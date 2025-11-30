לאמק בנדה הכריע, לצ'ה גברה 1:2 על טורינו

לצ’ה הפתיעה היום (ראשון) את טורינו וניצחה 1:2 בקרב סוער, במשחק שבו אירועי המפתח הגיעו מכל כיוון, משערים יפים ועד החמצת פנדל דרמטית בדקות הסיום.

הפתיחה הייתה כולה של המארחת, שעלתה ליתרון כבר בדקה ה־20 כאשר מדון ברישה הגביה קרן מושלמת אל ראשו של לסאנה קוליבאלי, שנגח פנימה וקבע 0:1. ארבע דקות לאחר מכן חגיגות השער נקטעו לרגע בעקבות בדיקת VAR, אבל אז נקבע: השער השני של לצ’ה חוקי. לאמק בנדה, אקס מכבי נתניה ומכבי פתח תקווה, קיבל כדור נהדר ברחבה וגלגל בעדינות לרשת בדקה ה־22, 0:2 מפתיע ומהיר.

טורינו החלה להתעורר רק במחצית השנייה. בדקה ה־57, לאחר מהלך קבוצתי יפה, צ'ה אדאמס צימק ל־2:1 עם בעיטה שפגעה בהגנה וחדרה לרשת. השער החזיר את האורחת למשחק והלחץ עלה ככל שהדקות נקפו.

הרגע הדרמטי של המשחק הגיע בדקה ה־89: שריקת פנדל לטובת טורינו לאחר בדיקת VAR. כריסטיאן אסלאני ניגש לבעוט, אך בדקה ה־90 החמיץ את ההזדמנות האדירה להשוות ובעט לא מספיק טוב. טורינו המשיכה ללחוץ בתוספת הזמן, אך לא הצליחה להשלים את הקאמבק.

בסיום, 1:2 חשוב ללצ’ה, שמצליחה לשמור על הנקודות בבית ולסמן ניצחון משמעותי מול יריבה עדיפה על הנייר. טורינו תצטער עוד זמן רב על הפנדל שלא נכנס, כשהמנצחת שהתחילה את המחזור מתחת לקו האדום קפצה מספר מקומות בזכות הניצחון היקר.