יום שישי, 05.12.2025 שעה 03:31
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

מכבי ת"א הודיעה: מביעים אמון מלא בעודד קטש

בעקבות הספקות סביב מעמדו, במועדון הוציאו הבהרה: "עודד היה מאמנה של הקבוצה ונשאר מאמן הקבוצה. המועדון מאחל הצלחה מלאה באתגרים הניצבים בפניו"

עודד קטש (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)

פתיחת העונה הקשה של מכבי תל אביב, שנמצאת במקום ה-19 בלבד ביורוליג והפסידה כבר בחצי גמר גביע ווינר להפועל ירושלים, העלתה ספקות בנוגע למעמדו של המאמן עודד קטש.

לאחר תקופה ארוכה שבה לא היה ברור אם ימשיך במועדון, שבמהלכה בחרו במכבי תל אביב לשמור על שתיקה, כעת הם הוציאו הודעה רשמית שמבהירה את עמדתם: עודד קטש זוכה לאמון מלא.

הודעת המועדון: “מועדון הכדורסל מכבי תל אביב מביע אמון מלא במאמן הקבוצה עודד קטש. עודד היה מאמנה של הקבוצה ונשאר מאמן הקבוצה. המועדון מאחל לעודד הצלחה מלאה בכל האתגרים הניצבים בפניו בהמשך העונה”.

קטש נמצא כשלוש וחצי שנים בתפקידו כמאמן הצהובים, לאחר שמונה ביוני 2022 לקדנציה השנייה שלו כמאמן הקבוצה. מכבי ת”א נמצאת כאמור בתחתית היורוליג עם 10 הפסדים ו-3 ניצחונות בלבד, והמאמן יקבל את הזמן למצוא את הפתרון למצב.

