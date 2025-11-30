ראש בראש: צ'לסי וארסנל נפרדו ב-1:1 בדרבי

השחקן המצטיין
ריס ג'יימס, ציון: 7
עבר, מסר, הרים, עצר ועשה הכל. הופעה של קפטן, שקינח עם בישול בגול
השחקן המאכזב
מוייזס קאייסדו, ציון: 3
אדום שלא קשור למציאות. בשלב מוקדם, במרכז המגרש, ללא שום סיבה. חוסר אחריות
כל דרבי הוא חם, כל דרבי הוא אגרסיבי, כל דרבי הוא מותח וכל דרבי הוא עם אמוציות, וכך גם היה הערב (ראשון) בלונדון. צ’לסי אירחה את ארסנל לקרב שכל הממלכה ידעה שהוא גורלי ויכול להשפיע רבות על הצמרת ולאן היא הולכת, אך בסופו של דבר הצופים בסטמפורד ברידג’ צפו ב-1:1 שמשאיר הכל פתוח בליגה האנגלית.
זה התחיל כשמנצ’סטר סיטי צימקה את הפער מהמקום הראשון עד כדי ארבע נקודות, ואז הגענו לדרבי הזה כשארסנל עם 29 נקודות, סיטי עם 25 וצ’לסי עם 23. ניצחון של התותחנים? אולי זה כבר היה גדול מידי על שאר המתחרות, אבל אנזו מארסקה ושחקניו דאגו לא רק שהכל יהיה חי וקיים, אלא אולי גם לשמור עליהם חיים וקיימים.
זה היה חם מההתחלה. ארבעה צהובים חולקו על ידי אנתוני טיילור כבר ב-27 הדקות הראשונות, ואז מויזס קאייסדו החליט לקחת את זה צעד אחד קדימה, או רגל אחד קדימה. הקשר האחורי ביצע כניסה דוחה במיקל מרינו וקיבל כרטיס אדום בדקה ה-38, במפגש שבסך הכל נשלפו בו שבעה צהובים ואדום אחד, אבל צ’לסי לא אמרה נואש בחיסרון מספרי.
שלוש דקות אחרי החזרה מההפסקה, ריס ג’יימס הרים קרן וטרבו צ’אלובה נגח לרשת של דויד ראיה, כשארסנל נכנעה דווקא מהנשק הכי גדול שלה, מצב נייח. היתרון החזיק מעמד 11 דקות, עד שמיקל מרינו נגח גם, אלא שהפעם כל הקרדיט למבשל, כי בוקאיו סאקה רקד על מארק קוקורייה, הרים בצורה מושלמת ולחברו הספרדי לא נותר אלא לגעת בכדור ושהוא ייכנס.
בסופו של דבר זה נגמר כך. ארסנל 30, סיטי 25, צ’לסי 24, ואם תרצו אז גם אסטון וילה עם 24. התותחנים והכחולים באו אחרי ניצחונות ענקיים באלופות, האדומים על באיירן והבלוז נגד ברצלונה, והפעם הסתפקו בנקודה. במחזור הבא מיקל ארטטה והשחקנים שלו יארחו את ברנטפורד, צ’לסי של מארסקה תצא למפגש חוץ נגד לידס יונייטד.
מחצית שניה
'90+4
- שריקת הסיום בלונדון! למרות חיסרון מספרי מהדקה ה-38, צ'לסי הצליחה לסחוט 1:1 מארסנל בקרב חם ואגרסיבי
-
'88
- סאנצ'ס ניסה להשתלט על הכדור שהוא בעצמו הדף, גיוקרש רצה להקדים אותי ונכנס בו בחזה. טיילור הוציא לחלוץ השבדי צהוב
-
'88
- התקפה מדהימה של ארסנל הסתיימה עם בעיטה של מיקל מרינו מסף הרחבה לפינה הקצרה, סאנצ'ס כמו בחצי הראשון שוב הגיב נהדר ועם קצות האצבעות הדף מעט הצידה
-
'72
- ויקטור גיוקרש עלה לשחק בארסנל, אברצ'י אזה פינה את מקומו. בדרבי הזה הוא פחות הבריק להבדיל משבוע שעבר
-
'72
- סאקה ניסה את מזלו ממרחק רב מאוד, הכדור חמק כמה סנטימטרים מעל המשקוף
-
'59
- שער! ארסנל השוותה ל-1:1: הגול רשום על מרינו, אך הוא כל כולו חתום על סאקה. האנגלי לקח את קוקורייה לסיבוב, הטעה עם ימין, הטעה עם שמאל ולבסוף הרים לרחבה, לחברו הספרדי בקבוצה לא נותר כלום למעט לנגוח מתוך רחבת ה-5 לרשת של סאנצ’ס
-
'57
- אודגור נכנס, סובימנדי ירד. התקן של מרטין אחד לפחות במגרש נשמר
-
'57
- שני שינויים אצל ארטטה. נוני מדואקה החליף את גבריאל מרטינלי
-
'55
- חילוף שני של מארסקה, כשליאם דלאפ החליף את ז’ואאו פדרו
-
'54
- לואיס סקלי הלך בדרכי חבריו להגנה ותשע דקות אחרי שנכנס קיבל צהוב כשעצר מתפרצת עם עבירה על ריס ג’יימס
-
'48
- שער! צ’לסי עלתה ל-0:1: דווקא בעשרה שחקנים, דווקא עם השיטה האהובה על היריבה. כדור קרן של ריס ג’יימס פגש את הראש של צ’אלובה, הבלם נגח לאחור בקשת והצליח למצוא את הרשת
-
'46
- אצל ארטטה מיילס לואיס-סקלי עלה לשחק, ריקרדו קלאפיורי שהיה מוצהב סיים את חלקו בהתמודדות
-
'46
- חילוף אצל כל מאמן בהפסקה. אלחנדרו גרנאצ'ו נכנס, אסטבאו, מהבולטים בכחול בחצי השני, ירד
מחצית ראשונה
-
'45+1
- המצב הכי מסוכן במשחק. אזה שלח את מרטינלי, הברזילאי נתן לרייס, האנגלי החזיר למרטינלי וזה בעט חד לפינה הקרובה נגד התנועה של סאנצ’ס, אך השוער ירד נפלא ועם קצות האצבעות מנע שער
-
'41
- עוד צהוב בדרבי האגרסיבי הזה. פיירו הינקאפי עלה גבוה לנגוח, רק שהוא שלח מרפק לפרצוף של טרבו צ’אלובה
-
'38
- אדום! צ'לסי נותרה ב-10 שחקנים: קאייסדו ביצע עבירה חריפה מאוד מעל הקרסול של מרינו, תחילה טיילור הוציא צהוב, אך השופט נקרא ל-VAR ובלי הרבה צפיות במסך הבין מה צריך לעשות כשתיקן לאדום
-
'32
- בעיטה ראשונה למסגרת של צ’לסי. הבלוז יצאו קדימה מהר, מאלו גוסטו שלח את אסטבאו, הברזילאי בתנועה אופיינית בצד ימין חתך לשמאל, הוריד לאנסו פרננדס והארגנטינאי בנגיעה מחוץ לרחבה בעט למסגרת, רק שלידיים של דויד ראיה
-
'27
- קלאפיורי קיבל את הצהוב הרביעי במשחק, לאחר שריס ג’יימס חטף לו, ניסה לתת קדימה והאיטלקי מנע זאת עם עבירה מהירה
-
'18
- חצי מצב ראשון גם בצד השני. גם הפעם זה התחיל מכדור חוץ, חילופי מסירות בין פדרו לאסטבאו הסתיימו עם הרחקה ישירות לאסטבאו, שמתוך הרחבה בעט לשמיים ממצב קורץ. הברזילאי דאג גם להניף ידיים ולהדליק את הקהל מיד אחרי
-
'13
- עוד צהוב. כריסטיאן מוסקרה עצר מתפרצת בצד השני עם עבירה על ז’ואאו פדרו, טיילור לא היסס
-
'13
- איום ראשון בברידג’. הוצאת חוץ ארוכה של רייס הורחקה, אזה השתלט ונתן לסאקה והקיצוני נעצר אצל סאנצ’ס באחד על אחד מתוך הרחבה
-
'11
- המשחק האגרסיבי והעצבני נמשך, כששוב קוקורייה תיקל את סאקה, הפעם טיילור כן הוציא לו צהוב ואיזן את חלוקת הכרטיסים על 1:1
-
'5
- פתיחה חמה בלונדון. אחרי שקוקורייה ביצע עבירה על בוקאיו סאקה ומיקל מרינו על מויזס קאסיידו, בעבירה השלישית טיילור כבר לא היה סבלני ומרטין סובימנדי נכנס לפנקס אחרי תיקול על ריס ג'יימס
-
'1
- אנתוני טיילור שרק! המשחק בסטמפורד ברידג’ יצא לדרך