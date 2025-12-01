יום שני, 01.12.2025 שעה 16:00
כדורגל ישראלי >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

עירוני טבריה מחכה לבית"ר ותציין את כוכבי העבר

טקס חגיגי ייערך לפני המשחק באצטדיון גרין לכוכבי שנות ה-80. ההרכב שניצח את מכבי בני ריינה צפוי להמשיך לקבל קרדיט במחזור הקרוב נגד הירושלמים

|
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה לא קיבלה הרבה זמן לחגוג את הניצחון החשוב על מכבי בני ריינה (1:3) בשבת וכבר מצפה לה משחק קשה מאוד מול בית"ר ירושלים הלוהטת מחרתיים באצטדיון גרין (רביעי, 19:45). אלירן חודדה צפוי להמשיך באותו הרכב שניצח את ריינה, אם כי ייתכן שבגלל העומס יהיה שינוי או שניים, כאשר רון אונגר ויונתן טפר, שעלו מהספסל בשבת, נמצאים בתמונת ההרכב.

הקבוצה בחרה במשחק הגדול מול בית"ר כדי לקיים לפני שריקת הפתיחה טקס הוקרה חגיגי לשחקני הפועל טבריה משנות ה־80. האירוע יוקדש לדור שחקנים שהיה חלק משמעותי בהיסטוריה של הכדורגל המקומי בעיר. במרבית שנות ה-80 שיחקה הקבוצה בליגה השנייה, שאז נקראה הליגה הארצית, בעונת 1987/88 הצליחה להעפיל לליגה הלאומית (אז הליגה הראשונה בישראל), אך ירדה חזרה לארצית לאחר שנה אחת. 

לדברי המועדון, הטקס נועד לציין תקופה בכדורגל הטברייני שהתאפיינה בסגנון משחק פיזי ותובעני, בתנאים צנועים ביחס להווה, ובחיבור הדוק בין הקבוצה לקהל המקומי. במהלך המעמד יוזכרו שחקנים בולטים מאותו עשור.

ראש עיריית טבריה, יוסי נבעה ואלירן חודדה (יחראש עיריית טבריה, יוסי נבעה ואלירן חודדה (יח'צ עיריית טבריה)

בין השמות שיזכו לאזכור: יוסי אדרי ושבתאי שינו, בלמים שהובילו את חוליית ההגנה של הקבוצה באותן שנים. ניני עשור, מגן שפעל בקו האחורי ונחשב לאחד השמות המזוהים עם התקופה (שיחק בהמשך הקריירה גם במכבי תל אביב). משה אזולאי, ששיחק כקשר מרכזי ואביו של החלוץ, שלומי אזולאי, שגדל והחל את דרכו במחלקות הנוער של עירוני טבריה בעשורים מאוחרים יותר. אילן אלמקייס, אשר עלה כקשר צעיר לקבוצה הבוגרת בשנת 1988 ורשם הופעת בכורה במשחק מול הפועל תל אביב, דוגמה להזדמנויות שניתנו אז לשחקנים צעירים מהאזור והחלוץ, עופר דן.

בטבריה התייחסו לאירוע וציינו כי ערכים כמו מחויבות לקהילה וחיבור למסורת המועדון מהווים גם כיום חלק מרכזי מתפיסת הדרך של הקבוצה, ערכים שבמידה רבה ליוו את המועדון גם בשנות פעילותם של שחקני העבר.

ראש עיריית טבריה, יוסי נבעה, התייחס לאירוע ואמר: “לעיר טבריה יש היסטוריה ספורטיבית ענפה, והכדורגל תמיד היה חלק בלתי נפרד מהזהות המקומית. טקס ההוקרה לשחקני העבר הוא דרך ראויה להוקיר את הדור שתרם להתפתחות הספורט בעיר ולהעביר את המסורת גם לדור הצעיר”.

מיקי ביתן, בעלי עירוני דורות טבריה, אמר על הטקס הצפוי: “כמועדון, חשוב לנו לדעת לעצור ולהוקיר את מי שהניח את היסודות. שחקני שנות ה־80 הם חלק מהסיפור של הכדורגל הטברייני, והחיבור בין העבר להווה הוא מרכיב מרכזי בדרך שבה אנחנו פועלים היום”.

