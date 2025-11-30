מכבי ת"א הודיעה: מביעים אמון מלא בעודד קטש

פתיחת העונה הקשה של מכבי תל אביב, שנמצאת במקום ה-19 בלבד ביורוליג והפסידה כבר בחצי גמר גביע ווינר להפועל ירושלים, העלתה ספקות בנוגע למעמדו של המאמן עודד קטש.

לאחר תקופה ארוכה שבה לא היה ברור אם ימשיך במועדון, שבמהלכה בחרו במכבי תל אביב לשמור על שתיקה, כעת הם הוציאו הודעה רשמית שמבהירה את עמדתם: עודד קטש זוכה לאמון מלא.

הודעת המועדון: “מועדון הכדורסל מכבי תל אביב מביע אמון מלא במאמן הקבוצה עודד קטש. עודד היה מאמנה של הקבוצה ונשאר מאמן הקבוצה. המועדון מאחל לעודד הצלחה מלאה בכל האתגרים הניצבים בפניו בהמשך העונה”.

קטש נמצא כשלוש וחצי שנים בתפקידו כמאמן הצהובים, לאחר שמונה ביוני 2022 לקדנציה השנייה שלו כמאמן הקבוצה. מכבי ת”א נמצאת כאמור בתחתית היורוליג עם 10 הפסדים ו-3 ניצחונות בלבד, והמאמן יקבל את הזמן למצוא את הפתרון למצב.