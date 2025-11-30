ראש בראש: צ'לסי וארסנל נפרדו ב-1:1 בדרבי

דעת המבקר

השחקן המצטיין ריס ג'יימס, ציון: 7

עבר, מסר, הרים, עצר ועשה הכל. הופעה של קפטן, שקינח עם בישול בגול ריס ג'יימס, ציון: 7

אדום שלא קשור למציאות. בשלב מוקדם, במרכז המגרש, ללא שום סיבה. חוסר אחריות מוייזס קאייסדו, ציון: 3

הרכבים וציונים

כל דרבי הוא חם, כל דרבי הוא אגרסיבי, כל דרבי הוא מותח וכל דרבי הוא עם אמוציות, וכך גם היה הערב (ראשון) בלונדון. צ’לסי אירחה את ארסנל לקרב שכל הממלכה ידעה שהוא גורלי ויכול להשפיע רבות על הצמרת ולאן היא הולכת, אך בסופו של דבר הצופים בסטמפורד ברידג’ צפו ב-1:1 שמשאיר הכל פתוח בליגה האנגלית.

זה התחיל כשמנצ’סטר סיטי צימקה את הפער מהמקום הראשון עד כדי ארבע נקודות, ואז הגענו לדרבי הזה כשארסנל עם 29 נקודות, סיטי עם 25 וצ’לסי עם 23. ניצחון של התותחנים? אולי זה כבר היה גדול מידי על שאר המתחרות, אבל אנזו מארסקה ושחקניו דאגו לא רק שהכל יהיה חי וקיים, אלא אולי גם לשמור עליהם חיים וקיימים.

זה היה חם מההתחלה. ארבעה צהובים חולקו על ידי אנתוני טיילור כבר ב-27 הדקות הראשונות, ואז מויזס קאייסדו החליט לקחת את זה צעד אחד קדימה, או רגל אחד קדימה. הקשר האחורי ביצע כניסה דוחה במיקל מרינו וקיבל כרטיס אדום בדקה ה-38, במפגש שבסך הכל נשלפו בו שבעה צהובים ואדום אחד, אבל צ’לסי לא אמרה נואש בחיסרון מספרי.

שלוש דקות אחרי החזרה מההפסקה, ריס ג’יימס הרים קרן וטרבו צ’אלובה נגח לרשת של דויד ראיה, כשארסנל נכנעה דווקא מהנשק הכי גדול שלה, מצב נייח. היתרון החזיק מעמד 11 דקות, עד שמיקל מרינו נגח גם, אלא שהפעם כל הקרדיט למבשל, כי בוקאיו סאקה רקד על מארק קוקורייה, הרים בצורה מושלמת ולחברו הספרדי לא נותר אלא לגעת בכדור ושהוא ייכנס.

בסופו של דבר זה נגמר כך. ארסנל 30, סיטי 25, צ’לסי 24, ואם תרצו אז גם אסטון וילה עם 24. התותחנים והכחולים באו אחרי ניצחונות ענקיים באלופות, האדומים על באיירן והבלוז נגד ברצלונה, והפעם הסתפקו בנקודה. במחזור הבא מיקל ארטטה והשחקנים שלו יארחו את ברנטפורד, צ’לסי של מארסקה תצא למפגש חוץ נגד לידס יונייטד.