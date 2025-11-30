יום ראשון, 30.11.2025 שעה 17:49
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

שבירו: עברתי תקופה קשה, שמח שזה מאחוריי

חלוץ טבריה, שכבש צמד שערי בכורה העונה, דיבר ב"שיחת היום": "עמדתי המון וחיכיתי להזדמנות. מקווה להמשיך ככה. בית"ר י-ם? יכולים לנצח כל קבוצה"

|
איתמר שבירו מאושר (חג'אג' רחאל)
איתמר שבירו מאושר (חג'אג' רחאל)

אחרי פתיחת עונה לא טובה מבחינה אישית, איתמר שבירו שחרר הרבה לחץ אתמול (שבת) כשכבש צמד שערי בכורה העונה בניצחון של טבריה אמש. היום, החלוץ המוכשר התראיין לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ודיבר על ההופעה שלו.

התראיינת ל-ONE ואז שברת בצורת, כמה זמן לא כבשת?
”כן, עשרה משחקים, מאז שהגעתי”.

כשאתה כובש גול אחרי הרבה זמן, מה אתה חושב? שמח שמובילים או יותר על זה שהורדת את זה מהגב?
”ברור שהקבוצה, אבל זו התפרצות, חיכיתי לזה הרבה ואני שמח שזה עזר לקבוצה”.

איתמר שבירו רץ לחגוג (חגאיתמר שבירו רץ לחגוג (חג'אג' רחאל)

היית רגיל להיות קבלן שערים. איך חלוץ עם רזומה כמו שלך, מגיע למצב של הרבה זמן בלי שערים? ואם בילנקי לא היה נפצע, אולי לא היית מקבל הזדמנות.
”לא חושב שזה קשור לבילנקי. אלירן חודדה רצה אותי, זה שיקולים של מאמן שהעדיף לפתוח עם שני חלוצים זרים, ברור שפגע בי, אבל עבדתי המון ועם אנשים מקצועיים ואישיים וחיכיתי להזדמנות ואני שמח שהייתי שם”.

עשית כאב ראש לחודדה.
”תמיד טוב לקבוצה שיש כאבי ראש ותחרות, זה חשוב”.

כבשת צמד, היית צריך את הגול הראשון כדי להשתחרר? אתה עכשיו בזון?
”ברור שכשמבקיעים גול אחד אז אתה עם ביטחון ליותר, ואני מקווה שמשחק הבא נמשיך עם זה”.

איתמר שבירו בועט וולה (חגאיתמר שבירו בועט וולה (חג'אג' רחאל)

משחק הבא זה “קל”, נגד בית”ר.
”אנחנו יודעים שזה משחק חשוב מאוד, זו ליגה מאוד שווה, עזוב את הקבוצות הגדולות, כל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה, בטח שזה בבית שלנו ונעשה הכל לשלוש נקודות”.

יצאת לתקופה חדשה לדעתך? עשית דברים בזמן הפגרה? עשית אמונות תפלות? השתמשת במשהו להסיר?
”לא שיחקתי הרבה זמן בשביל להגיד בצורת”.

עירוני טבריה חוגגת עם איתמר שבירו (חגעירוני טבריה חוגגת עם איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)

המאמן אולי צריך לספור אותך יותר, שחקן שיודע לכבוש תמיד יודע לכבוש.
”ברמה האישית זה לא היה קל, ברור, אתה ווינר ורוצה להיות על המגרש, אבל ברמה המנטלית לקחתי את עצמי בהרבה אימונים אישיים והכנתי את עצמי לרגעים האלו, שמח שהייתי שם”.

