סולומון לא שותף, ויאריאל ניצחה 2:3 בדקה ה-95

ויאריאל רשמה היום (ראשון) את ניצחון הליגה החמישי ברציפות שלה, כשגברה 2:3 על ריאל סוסיאדד באנואטה בדקה ה-95 בסיומו של משחק אדיר ודרמטי, ועלתה בכך למקום השלישי בטבלה על חשבון אתלטיקו מדריד. מנור סולומון ישב על הספסל של הצוללת הצהובה ולא שותף במסגרת המחזור ה-14 בלה ליגה.

הצהובים עלו ליתרון כבר בדקה ה-31: אלפונסו פדרסה מצא את איוסה פרס בכדור רוחב מדויק, והחלוץ דחק מקרוב ל-0:1. ויאריאל המשיכה לשלוט ובדקה ה-57 הכפילה את היתרון, כאשר אלברטו מוליירו ניצל מסירה נהדרת, חדר בין הבלמים וירה כדור חד לפינה השמאלית, 0:2.

סוסיאדד הצליחה לחזור לעניינים בדקה ה-61. טאקה קובו שחרר כדור עומק אדיר והותיר את קרלוס סולר חופשי על סף הרחבה. סולר הבחין בשוער מחוץ לשער ושלח בעיטה מדויקת לחיבורים. בדקה ה-87 אנדר ברנצ’אה הבקיע בכדור חופשי מבריק, אך בדקה ה-95 מוליירו השלים צמד כשהבקיע בוולה לפינה מהאוויר וקבע את תוצאת המשחק.

ויאריאל המשיכה בכך בעונה האדירה שעוברת עליה בליגה הספרדית והשיגה שלוש נקודות יקרות ודרמטיות באחד האצטדיונים הקשים בספרד ומול קבוצה שניצחה בשלושה מארבעת המחזורים האחרונים בטרם המפגש הנוכחי. נכון לעכשיו הקבוצה של מרסלינו חזק בצמרת ואם ברצלונה וריאל מדריד לא תהיינה יציבות, אולי אפילו נזכה לראות אליפות סנסציונית העונה.