"ליגה מושחתת, זה השופט שהזיק לנו הכי הרבה"

"דה בורגוס עשה טעויות חמורות ובלתי נסלחות נגד ריאל מדריד. הוא האדם שפגע בה יותר מכולם". מיד לאחר המשחק שנגמר ב-1:1 עם ג’ירונה, ערוץ הטלוויזיה של ריאל מדריד העמיק במחלוקת השיפוטית סביב המשחק, כשהביקורת הופנתה בעיקר כלפי השופט ריקרדו דה בורגוס.

"לה ליגה מושחתת. הורידו לריאל מדריד ארבע נקודות בגלל האחים נגריירה. דה בורגוס הוא אחד השופטים בעלי הרקורד החמור ביותר נגד ריאל מדריד. יש כאן אי סדר משום שה־VAR לא קורא לשופט. זה קרה בווייקאס וזה קרה בג’ירונה. וזה כבר קרה גם בעונה שעברה כשריאל מדריד הובילה על ברצלונה בשש נקודות. היה את מקרה אספניול, את מקרה אוססונה… והשנה זה קורה שוב”.

“גם אם ריאל מדריד לא משחקת טוב, העובדה היא שהשופטים מכשילים אותה, אלה שצריכים לקבל החלטות לא נוכחים, והנשיא שלהם מצדיק אותם. ומי סגן נשיא ההתאחדות? חאבייר טבאס", היו חלק מההתקפות של ערוץ הטלוויזיה הלבן על מערכת השיפוט בכלל ועל אירועי ג’ירונה בפרט.

נובמבר השחור: ריאל מאבדת נקודות בג'ירונה

ריאל מדריד דרשה פנדל לאחר מגע עם רודריגו בדקות הסיום, כשעל הלוח 1:1. הברזילאי התמודד מול ג'ואל רוקה בתוך הרחבה, ורגלו הימנית של שחקן ג’ירונה פגעה ברגלו הימנית של רודריגו והפילה אותו. מיד אחר כך רודריגו דרש פנדל, ושוב עם שריקת הסיום. רודריגו, מיליטאו ובלינגהאם, בין היתר, ניגשו לעבר השופט. רודיגר, שכבר היה לו אירוע מתוח עם דה בורגוס בגמר גביע המלך שהוביל להרחקה לשישה משחקים, היה צריך להיעצר על ידי קאררס כדי למנוע פיצוץ נוסף. הזעם היה מוחשי על המגרש ועבר גם לאולפן הטלוויזיה של ערוץ ריאל מדריד, שם תקפו בחריפות: "אולי על המגרש לא רואים את זה, אבל אין שום הצדקה לכך שה־VAR לא יבדוק את המהלך. מגע ברחבה הוא פנדל".

אבל הרבה לפני הטענה של ריאל מדריד לפנדל על רודריגו, היה אירוע נוסף שהכעיס את המועדון ונותר מתחת לרדאר עד לסיום. אמבפה דרש עבירה במהלך שהוביל מיד לאחר מכן לשער הראשון של ג’ירונה. הצרפתי מחה לאחר מגע ברור מצד אלכס מורנו, שדחף אותו והכשיל אותו עם הברך, שפגעה ברגל שמאל של שחקן מספר 10 של ריאל מדריד. המהלך שנוי במחלוקת במיוחד מאחר שהמגע התרחש על קו הרחבה, כך שעבירה הייתה מזכה את ריאל מדריד בפנדל. בנוסף, לאורחת נפסל שער במחצית הראשונה בשל נגיעת יד ברורה של אמבפה לפני הבעיטה.