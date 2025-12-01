יום חמישי, 04.12.2025 שעה 01:01
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

הראשון העונה: דן ביטון חצה את רף 100 הנקודות

כוכב ב"ש להט עם שלושער וסיים עם הניקוד הכי גבוה בפנטזי, קאלו וכהן הבריקו בבית"ר, מי נקודת האור במכבי ת"א ושוב צמוד מאוד בקרב על מנצח המחזור

קאלו וביטון (עמרי שטיין)
קאלו וביטון (עמרי שטיין)

תיקו רביעי ברציפות לברק בכר במכבי חיפה, מכבי תל אביב שוב מועדת, הפועל באר שבע הזיעה בדרך ל-3:4 מותח על הפועל חיפה ובית”ר ירושלים הבקיעה רביעייה בקלילות נגד מכבי נתניה. כל זאת ועוד קיבלנו במחזור ה-11 בליגת העל, כולל כמה הצגות אישיות אדירות בפנטזי שנתנו למנג’רים ניקוד גדול.

במשחק הראשון והפורה ביותר במחזור, דן ביטון הצטיין עם לא פחות מ-19 נקודות בזכות שלושער, מסירת מפתח וארבעה דריבלים מוצלחים, כשהוא הראשון העונה שחוצה את רף 100 הנקודות בפנטזי. אמיר גנאח שבישל והוסיף 4 מסירות מפתח ו-5 דריבלים סיים עם 10 נקודות. גם בהפועל חיפה היו שחקנים שסיימו עם תפוקה יפה, בהתקפה כמובן, כשג’בון איסט שהבקיע, בישל והוסיף 5 מסירות מפתח סיים עם 14 נקודות ורותם חטואל שכבש צמד, הוצהב וסיים עם 3 דריבלים הוסיף 10 נקודות.

הכי הרבה נקודות בפנטזי העונה. דן ביטון (עמרי שטיין)הכי הרבה נקודות בפנטזי העונה. דן ביטון (עמרי שטיין)

אצל האלופה מכבי תל אביב, אושר דוידה היה נקודת האור עם 10 נקודות בזכות בישול, 4 מסירות מפתח ו-3 דריבלים. עידו שחר שכבש סיים עם 8 נקודות, סייד אבו פרחי שעלה מהספסל וכבש תרם 6 נקודות. באשדוד ז’אן פלורן באטום שהבקיע סיים עם 7 נקודות.

מכבי חיפה שוב אכזבה עם תיקו מאופס מול הפועל פתח תקווה, כאשר טריבנטה סטיוארט הורחק וסיים עם 2- נקודות. יילה בטאי בלט לטובה עם 11 נקודות (שער נקי, 2 מסירות מפתח, 4 תיקולים ו-3 הרחקות כדור) ועבדולאי סק ושון גולדברג סיימו עם 9 ו-8 נקודות בהתאמה. ינון פיינגזיכט ודניאל דרזי סיימו עם 6 ו-4 נקודות בהתאמה. בצד השני שחקני ההגנה של המארחת במושבה גם בלטו עם 11 נקודות של נועם כהן, 11 של איתי רוטמן, 10 של שחר רוזן ו-9 של אוראל דגני.

יואב מזרחי שולף כרטיס אדום לסטיוארט (שחר גרוס)יואב מזרחי שולף כרטיס אדום לסטיוארט (שחר גרוס)

בבית”ר ירושלים היו שני שחקנים שבלטו מעל כולם: ירדן כהן עם שער, בישול, מסירות מפתח, 3 הרחקות כדור וכרטיס צהוב בדרך ל-12 נקודות בפנטזי, וג’ונבוסקו קאלו עם צמד, מסירת מפתח, 2 דריבלים ו-13 נקודות. בנתניה בלט מאור לוי עם 9 נקודות, עזיז אואטרה סיים עם 6 נקודות למרות שהורחק בכרטיס צהוב שני.

הפועל תל אביב חזרה מהפגרה עם ניצחון 0:2 סולידי על בני סכנין, כאשר שחר פיבן ולויזוס לויזו סיימו עם 10 נקודות כל אחד, וסתיו טוריאל לא היה הרבה אחריהם עם 8. בהפועל ירושלים שהשיגה ניצחון ראשון העונה (1:2 על קריית שמונה), הצטיינו גיא בדש וסדריק דון, כובשי השערים, עם 9 נקודות כל אחד. אחרונה חביבה היא טבריה שבצל הפרשה המסעירה גברה 1:3 על ריינה, כשאיתמר שבירו הבקיע צמד וסיים עם 12 נקודות, וגיא חדידה ודניאל גולאני סיימו עם 9 ו-8 נקודות בהתאמה.

שחקני הפועל תל אביב מברכים את לויזוס לויזו (רדאד גשחקני הפועל תל אביב מברכים את לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)

את המחזור הנוכחי בפנטזי ניצח המנג’ר מאורי עם 114 נקודות, אחת בלבד יותר מ-DSDS במקום השני. ההרכב המנצח של המחזור: אופרי בוארון, אוראל דגני, עבדולאי סק, בריאן קרבאלי, דור פרץ, סדריק דו, אליאל פרץ, גיא בדש, דן ביטון (קפטן, 38 נקודות), ג’בון איסט וג’ונבוסקו קאלו. את הדירוג הכללי מוליך Sharks עם 905 נקודות, 3 יותר מעירוני אור יהוה שבמקום השני.

