"דרבי חוזר עלול לשדר מסר שגוי בנסיבות אלה"

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל החליט לדחות היום (שני) את ערעורה של הפועל ת"א על העונשים שספגה בעקבות אירועי הדרבי מול מכבי. האדומים טענו שלא ייתכן שייענשו אחרי שלטענתם עמדו בכל דרישות המשטרה, אבל בביה"ד לא קיבלו את הטיעונים. הנימוקים של הדיינים לפניכם.

“אנו עדים לא אחת בישראל להתנהלות מופקרת ובלתי נסבלת של אוהדים במגרשים במרחב שבו מצויים אלפי בני אדם, באופן המסכן את חיי הקהל (מעבר לפגיעות האחרות בו), יש להיאבק עד חורמה ב’הרשאת הבריונות’, אשר אוהדים נוטלים לעצמם בחסות ההיטמעות בהמון, תוך ביצוע עבירות פליליות חמורות", כתב הדיין מיגל דויטש על טענת הפועל ת"א כי במדינות אחרות לא מורידים נקודות על התפרעויות אוהדים.

“במקרים הקשים לא נותרת ברירה, אלא להפעיל סנקציות קיצוניות הנתונות כנגד קבוצות בתקנון המשמעת, בתקווה כי הדבר יסייע להפחית במידה כלשהי את התופעות הפסולות".

יניב ואקי, נשיא בית הדין העליון עדי זרנקין ומיגל דויטש (פרטי)

עוד נכתב בפסיקה: “העונש של הפחתת נקודות קיים בתקנוני פיפ"א ואופ"א. גם אם במדינות אחרות לא נוהגים להפעיל סנקציה זו ולא נהוג לקבוע הפסדים טכניים כנטען, אין בכך כלום. כל חברה ואיפיוניה שלה, כל חברה והתרבות שלה, כל חברה ורמת האלימות הנוהגת בה.

“יצוין כי הטענה שלפיה מסתבר כי הענישה המשמעתית המחמירה כלפי הקבוצה אינה מפחיתה את הישנות ההתפרעויות היא נטולת אחיזה מחקרית. ייתכן מאוד כי בהיעדר כך, התופעות הפסולות היו אף מתעצמות".

על ההפסד הטכני נכתב: “אין בידיי לקבל את טענות המערערת". בפסק הדין הזכירו את הכתוב בתקנון: “קבוצה אשר באשמתה לא הסתיים משחק, תפסיד את 3 נקודות המשחק, והמשחק יירשם ב-0:3 לזכות היריבה". דויטש הסביר: “כאשר מדובר בהקשר זה באשמה, הדבר מתייחס לקיומה של אחריות לכך שהמשחק לא הסתיים, ובגדר כך כלולה האחריות השילוחית הכללית למעשים של אוהדי הקבוצה".

אב ביה"ד, עדי זרנקין, כתב: “לולא חומרתו היתרה של המקרה והתפרעות משולחת הרסן של אוהדי המערערת, ולולא עברה המכביד של המערערת, שהועמדה לדין 25 פעמים בשנה האחרונה עקב התפרעות אוהדיה, נכון היה להסתפק בעונש שהוטל כדין ולהורות על משחק חוזר. לצערי לא כך פני הדברים. התפרעות אוהדי המערערת חוזרת ונשנית, והפעם הגיעה למימדים מסוכנים ביותר. אין מנוס מלהורות על ההפסד טכני".

שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הדיין יניב ואקי כתב: “מדובר בהתפרצות אלימה ומתוזמנת, שפגעה באופן ממשי ועמוק ביכולת לקיים אירוע ספורט תקין, ולמעשה ניטרלה מידי הגורמים המקצועיים את האפשרות להכריע את ההתמודדות על הדשא. נסיבות קשות אלה מצדיקות מסקנה כי לא ניתן להעניק לקבוצה שמרבית האירוע קשור לאוהדיה את ה’הזדמנות הנוספת’ הכרוכה בקיום משחק חוזר.

"שקלנו בכובד ראש לקיים משחק חוזר, עם זאת ההיבט הערכי והמערכתי גובר. קיומו של משחק חוזר בנסיבות אלה עלול לשדר מסר שגוי, כאילו ניתן להביא להפסקת משחק, ביודעין ובאמצעים כוחניים, ועדיין לזכות ב’התחלת דף חדש’ ללא השלכות מהותיות. מסר כזה מחליש את יכולתה של המערכת להרתיע, לטפל באירועי אלימות פפוטנציאליים ולשמור על בטיחותם של שחקנים, שופטים וקהל".