רומן: האם אאמן גם ברביעי? לא מסתכל רחוק מדי

מכבי תל אביב סיימה הערב (ראשון) ב-2:2 דרמטי מול מ.ס אשדוד, לאחר שכבר ספגה בדקה ה-90 והצליחה להימנע מהפסד מביך נוסף בתוספת הזמן. דן רומן עמד על הקווים במקומו של ז’רקו לאזטיץ’, שהגיש את התפטרותו בעקבות המחאה החריפה של האוהדים וירי הזיקוק מחוץ לביתו. רומן דיבר בסיום המשחק על המצב של הקבוצה וגם על העתיד.

דן רומן אמר לאחר המשחק: “אנחנו קצת מאוכזבים, זה ברור, מרגישים שהגיע לנו יותר מהמשחק הזה, יצרנו לא מעט מצבים והיה מומנטום טוב, זה הכדורגל, ספגנו משני נייחים. אני שמח שהשחקנים גילו אופי, לא ויתרו. הצלחנו להשוות פעמיים וזה מה שניקח מהמשחק הזה”.

עוד אמר מאמן מחלקת הנוער: "בסך הכל חצי ראשון היה משחק שהיה סטטי מאוד, אשדוד הייתה בבלוק יחסית נמוך וניסתה לעשות מעברים, חצי שני באמת החילופים והדינמיקה של המשחק הביאו למשחק יותר שוטף שלנו, הצלחנו לייצר מומנטום והרבה מצבים. כמו שאמרתי, בכדורגל לפעמים מספיק שאתה מקבל נייח או שניים, ולפעמים זה מספיק לתיקו. שמח כמו שאמרתי שהשחקנים בסיטואציה לא קלה המשיכו והאמינו והלכו עד הסוף, גילו אופי, והצלחנו להשוות פעמיים".

דן רומן (רדאד ג'בארה)

על אירועי היום: "תראה אני בסך הכל כמה שעות עם הקבוצה, זה לא נכון והוגן עכשיו לנתח כללית את הסיטואציה. ברור, היא לא הכי נעימה, אבל זה חלק מהכדורגל, אני שמח שהשחקנים היו מספיק עם אופי והביאו תחרותיות ועשו משחק טוב. האם אעמוד על הקווים גם ברביעי? אני לא מסתכל רחוק מדי, אחזור הביתה, אגיד לילה טוב לילדים שלי, מה שהמועדון יבקש ממני אעשה וזה כל הסיפור. גם אתמול אימנתי בנוער, יש פה ארגון מאוד חזק ומסודר, אנשי מקצוע נהדרים, שחקנים הכי טובים בארץ, הארגון הוא הכוח של המקום הזה".

דן רומן לצד אבי ריקן (רדאד ג'בארה)

חיים סילבס, מאמן אשדוד, אמר: “כל עוד נשרקה השריקה אחרי שספגנו, אז לא משנה שהיינו רחוקים או משהו כזה, לא מעניין. לא יודע לומר האם זה סימפטום, הגולים בדקה ה-90, היה משחק מאוד קשה אני חייב להגיד, מאוד. מכבי ת”א במחצית השנייה במיוחד לקחה אותנו מאוד אחורה, יצרה לעצמה מצבים, שלטה בכדור, ידענו שהנשק שלנו מולה יהיה מצבים נייחים, מעברים, הצלחנו לייצר כמה כאלה, גם הבקענו מכאלה, עמדנו בסחף, אני לא מוטרד מהלחץ שיש עלינו, יודעים לעמוד ולספוג את זה, קבוצה שיודעת לעשות גם את זה וגם את זה, להתמודד עם הלחץ, אבל מצד שני סופגים”.

חיים סילבס (רדאד ג'בארה)

עוד אמר המאמן: “מבחינת כדורגל ידענו שהמשחק יראה פחות או יותר ככה, קיוויתי שיהיה קצת יותר מאוזן, זה היה טיפה יותר לוחץ מצד מכבי ת”א, ציפיתי שנעשה עוד איזה שלושה או ארבעה מעברים בכל מחצית, נהיה יותר קטלניים, מצד שאני שאתה משחק מול מכבי וכובש פעמיים, צריך להיות חזק, להיות עמיד, לעבור דקות קשות ועברנו, חבל לי שחוסר הריכוז בסוף, ודווקא המצב הכי טוב של מכבי היה אחרי שהבקענו, מצב יחסית קל, לא מובן לי השנייה של רפיון הזה. לא חושב שהרגשנו בטוחים לרגע, מכבי ת”א אתגרה אותנו מאוד, הרגשתי אותה חזק מאוד, אבל הרגשתי אותנו עומדים, ידענו שנצטרך להתמודד עם כמה מצבים שלהם ואם יהיה לנו את המזל שלא נספוג אפשר, אבל ספגנו".