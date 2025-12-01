יום שני, 01.12.2025 שעה 10:59
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1621-1914ריאל סוסיאדד9
1617-1514אלצ'ה10
1614-1213ראיו וייקאנו11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

אלונסו בבעיה - ויש שחקן אחד שיכול לעזור לו

האזינו לפודקאסט על המשבר של ריאל: סימני השאלה המתגברים סביב המאמן, הפער בין חומר השחקנים ליכולת בלתי נתפס ומה גורם לחוסר האיזון בהתקפה?

|
שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (IMAGO)

בדקה האחרונה של ה-1:1 מול ג’ירונה במונטיליבי, צ’אבי אלונסו ירד אל הדשא מאוכזב ולא האמין שזה קורה לו. ריאל מדריד סיימה משחק שלישי ברציפות בליגה הספרדית בלי ניצחון, דווקא אחרי ה-3:4 על אולימפיאקוס בליגת האלופות שהיה אמור להוציא אותה לדרך חדשה. ועכשיו, כשהם כבר לא במקום הראשון בטבלה, אין ספק כי הבלאנקוס במשבר.

אחרי עוד משחק מאכזב אמש (ראשון), פודקאסט ריאל מדריד ב-ONE עם אסי ממן, עמית לוינטל וחמי אלמוג מסמן את הבעיות בקבוצה: הצלילה מאז הקלאסיקו לא נעצרת, הפער בין חומר השחקנים ליכולת בלתי נתפס, סימני השאלה שנוספו סביב המאמן, ומלבד קיליאן אמבפה - אין עקביות או המשכיות אצל השחקנים המובילים.

בארבעה מחמשת המשחקים האחרונים הקבוצה לא ניצחה וכעת היא עם הפנים לעבר 10 ימים מאתגרים מאוד כולל משחק חשוב נגד אתלטיק בילבאו בסאן מאמס באמצע השבוע.

נובמבר השחור: ריאל מאבדת נקודות בג'ירונה

מה צ’אבי אלונסו צריך לשפר? איך פותרים את הבעיות בהגנה? מה גורם לחוסר האיזון בהתקפה? ומי השחקן המפתיע שלא היה בחמשת המשחקים האחרונים ומסוגל להוציא את הקבוצה מהמשבר הנוכחי? וגם, בונוס מיוחד: השיא שאמבפה מסוגל לשבור עד לסוף שנת 2025. האזינו לפרק.

