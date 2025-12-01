"הנשיא אמר שאני מפקד? חשבתי שהתכוון לעצמו"

מאמן נאפולי, אנטוניו קונטה, היה מרוצה במיוחד לאחר הניצחון 0:1 אמש (ראשון) על רומא, וציין כי הקבוצה ממשיכה להראות את הערכים שהביאו אותה לזכות בסקודטו: “התלהבות, רצון ונחישות. אסור לנו לאבד את התכונות האלה, הן הובילו אותנו לזכות באליפות, ועכשיו הן ייקחו אותו אל עבר ההגנה על התואר”.

נשיא נאפולי, אאורליו דה לאורנטיס, שיבח את המאמן מיד לאחר המשחק. “ניצחון גדול של קבוצה שמונהגת על ידי מפקד אמיתי”, כתב ברשת X. קונטה הגיב בחיוך: “אז הוא באמת התכוון אליי? לרגע חשבתי שהוא דיבר על עצמו”, אמר בצחוק, תוך שהוא מקרין אווירה רגועה ומלוכדת בתוך המועדון.

המאמן הוסיף: “אני בעיקר שמח בשביל השחקנים. זה רגע מאתגר, אבל לשמור על הסטנדרט שלנו, זה פשוט מדהים. אנחנו חייבים להמשיך לעשות את המקסימום ממה שיש, למרות כל הפציעות שיש לנו, להישאר מלוכדים ומאוחדים. הוכחנו את זה כשניצחנו את אטאלנטה, את קרבאח ועכשיו גם את רומא. ניצחנו בצורה משכנעת, ושלחנו מסר לעצמנו: ‘אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים’”.

שחקני נאפולי חוגגים (IMAGO)

קונטה ניתח גם את הופעת הקבוצה על כר הדשא: “לבוא לרומא ולהציג משחק עם כל כך הרבה אישיות זה לא דבר מובן מאליו. רומא קבוצה מצוינת, שמגנה גבוה ולוחצת. ביקשתי מהשחקנים להסתכל ליריב ישר בעיניים מהדקה הראשונה והם עשו את זה. אני מאוד מרוצה”.

על מצב הסגל אמר: “אנחנו בתקופה קשה, הרבה שחקנים לא זמינים וזה יימשך עוד זמן. אני לא מודאג, אבל כן מקווה שהשחקנים שיש עכשיו יישארו כשירים, אחרת המצב יהיה הרבה יותר מורכב”. המאמן ציין כי בעקבות הסגל הדל נדרש לבצע התאמות: “היינו חייבים לשנות את המערך ולחזור לשיטה ששיחקנו איתה בתחילת התקופה לשמחתי הקבוצה הגיבה לכך מצוין”.

על תפקידו של סקוט מקטומיניי אמר קונטה: “אמרו שהוא ‘מוקרב’, אבל זו טעות. הוא קשר box-to-box, וזה בדיוק התפקיד שמתאים לו”. לגבי גילמור ומצבת הקשרים אמר: “גילמור לא זמין, אלמאס בדרך כלל משחק בתפקיד 10, אבל הוא יכול לרדת לאחור כשצריך. ורגארה יהפוך לאופציה אם עוד אחד ייפצע”.

סקוט מקטומיניי (IMAGO)

בסיום התייחס המאמן גם לנסיעה שלו בתקופת פגרת הנבחרות, נושא שעלול היה לעורר סערה אך הובהר מיד: “באנגליה זה דבר רגיל לחלוטין. בצ׳לסי ובטוטנהאם אפילו לא הייתי צריך לבקש. אנחנו משחקים ברצף חודשים ואין שום דבר מוזר בחופשה. אמשיך לעשות את זה. הלחץ וההכנה למשחקים שואבים המון אנרגיה, וצריך אוויר. זה עושה טוב גם למי שעובד בקסטל וולטורנו (עיירת תיירות באיטליה)”, סיכם המאמן בבדיחה.