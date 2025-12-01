הגניבות באנגליה שהופכות לעסקאות סמים ונשק

הפשע מאורגן באנגליה ממשיך לכוון אל קבוצות הפרמייר ליג וכוכביהן, כשכנופיות מקצועיות מבצעות פריצות לבתיהם של שחקנים ובנות הזוג שלהם - ומבריחות את השלל לאירלנד, שם הוא משמש לעסקאות סמים ונשק. על פי הדיווחים באנגליה, רשת הפשיעה המכונה "כנופיית גוצ’י" מדאבלין, פועלת יחד עם עבריינים אלבנים וממקדת את פעילותה בשחקנים באזורי צ’שייר ומרסיסייד, שם מתבצעות בשנים האחרונות פריצות בשווי של מיליוני ליש״ט.

השחקנים ג'ק גריליש, ראחים סטרלינג, אלכסנדר איסאק ואלכס אוקסלייד צ’מברליין כבר היו קורבנות למבצעי שוד מאורגנים שבהם נגנבו תכשיטים ושעוני יוקרה בשווי מאות אלפי ליש”ט. הפורצים משתמשים ברשתות החברתיות למעקב אחר רכוש יקר, ומעדיפים לפרוץ כשהבית מאוכלס - משום שמערכות אבטחה רבות מנוטרלות בזמן נוכחות בבית. הם פועלים במהירות בעזרת צוותים מקומיים, נהגי מילוט ותצפיתנים, נכנסים דרך חלונות הקומה העליונה באמצעות סולמות טלסקופיים, ומכוונים ישירות לחדרי הארונות של השחקנים.

דוגמה בולטת לאירוע כזה היא הפריצה לביתו של ג'ק גריליש בדצמבר 2023. בזמן שבת זוגו סשה אטווד ו-10 מבני משפחתם צפו במשחק של מנצ’סטר סיטי, כנופיה חדרה לאחוזה בצ’שייר וגנבה רכוש בשווי כמיליון ליש״ט. המשטרה חקרה’ אך התיק נסגר ללא מעצרים. גריליש כתב לאחר מכן: "זו הייתה חוויה טראומטית. אני רק אסיר תודה שאף אחד לא נפגע".

על פי מקור פלילי שצוטט בתקשורת, העבריינים מנצלים את העונשים הנמוכים יחסית על פריצות לבתים ומעבירים את השלל לאירלנד דרך סקוטלנד. שם פועלת "כנופיית גוצ’י", שמקושרת לקרטל קינאהן הידוע לשמצה ומונהגת על ידי גלן וורד, שמרצה עונש מאסר בגין ירי במסיבה. משם נמכר הציוד באירלנד או בספרד, לעיתים תמורת אירו - מטבע שמאפשר נשיאה קלה יותר של סכומי כסף גדולים.

בעקבות גל הפריצות, מועדונים רבים בפרמייר ליג, בהם מנצ’סטר יונייטד, הגבירו את האבטחה סביב בתיהם של השחקנים. חלקם מעסיקים צוותי תגובה פרטיים 24/7, אחרים התקינו מערכות אבטחה מתקדמות, "חדרי ממ״ד" מפלדה ולעיתים אף כלבי שמירה מאומנים. איסאק, לדוגמה, רכש דוברמן ב-30 אלף ליש"ט לאחר שנפרץ ביתו בניוקאסל ונגנב ממנו רכוש בשווי של כ-200 אלף ליש״ט.

אבל למרות המיגון הכבד, גל הפריצות לא נעצר. בעבר סטרלינג התעמת עם פורצים במסכה, ברדלי דאק וזוגתו אוליביה אטווד עזבו את ביתם לאחר שלוש פריצות, והמתאגרף טומי פיורי וזוגתו מולי מיי האג איבדו רכוש בשווי 800 אלף ליש״ט בדירתם במנצ’סטר. גם אוקסלייד-צ’מברלין והזמרת פרי אדוורדס היו בין הקורבנות.

גל הפשיעה הזה יוצר לחץ כבד על שחקנים ומשפחותיהם, ומציג תמונה מדאיגה של תופעה שהופכת נפוצה ומאורגנת יותר בעונות האחרונות - תופעה שהפרמייר ליג ומערכת האכיפה יידרשו להתמודד איתה בעוצמה רבה יותר.