מכבי אשדוד ניצחה את מכבי חיפה בכדורעף נשים

המחזור השביעי של ליגת העל בכדורעף לנשים המשיך היום (ראשון), כאשר מכבי אשדוד נותרה מושלמת עם ניצחון חוץ 0:3 על מכבי חיפה, כשהיא היחידה ללא הפסד. מכבי חדרה ממשיכה לצעוד בעקבותיה עם ניצחון חוץ 0:3 על מכבי תל אביב ונמצאת נקודה מאחורי המובילה. רעננה ניצחה 1:3 את קריית אתא במשחק מרתק, בנות נצרת חגגה את הניצחון הראשון העונה עם 0:3 על מ.ס רמת אביב ומכבי רחובות גברה על מ.ס עיילבון.

מכבי חיפה – מכבי אשדוד 3:0 (25:11, 25:18, 25:19)

ניצחון חוץ חשוב לאשדוד שממשיכה את העונה המושלמת שלה כאשר היא טרם הפסידה, במשחק היום היא שלטה בכל שלוש המערכות ויצאה עם ניצחון חוץ. חיפה נבלמה בבית אחרי ארבעה ניצחונות רצופים.

ליאור לוק מאמן אשדוד אמר בסיום המשחק: “אני שמח מההופעה של הקבוצה שלי היום, שיחקנו יציב והצלחנו לעמוד במטרות שהצבנו לעצמנו, אנחנו עם הפנים קדימה למשחק הבא, נגד רעננה בבית”.

מכבי אשדוד מול מכבי חיפה בכדורעף נשים (חגית אברהם)

שחקנית מכבי חיפה מנחיתה (חגית אברהם)

מכבי תל אביב – מכבי חדרה 3:0 (25:16, 25:20, 25:17)

חדרה המשיכה אף היא את העונה הטובה כשרשמה ניצחון חוץ על מכבי תל אביב, כל שלוש המערכות היו בשליטת השחקניות של אניה גרמן מחדרה, שממשיכות להיות בצמרת הגבוהה עם הפסד בודד מתחילת העונה ונקודה מאחורי אשדוד המוליכה.

מ.כ מכבי רעננה – הפועל עירוני קריית אתא 1:3 (16:25, 28:26, 24:26, 13:25)

ניצחון ביתי לרעננה מול קריית אתא במשחק מרתק, המערכה הראשונה הלכה לטובת רעננה, המערכה השנייה הייתה צמודה מאוד והוכרעה רק בשובר שוויון לזכות קריית אתא, גם המערכה השלישית הייתה שוויונית, אבל רעננה לקחה אותה בשובר שוויון, במערכה הרביעית רעננה שלטה וסיימה עם ניצחון ביתי 1:3.

הצטיינו ברעננה: דייב עם 33 נקודות ואלכסייב עם 18 נקודות

הצטיינו בקריית אתא: דרומבה עם 20 נקודות (5 חסימות) ויבורסקה עם 18 נקודות (4 חסימות)

מכבי בנות נצרת – מ.ס רמת אביב 0:3 (23:25, 23:25, 22:25)

ניצחון ראשון העונה לבנות נצרת אחרי משחק צמוד ושוויוני לכל אורך שלוש המערכות.

הצטיינו בבנות נצרת: וארגס עם 14 נקודות ואישיקאווה עם 12 נקודות

הצטיינו במ.ס רמת אביב: דל ריו עם 14 נקודות וקולונגורוב עם 9 נקודות.

שחקניות בנות נצרת בכדורעף (באדיבות המועדון)

מאמן נצרת ענאן ג'רג'ורה אמר בסיום המשחק: “זה ניצחון ראשון ואני מבטיח שלא יהיה האחרון, אין לנו זמן לחגוג והראש שלנו עמוק בתוך המשחק במחזור הבא נגד קריית אתא”.

מכבי רחובות – מ.ס עיילבון 0:3 (23:25, 18:25, 17:25)

רחובות חוזרת למסלול הניצחונות והיא עושה זאת אחרי שגברה בבית באופן חלק בשלוש מערכות על עיילבון, המערכה הראשונה הייתה שקולה והוכרעה רק בסופה, אבל בשתי המערכות הנוספות רחובות שלטה ללא עוררין.



הצטיינו ברחובות: דנה כהן עם 19 נקודות ושבצ'וק עם 16 נקודות.

הצטיינו במ.ס עיילבון: דה סאוזה עם 18 נקודות ודה סילבה עם 10 נקודות.