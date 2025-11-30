האיש שהיה בדרך החוצה חילץ את נתניה מהבלגן

כשהיא בכושר הכי טוב בליגה לאחרונה, לפחות מבחינת צבירת הנקודות, מכבי נתניה תתארח הערב (ראשון, 20:30) אצל בית"ר ירושלים מול אצטדיון טדי מלא לאחד המשחקים בעלי הפרופיל היותר גבוה שזכורים אצל היהלומים בשנתיים האחרונות. מעבר לפיקנטריה במסגרתה אלמוג כהן, המנהל המקצועי של בית"ר, פוגש את הקבוצה בה גדל ואותה הצעיד להצלחות גדולות כמנהל מקצועי, עומד איש אחד שיעמוד במוקד: מאמן מכבי נתניה, יוסי אבוקסיס.

על העבר של אבוקסיס בבית"ר ירושלים כבר נכתב לא אחת. רק לפני קצת פחות משנתיים, הוא סיים את תפקידו אצל הירושלמים בטונים צורמים מול הבעלים ברק אברמוב, כאשר היום מספרים מקורבים כי הקשר שלהם הוא הקרוב ביותר מעולם, הם אפילו מבלים ביחד, כשנראה שהניתוק המשותף מהכדורגל עשה את שלו לשני הצדדים. אבל אם בנתניה עסקינן, ניתן להגיד שיוסי אבוקסיס הפך להיות הפרזנטור של הקבוצה. אז נכון, עזיז אואטרה, עוז בילו ומתיאוס דאבו הם סימני השינוי של היהלומים, אך מי שעומד בפרונט והעסיק לא מעט פרשנים ואנשי תקשורת בנוגע לעתידו הוא המאמן.

נתחיל בעובדות: מכבי נתניה הפכה למפטרת מאמנים לאחרונה וקשה למצוא מאמן שהחזיק יותר מדי זמן בשנתו השנייה במועדון: אטוולד פוטר בעונתו השנייה לאחר ארבעה מחזורים, כדי להיות מוחלף בבני לם שפוטר בעצמו לאחר 11 מחזורים בעונה העוקבת. ההמשך? קוז'וק שהחליפו סיים את דרכו במחזור העשירי כדי להיות מוחלף במרקו בלבול, שסיים את דרכו במחזור השמיני. אז עובדתית, בהנחה שאבוקסיס לא יחווה תוצאות קטסטרופליות שלא נראו בשבוע הקרוב הכולל שלושה משחקים שיסיימו את הסיבוב הראשון בליגת העל, הוא המאמן הראשון בחמש השנים האחרונות שעובר את הסיבוב הראשון בעונתו השנייה במועדון.

יוסי אבוקסיס ועוזרו אוהד קדוסי (ראובן שוורץ)

אבל אם חוזרים לנקודת ההתחלה של העונה, לא מעט הימרו שהמאמן יסיים את תפקידו מהר מהצפוי: זה החל בחוסר סנכרון עם ההנהלה החדשה, עם ניסיון להנחתת שחקנים על גבו (לגבי לוקאס פראיזו, אבוקסיס הבין שינחת למבחנים אך הוחתם) ובעיקר עם אותו ראיון של המאמן על ג'וסלין טאבי בו טען כי הוא לא אחראי לשחרורו וגרם לימים לא רגועים במועדון, במסגרתם הצדדים היו על מסלול התנגשות חריף ונתק שלא היה ברור אם אבוקסיס ייצא ממנו.

אבל אם פעם, כמו במקרה בית"ר ירושלים והפועל תל אביב, אבוקסיס פעל בשליפה ובהחלטות מהרגש, הפעם הוא פעל יותר מהראש והכיל את הסיטואציה. בחדרי חדרים, הוא העדיף לשתוק ולנסות לעלות על מסלול הזהב מול ההנהלה, הקשיב ליועציו וצלח את אחד המשברים הקשים של נתניה מבחינה מקצועית ושיווקית בשנים האחרונות. יתרה מכך, השיח ברחוב הספורטיבי באזור השרון מדבר שבמהלך המשחק מול עירוני טבריה, בו פיגרה נתניה, אבוקסיס כבר היה בדרך הביתה ואפילו מכתב הפיטורים היה מוכן, כאשר רוני לוי ‘עשה חימום’. יש שסיפרו שרק סירובו של לוי לעסוק בנושא עד אשר תסתיים דרכו של אבוקסיס מנע את המהלך.

רוני לוי. 'עשה חימום' (מרטין גוטדאמק)

בשיא תקופת הלחץ, דווקא אוהדי נתניה הפכו להיות התומכים הגדולים של המאמן: הקהל, שמזוהה כל כך עם אהבה לכדורגל התקפי, התחבר ו"הגן" על המאמן, לו נוצרה תדמית של מאמן הגנתי/טקטי, כאשר כרזות ברשתות החברתיות אף השוו אותו לצ'ה גווארה שנלחם בגזרות הניהול החדשות. אז אבוקסיס ניצח לבסוף את טבריה, הפסיד לאחר מכן לבני סכנין בהפסד לא צודק, אך מאז נתניה משייטת לרצף ניצחונות אדיר שעומד על שישה מתוך שבעה משחקים ומי זוכר שהיא פתחה את העונה עם שלושה הפסדים רצופים?

זה קצת אירוני להגיד, אבל דווקא אבוקסיס, האיש שכבר היה בדרך החוצה ובנתניה רצו לכאורה לשחרר, הוא זה שחילץ את המועדון ממצבו, ייצר רצף ניצחונות והיה הגורם המרכזי לכך שהרעש והמחאות המתגברות סביב היו"ר גיל לב וההנהלה החדשה פסקו. והיום? הוא מדבר בשיחות שבועיות עם הבעלים רוס קסטין, כאשר מי שהפך לאוזן הקשבת ומנהל איתו שיחות כמעט יומיומיות, הוא נציג הבעלים, תומר שלום. צריך להודות: נתניה זכתה ללא מעט מזל בחלק מהמשחקים, כאשר גם בדקות פחות טובות בהן יכלה להפסיד, היא זאת שהבקיעה את שער הניצחון. אבל גם מזל הוא חלק מהכדורגל ואותו מזל שהיה חסר לאבוקסיס בעונה הקשה שלו לפני שנתיים, חוזר אליו מעט.

רוס קסטין (רועי כפיר)

מי שהיה עד לפני כמה שנים מועמד לאימון הנבחרת, רושם העונה רנסנס מחודש, שכלל לא היה צפוי עד לפני חודשיים. הערב, הוא יגיע לטדי לביקור שני עם היהלומים מאז עזב את בית"ר: הביקור הראשון הסתיים עם ניצחון מוחץ, 0:3, ואם יעשה זאת הערב שוב וייצא עם שלוש הנקודות, נתניה תשבור שיא ניצחונות חוץ ברציפות (4) שהושג לאחרונה בעידן לותר מתיאוס.

ניצחון הערב, מעבר לעובדה שנתניה תטפס למקום השלישי, יהיה הצהרת כוונות של ממש: הבעלים רוס קסטין, שכפי שפורסם ב-ONE יגיע למשחק, הצהיר כבר שירצה להיאבק על האליפות תוך כמה שנים. ניצחון היום, יוכל לקחת את נתניה למקום בו היא נספרת בין שלוש הראשונות, לאחר לא מעט שנים, וזה הצעד הראשון.

אבוקסיס, איש של לא מעט אמונות תפלות ואחד שמאמין שמה שלא שבור ברמת התוצאה לא צריך לתקן, ישמור על אותם 11 שפתחו בניצחון האחרון על מכבי בני ריינה, כאשר אם רוצים לקבל חוות דעת נוספת לסתגלנות שלו למצב, ניתן לראות בסגל את אותו פראיזו, שהונחת בניגוד לדעתו, איבד את מקומו בסגל, אך כן משתלב במחזורים האחרונים.