לו בקריירה עם שנה שהלכה לאיבוד.

מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)

“נכון שמלמד הוא לא חלוץ לאירופה, כי אין לו מהירות לעומת דין דוד לדוגמה שהשער שהבקיע נגד יובנטוס, מלמד לא יכול לעשות את זה, אבל בליגה שלנו ראינו שהוא מבקיע לא מעט שערים”.

לא היה לו מקום לרבע שעה מול הפועל פתח תקווה?
”לא, כי זה היה לעשות לו עוול. כי מה שברק עשה, מכבי חיפה שיחקה ממש כמו קבוצת תחתית ולקחת נקודה. כדורגל קשה לצפייה, הפועל יהוד, ואפילו ליהוד היה את שלום רוקבן. אז מה יש למלמד לחפש עם כדורים ארוכים שמשחקים על מהירות? מלמד צריך לשחק בהרכב כשלצידו שני שחקני כנף שיחפשו אותו. הוא חי ברחבה ושם הוא צריך לקבל את הכדור. אם הוא ישחק הוא יבקיע גם יותר מסטיוארט”.

מכבי חיפה לא בעטה אפילו בעיטה אחת לשער של עומר כץ.
”אם הוא לא היה מחליט על בונקר, וראינו קבוצות שמנצחות בעשרה שחקנים, אז כן. אבל עם איך שברק עלה במחצית השנייה, הוא פחד לא להיות מובס. כשאתה רוצה לפתור בעיה אתה קודם כל צריך לאבחן אותה. מכבי חיפה היא כבר לא הילדה הכי יפה בכיתה. אין מה לעשות, ככה היא נראית. אם ברק בכר והשחקנים לא יפנימו את זה, ומכבי חיפה צריכה לדעת לשחק מכוער, ומחר בסמי עופר, לעיני הקהל שלה שזה לא מובן מאליו מבחינת מספרים לקבוצת תחתית, צריכים במועדון להעריך את הנכס הזה שנקרא הקהל והוא בפער הקהל הטוב בליגה, ובינואר ההנהלה ובכר יצטרכו לעשות הכל כדי לחזק את הקבוצה”.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

אם לא יביאו ארבעה שחקנים לפחות היא תיאבק על ירידת ליגה.
“אני יודע שהשם הזה כבר נדוש ועלה מיליון פעמים, אבל אני יודע שאם יענקל’ה שחר רוצה הוא יכול להעתיק את הר הכרמל לתל אביב. אם הוא רוצה, אבו פאני יהיה פה”.

הם יחזירו בינואר את איאד חלאילי.
”הם צריכים שחקנים שמייצרים בסיס לקבוצה. שחקנים שהם מנהיגים, כמו אבו פאני, שחקנים מובילים בכדורגל הישראלי שיכולים לקחת על עצמם את האחריות. זה לא הגיוני שהמועדון הגדול בישראל יהיה במצב קטטוני ככה”.

