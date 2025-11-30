יום ראשון, 30.11.2025 שעה 19:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

טבארש ושועה בהרכב בית"ר, דאבו ובילו בנתניה

קרב לוהט ב-20:30, כשהקשר ימשיך במרכז המגרש על חשבון ירין לוי, הקפטן יעלה בהתקפה לצד קאלו ואצילי. בצד השני, הצמד יתחיל בחוד, טבארש וקלר בקו

|
ירדן שועה (שחר גרוס)
ירדן שועה (שחר גרוס)

ליגת העל חזרה מפגרת הנבחרות והשזרוע והמשחק האחרון של המחזור ה-11 יצא לדרך, כשהערב (ראשון, 20:30) בית”ר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון טדי לקרב צמרת מרתק.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, בריאן קראבלי, גיל כהן, ירדן כהן, איילסון טבארש, דור מיכה, עדי יונה, עומר אצילי, ג'ונבוסקו קאלו וירדן שועה.

הקבוצה מעיר הבירה חוזרת למגרש אחרי השישייה המדהימה שכבשה לרשת של מכבי ת”א בניצחון 2:6, שעזרה לה להתאושש מההפסד להפועל ב”ש. כעת היא מנסה להמשיך במומנטום ולהיצמד למוליכות הטבלה.

מתאוס דאבו (רועי כפיר)מתאוס דאבו (רועי כפיר)

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג'אבר, יובל שדה, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתאוס דאבו.

מנגד, היהלומים נמצאים בתקופה יוצאת מן הכלל. הם מחזיקים ברצף הניצחונות הטוב בליגה עם 4 רצופים, ומקווים להשיג את שלוש הנקודות שיעזרו להם לעלות מעל יריבתם אל המקום השלישי בטבלה.

המשחק האחרון בין הקבוצות היה גם הוא באצטדיון טדי, במשחק שבו נתניה היממה את בית”ר עם 0:3. במשחק לפני כן הירושלמים גברו 0:1 על היהלומים באצטדיון מרים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */