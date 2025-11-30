יום ראשון, 08.03.2026 שעה 04:44
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
6624-9225באיירן מינכן1
5526-5325בורוסיה דורטמונד2
4933-5325הופנהיים3
4734-5025שטוטגרט4
4734-4825לייפציג5
4432-4825באייר לברקוזן6
3449-4824איינטרכט פרנקפורט7
3442-3725פרייבורג8
3143-3125אוגסבורג9
2936-2825המבורג10
2838-2924אוניון ברלין11
2543-2825בורוסיה מנשנגלדבאך12
2443-3425פ.צ. קלן13
2441-2925מיינץ14
2340-2324סט. פאולי15
2244-2524ורדר ברמן16
2055-3425וולפסבורג17
1457-2425היידנהיים18

ללא פרץ: המבורג ניצחה 1:2 את שטוטגרט

הישראלי שוב לא שותף, אך קבוצתו הפתיעה בעשרה שחקנים את האורחת. ויירה הכריע עם שער בדקה ה-94. פרנקפורט ו-וולפסבורג נפרדו ב-1:1. פרייבורג חגגה

|
שחקני המבורג חוגגים (IMAGO)
שחקני המבורג חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-12 של הבונדסליגה נסגר הערב (ראשון) כשהמבורג ניצחה בביתה 1:2 את שטוטגרט, איינטרכט פרנקפורט ו-וולפסבורג נפרדו ב-1:1 ופרייבורג חגגה עם 0:3 מול נועלת הטבלה מיינץ.

המבורג – שטוטגרט 1:2

דניאל פרץ שוב לא שותף, אך קבוצתו יצאה עם שלוש הנקודות בתום קרב דרמטי. בדקה ה-17, רוברט גלאצל כבש את השער הראשון במשחק לזכות המארחת. בדקה ה-54, דניז אונדאב השווה את התוצאה. בדקה ה-81, אלכסנדר רוסינג-לילייסט בן ה-18 קיבל כרטיס צהוב שני והותיר את המבורג בעשרה שחקנים. בדקה ה-94, כשהיא עם שחקן פחות על הדשא, המארחת כבשה שער ניצחון דרמטי במבצע שכולו ‘פאביו’, פאביו בלדה בישל לפאביו ויירה שקבע את תוצאת הסיום.

איינטרכט פרנקפורט – וולפסבורג 1:1 

האורחת עלתה ליתרון בדקה ה-67 כשסאיל קומבדי בישל לאהרון זהנטר. המילה האחרונה בהתמודדות הייתה שייכת למיצ’י באטשואי שדייק מהנקודה הלבנה בדקה ה-96 של המשחק. בעקבות חלוקת הנקודות, המארחת נשארה במקום השביעי בטבלה.

פרייבורג – מיינץ 0:4

המארחת חגגה על נועלת הטבלה. לוקאס קובלר כבש את השער הראשון במשחק, בדקה ה-12. וינצ’נזו גריפו הכפיל את היתרון בדקה ה-26. שתי דקות חלפו והצרות של האורחת המשיכו כשפול נבל הורחק באדום ישיר. בדקה ה-50, יוהאן מנזאמבי כבש את ה-0:3. מי שחתם את תוצאת ההתמודדות הוא פטריק אוסטרהאג שהבקיע בדקה ה-90.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */