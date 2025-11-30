יום שבת, 07.03.2026 שעה 22:08

מויזס קאייסדו ומיקל מרינו עצבניים (IMAGO)

ראש בראש: צ'לסי וארסנל נפרדו ב-1:1 בדרבי

קרב אגרסיבי על לונדון נחתם עם תיקו שמשאיר את הצמרת פתוחה: צ'אלובה נגח יתרון לבלוז למרות אדום של קאייסדו, מרינו דאג לחלוקת נקודות בנגיחה משלו

מערכת ONE | 30/11/2025 18:30
יום ראשון, 30/11/2025, 18:30אצטדיון סטמפורד ברידג' - 40,341 צופיםליגה אנגלית - מחזור 13
ארסנל
הסתיים
1 1
שופט: אנטוני טיילור (ציון: 6)
צ'לסי
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ריס ג'יימס, ציון: 7
עבר, מסר, הרים, עצר ועשה הכל. הופעה של קפטן, שקינח עם בישול בגול
השחקן המאכזב
מוייזס קאייסדו, ציון: 3
אדום שלא קשור למציאות. בשלב מוקדם, במרכז המגרש, ללא שום סיבה. חוסר אחריות
הרכבים וציונים
 
 

כל דרבי הוא חם, כל דרבי הוא אגרסיבי, כל דרבי הוא מותח וכל דרבי הוא עם אמוציות, וכך גם היה הערב (ראשון) בלונדון. צ’לסי אירחה את ארסנל לקרב שכל הממלכה ידעה שהוא גורלי ויכול להשפיע רבות על הצמרת ולאן היא הולכת, אך בסופו של דבר הצופים בסטמפורד ברידג’ צפו ב-1:1 שמשאיר הכל פתוח בליגה האנגלית.

זה התחיל כשמנצ’סטר סיטי צימקה את הפער מהמקום הראשון עד כדי ארבע נקודות, ואז הגענו לדרבי הזה כשארסנל עם 29 נקודות, סיטי עם 25 וצ’לסי עם 23. ניצחון של התותחנים? אולי זה כבר היה גדול מידי על שאר המתחרות, אבל אנזו מארסקה ושחקניו דאגו לא רק שהכל יהיה חי וקיים, אלא אולי גם לשמור עליהם חיים וקיימים.

זה היה חם מההתחלה. ארבעה צהובים חולקו על ידי אנתוני טיילור כבר ב-27 הדקות הראשונות, ואז מויזס קאייסדו החליט לקחת את זה צעד אחד קדימה, או רגל אחד קדימה. הקשר האחורי ביצע כניסה דוחה במיקל מרינו וקיבל כרטיס אדום בדקה ה-38, במפגש שבסך הכל נשלפו בו שבעה צהובים ואדום אחד, אבל צ’לסי לא אמרה נואש בחיסרון מספרי.

שלוש דקות אחרי החזרה מההפסקה, ריס ג’יימס הרים קרן וטרבו צ’אלובה נגח לרשת של דויד ראיה, כשארסנל נכנעה דווקא מהנשק הכי גדול שלה, מצב נייח. היתרון החזיק מעמד 11 דקות, עד שמיקל מרינו נגח גם, אלא שהפעם כל הקרדיט למבשל, כי בוקאיו סאקה רקד על מארק קוקורייה, הרים בצורה מושלמת ולחברו הספרדי לא נותר אלא לגעת בכדור ושהוא ייכנס.

בסופו של דבר זה נגמר כך. ארסנל 30, סיטי 25, צ’לסי 24, ואם תרצו אז גם אסטון וילה עם 24. התותחנים והכחולים באו אחרי ניצחונות ענקיים באלופות, האדומים על באיירן והבלוז נגד ברצלונה, והפעם הסתפקו בנקודה. במחזור הבא מיקל ארטטה והשחקנים שלו יארחו את ברנטפורד, צ’לסי של מארסקה תצא למפגש חוץ נגד לידס יונייטד.

מחצית שניה
פיירו הינקאפי בתפילת סיום (IMAGO)פיירו הינקאפי בתפילת סיום (IMAGO)
טרבו צ'אלובה מודה לקהל (IMAGO)טרבו צ'אלובה מודה לקהל (IMAGO)
דלקאן רייס ויוריאן טימבר בסיום (IMAGO)דלקאן רייס ויוריאן טימבר בסיום (IMAGO)
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום בלונדון! למרות חיסרון מספרי מהדקה ה-38, צ'לסי הצליחה לסחוט 1:1 מארסנל בקרב חם ואגרסיבי
  • '88
  • כרטיס צהוב
  • סאנצ'ס ניסה להשתלט על הכדור שהוא בעצמו הדף, גיוקרש רצה להקדים אותי ונכנס בו בחזה. טיילור הוציא לחלוץ השבדי צהוב
  • '88
  • החמצה
  • התקפה מדהימה של ארסנל הסתיימה עם בעיטה של מיקל מרינו מסף הרחבה לפינה הקצרה, סאנצ'ס כמו בחצי הראשון שוב הגיב נהדר ועם קצות האצבעות הדף מעט הצידה
דקלאן רייס (IMAGO)דקלאן רייס (IMAGO)
יוריאן טימבר עולה גבוה (IMAGO)יוריאן טימבר עולה גבוה (IMAGO)
  • '72
  • חילוף
  • ויקטור גיוקרש עלה לשחק בארסנל, אברצ'י אזה פינה את מקומו. בדרבי הזה הוא פחות הבריק להבדיל משבוע שעבר
  • '72
  • החמצה
  • סאקה ניסה את מזלו ממרחק רב מאוד, הכדור חמק כמה סנטימטרים מעל המשקוף
מיקל מרינו שמח (IMAGO)מיקל מרינו שמח (IMAGO)
מיקל מרינו רץ מהר לאמצע (IMAGO)מיקל מרינו רץ מהר לאמצע (IMAGO)
מיקל מרינו נוגח לרשת (IMAGO)מיקל מרינו נוגח לרשת (IMAGO)
  • '59
  • שער
  • שער! ארסנל השוותה ל-1:1: הגול רשום על מרינו, אך הוא כל כולו חתום על סאקה. האנגלי לקח את קוקורייה לסיבוב, הטעה עם ימין, הטעה עם שמאל ולבסוף הרים לרחבה, לחברו הספרדי בקבוצה לא נותר כלום למעט לנגוח מתוך רחבת ה-5 לרשת של סאנצ’ס
דקלאן רייס בפעולה (IMAGO)דקלאן רייס בפעולה (IMAGO)
מיקל ארטטה (IMAGO)מיקל ארטטה (IMAGO)
  • '57
  • חילוף
  • אודגור נכנס, סובימנדי ירד. התקן של מרטין אחד לפחות במגרש נשמר
  • '57
  • חילוף
  • שני שינויים אצל ארטטה. נוני מדואקה החליף את גבריאל מרטינלי
מיקל מרינו נגד מאלו גוסטו (IMAGO)מיקל מרינו נגד מאלו גוסטו (IMAGO)
אנזו מארסקה (IMAGO)אנזו מארסקה (IMAGO)
  • '55
  • חילוף
  • חילוף שני של מארסקה, כשליאם דלאפ החליף את ז’ואאו פדרו
  • '54
  • כרטיס צהוב
  • לואיס סקלי הלך בדרכי חבריו להגנה ותשע דקות אחרי שנכנס קיבל צהוב כשעצר מתפרצת עם עבירה על ריס ג’יימס
שחקני צ'לסי באקסטזה (IMAGO)שחקני צ'לסי באקסטזה (IMAGO)
טברו צ'אלובה מאושר (IMAGO)טברו צ'אלובה מאושר (IMAGO)
טברו צ'אלובה בטירוף (IMAGO)טברו צ'אלובה בטירוף (IMAGO)
טברו צ'אלובה בעננים (IMAGO)טברו צ'אלובה בעננים (IMAGO)
טברו צ'אלובה רץ לחגוג (IMAGO)טברו צ'אלובה רץ לחגוג (IMAGO)
טברו צ'אלובה נוגח לאחור (IMAGO)טברו צ'אלובה נוגח לאחור (IMAGO)
  • '48
  • שער
  • שער! צ’לסי עלתה ל-0:1: דווקא בעשרה שחקנים, דווקא עם השיטה האהובה על היריבה. כדור קרן של ריס ג’יימס פגש את הראש של צ’אלובה, הבלם נגח לאחור בקשת והצליח למצוא את הרשת
  • '46
  • חילוף
  • אצל ארטטה מיילס לואיס-סקלי עלה לשחק, ריקרדו קלאפיורי שהיה מוצהב סיים את חלקו בהתמודדות
  • '46
  • חילוף
  • חילוף אצל כל מאמן בהפסקה. אלחנדרו גרנאצ'ו נכנס, אסטבאו, מהבולטים בכחול בחצי השני, ירד
מחצית ראשונה
דקלאן רייס מול ריס ג'יימס (IMAGO)דקלאן רייס מול ריס ג'יימס (IMAGO)
מרטין סובימנדי מקדים את אנסו פרננדס (IMAGO)מרטין סובימנדי מקדים את אנסו פרננדס (IMAGO)
  • '45+1
  • החמצה
  • המצב הכי מסוכן במשחק. אזה שלח את מרטינלי, הברזילאי נתן לרייס, האנגלי החזיר למרטינלי וזה בעט חד לפינה הקרובה נגד התנועה של סאנצ’ס, אך השוער ירד נפלא ועם קצות האצבעות מנע שער
  • '41
  • כרטיס צהוב
  • עוד צהוב בדרבי האגרסיבי הזה. פיירו הינקאפי עלה גבוה לנגוח, רק שהוא שלח מרפק לפרצוף של טרבו צ’אלובה
אנתוני טיילור מרחיק את מויזס קאייסדו (IMAGO)אנתוני טיילור מרחיק את מויזס קאייסדו (IMAGO)
אנתוני טיילור צופה באירוע (IMAGO)אנתוני טיילור צופה באירוע (IMAGO)
עצבים בין מויזס קאייסדו למיקל מרינו (IMAGO)עצבים בין מויזס קאייסדו למיקל מרינו (IMAGO)
  • '38
  • כרטיס אדום
  • אדום! צ'לסי נותרה ב-10 שחקנים: קאייסדו ביצע עבירה חריפה מאוד מעל הקרסול של מרינו, תחילה טיילור הוציא צהוב, אך השופט נקרא ל-VAR ובלי הרבה צפיות במסך הבין מה צריך לעשות כשתיקן לאדום
  • '32
  • החמצה
  • בעיטה ראשונה למסגרת של צ’לסי. הבלוז יצאו קדימה מהר, מאלו גוסטו שלח את אסטבאו, הברזילאי בתנועה אופיינית בצד ימין חתך לשמאל, הוריד לאנסו פרננדס והארגנטינאי בנגיעה מחוץ לרחבה בעט למסגרת, רק שלידיים של דויד ראיה
  • '27
  • כרטיס צהוב
  • קלאפיורי קיבל את הצהוב הרביעי במשחק, לאחר שריס ג’יימס חטף לו, ניסה לתת קדימה והאיטלקי מנע זאת עם עבירה מהירה
אסטבאו בועט לשמיים (IMAGO)אסטבאו בועט לשמיים (IMAGO)
ז'ואאו פדרו נוגח (IMAGO)ז'ואאו פדרו נוגח (IMAGO)
אסטבאו מול ריקרדיו קלאפיורי (IMAGO)אסטבאו מול ריקרדיו קלאפיורי (IMAGO)
  • '18
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון גם בצד השני. גם הפעם זה התחיל מכדור חוץ, חילופי מסירות בין פדרו לאסטבאו הסתיימו עם הרחקה ישירות לאסטבאו, שמתוך הרחבה בעט לשמיים ממצב קורץ. הברזילאי דאג גם להניף ידיים ולהדליק את הקהל מיד אחרי
  • '13
  • כרטיס צהוב
  • עוד צהוב. כריסטיאן מוסקרה עצר מתפרצת בצד השני עם עבירה על ז’ואאו פדרו, טיילור לא היסס
דקלאן רייס משתלט (IMAGO)דקלאן רייס משתלט (IMAGO)
אברצ'י אזה (IMAGO)אברצ'י אזה (IMAGO)
  • '13
  • החמצה
  • איום ראשון בברידג’. הוצאת חוץ ארוכה של רייס הורחקה, אזה השתלט ונתן לסאקה והקיצוני נעצר אצל סאנצ’ס באחד על אחד מתוך הרחבה
  • '11
  • כרטיס צהוב
  • המשחק האגרסיבי והעצבני נמשך, כששוב קוקורייה תיקל את סאקה, הפעם טיילור כן הוציא לו צהוב ואיזן את חלוקת הכרטיסים על 1:1
ווסלי פופאנה בורח ממיקל מרינו (IMAGO)ווסלי פופאנה בורח ממיקל מרינו (IMAGO)
רוברט סאנצ'ס (IMAGO)רוברט סאנצ'ס (IMAGO)
  • '5
  • כרטיס צהוב
  • פתיחה חמה בלונדון. אחרי שקוקורייה ביצע עבירה על בוקאיו סאקה ומיקל מרינו על מויזס קאסיידו, בעבירה השלישית טיילור כבר לא היה סבלני ומרטין סובימנדי נכנס לפנקס אחרי תיקול על ריס ג'יימס
  • '1
  • החלטת שופט
  • אנתוני טיילור שרק! המשחק בסטמפורד ברידג’ יצא לדרך
קול פאלמר חוזר לסגל, יחכה על הספסל (IMAGO)קול פאלמר חוזר לסגל, יחכה על הספסל (IMAGO)
אסטבאו בהכנות אחרונות (IMAGO)אסטבאו בהכנות אחרונות (IMAGO)
רוברט סאנצ'ס מתחמם (IMAGO)רוברט סאנצ'ס מתחמם (IMAGO)
שחקני ארסנל הגיעו (IMAGO)שחקני ארסנל הגיעו (IMAGO)
סטמפורד ברידג' מוכן (IMAGO)סטמפורד ברידג' מוכן (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד