"רק עוד 50 שערים ואיסאק יצדיק את מחירו"

הניצחון הדחוק 0:2 של ליברפול על ווסטהאם, שהגיע דווקא בתקופה לא פשוטה עבור המועדון, תפס כותרות נרחבות בתקשורת האנגלית, בעיקר בזכות שער הבכורה של אלכסנדר איסאק בפרמייר ליג במדי האדומים שניצחו בליגה לראשונה מאז 1 בנובמבר. החלוץ, שהגיע בקיץ בסכום עתק ועמד עד כה בלחץ כבד סביבו, סוף סוף מצא את הרשת בליגה, מה שמוגדר באנגליה כנקודת מפנה פוטנציאלית עבורו.

זהו השער הראשון של איסאק בפרמייר ליג עבור ליברפול, בבעיטה העשירית שלו במסגרת זו ובמשחקו השישי בלבד. ברשתות החברתיות באנגליה התגובה הייתה מעורבת בין הומור להקלה: "השער הזה יעשה פלאים לביטחון של איסאק. עכשיו הוא רק צריך עוד בערך 50 כדי להצדיק את ה־130 מיליון הליש”ט ששילמנו עליו", כתבו באירוניה אוהדים ופרשנים.

ב־’BBC’ התמקדו בהחלטה האמיצה של ארנה סלוט: "קרדיט לארנה סלוט. זו הייתה החלטה גדולה להושיב את מוחמד סלאח על הספסל ולהחזיר את איסאק להרכב הפותח". עוד הזכירו כי איסאק, שחתם תמורת כ־125 מיליון ליש״ט, לא הבקיע בליגה מאז 4 במאי מול ברייטון, והשער הזה הגיע בדיוק בזמן.

אלכסנדר איסאק חוגג (IMAGO)

גם הפרשן קלינטון מוריסון, עסק בהתקפה של ליברפול ובעיקר בפלוריאן וירץ, שסיפק משחק איכותי: "וירץ נראה שמח יותר. הוא שיחק בעמדה שהוא אוהב, ה־10. דומיניק סובוסלאי הכי טוב בתפקיד הזה, אבל כרגע הוא משחק בכל מקום כי הוא השחקן הכי טוב בליברפול. וירץ עבר אחר צהריים מצוין, היה נראה מלא ביטחון ועם קלילות במשחק שלו".