ראובני: עצרתי בגלל שקית, יכולתי להיות בגמר

ביומה האחרון של אליפות אירופה, בנבחרת גלישת הרוח לגברים הרגישו איך האפשרות להתמודד על המדליה חומקת להם מבין הידיים. האלוף האולימפי תום ראובני חזר לכושר טוב והיה נדמה כי הוא בדרך הבטוחה לשיוט המדליות המכריע, אך בחצי הגיע נאלץ לעצור במפתיע - ופספס הזדמנות להתחרות בגמר. כל זה, בגלל שקית.

ראובני, שזכה במדליית הזהב האולימפית בפאריס 2024, עדיין לא עמד על הפודיום באליפויות אירופה ובאליפויות העולם, אבל היה קרוב מאוד לעשות זאת לאחר שהשלים תחרות מעולה בתנאים משתנים בפאלרמו, שם הוא הוביל בחלק מהזמן במקום הראשון - אבל סיים את המוקדמות במקום השלישי במרחק 6 נקודות בלבד מהמקום השני, כך שקיבל את הכרטיס לחצי הגמר. כל שנותר לו היה לסיים בין שני הראשונים על מנת להעפיל לגמר, בו ארבעה גולשי רוח מתחרים על שלוש מדליות. ואז, הוא נעצר וסיים במקום השישי הכללי.

תום ראובני סיפר ל-ONE: "בשיוט חצי הגמר הייתי ממוקם טוב אחרי זינוק מצוין, אבל לקחתי החלטה טקטית, ברחתי לצד השני, וכשחזרתי הייתי במקום השלישי וקרוב לשני המובילים, אבל אז נתקעתי בשקית ניילון במים. במקרה כזה, הייתי חייב לעצור ולעשות רוורס כדי לשחרר אותה מהגלשן. זה פגע בתחרות שלי ונשארתי מאחור. אומנם הצלחתי לעבור גולש אחד בסיום, אבל זה לא הספיק כדי לסיים בין שני הראשונים ויצאתי מאוכזב".

תום ראובני (חגי מיכאלי)

הייתה לך תחרות טובה ובסוף בגלל חוסר מזל לא המשכת לגמר?

"היכולות היו כל השבוע, הייתי מרוצה מאיך שגלשתי בתנאי מזג אוויר שהשתנו מידי יום. אני לא יודע אם זה חוסר מזל, אבל זה היה מבאס כי הייתי במשחק ויכולתי להרוויח מקום בגמר. לצערי, גם אני וגם יואב עומר נתקלנו בשקיות במים ובגלל זה נעצרנו בתחרות. אני כל הזמן אומר לעצמי, 'לפחות זה לא קרה במשחקים האולימפיים'".

לפי התוצאות, היית בין המובילים לאורך כל התחרות. אתה מרגיש שחזרת לעצמך?

"אני מרוצה מזה שחזרתי לעניינים כי כל השבוע הייתי בין שלושת המובילים. היכולות שלי נמצאות, אני בסדר גמור, חזרתי לאיפה שאני רוצה להיות אחרי שנה די קשה. כבר בתחרות הקודמת הרגשתי שחזרתי לעניינים אחרי מנוחה ארוכה. רק לפני חצי שנה סיימתי במקום ה-41 באליפות העולם, אבל עכשיו אני חוזר להיות אותו תום ראובני שכולם ראו באולימפיאדת פאריס. לאט לאט, אני מאמין שכולם יראו מה אני מסוגל לעשות. אני מרוצה מהיכולות שהצגתי באליפות אירופה, זה נותן לי לפתוח בטעם טוב את השנה הבאה, בידיעה שחזרתי למשחק ויש לי רק עוד קצת מה לשפר".

הזכייה במדליית הזהב האולימפית שינתה את חייך?

"ברור שהיא שינתה את חיי, אבל בסוף אני אותו תום ואני עם רגליים על הקרקע. זה קטע שקשה להסביר - הרבה דברים השתנו, הרבה נשארו אותו הדבר. אם החלום שלי הוא לעשות את זה שוב ולהגיע לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, אז אין סיבה להשתנות יותר מידי".

תום ראובני (ראובן שוורץ)

בנקודה הזו, אתה מאמין שתגיע למשחקים האולימפיים שוב?

"אם אני מסתכל אחורה, באליפות אירופה של 2021 גם סיימתי במקום השישי. לכן צריך להסתכל על הדרך ועל המטרות הבאות. יש עוד זמן לאולימפיאדה, יש קמפיין ארוך ולא רציתי לגמור את עצמי על השנה הראשונה של הקמפיין האולימפי החדש, יש עוד שלוש שנים, אני לוקח את הדברים לאט לאט. ככל שנתקדם, נעלה הילוך".